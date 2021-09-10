Експрокурору, який збив на смерть жінку у Рівненській області, світить 10 років

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Колишньому прокурору, який напередодні спричинив смертельну аварію на Рівненщині, оголосили підозру.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 вересня.
Слідчі готують клопотання, аби суд обрав йому запобіжний захід. Проситимуть два місяці арешту.
Чоловік на смерть збив 35-річну жінку, яка їхала на скутері. Від отриманих травм вона померла на місці. 38-річний водій намагався втекли. Його наздогнали і затримали патрульні.
У ньому впізнали колишнього прокурора, а нині - адвоката Івана Скобуха. За кермом він був напідпитку. Наразі затриманий - в ізоляторі тимчасового тримання.
За смертельну аварію йому загрожує до 10 років за ґратами. У загиблої жінки лишилися троє дітей.
"З нами жоден адвокат не хоче працювати через те, що це всі його друзі. Я не знаю, що робить, куди звертатися",- сказала Людмила Боровик, сестра загиблої.