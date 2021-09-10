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Експрокурору, який збив на смерть жінку у Рівненській області, світить 10 років

Експрокурору, який збив на смерть жінку у Рівненській області, світить 10 років

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Колишньому прокурору, який напередодні спричинив смертельну аварію на Рівненщині, оголосили підозру.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 вересня.

Слідчі готують клопотання, аби суд обрав йому запобіжний захід. Проситимуть два місяці арешту. 

Чоловік на смерть збив 35-річну жінку, яка їхала на скутері. Від отриманих травм вона померла на місці. 38-річний водій намагався втекли. Його наздогнали і затримали патрульні. 

У ньому впізнали колишнього прокурора, а нині - адвоката Івана Скобуха. За кермом він був напідпитку. Наразі затриманий - в ізоляторі тимчасового тримання. 

За смертельну аварію йому загрожує до 10 років за ґратами. У загиблої жінки лишилися троє дітей. 

"З нами жоден адвокат не хоче працювати через те, що це всі його друзі. Я не знаю, що робить, куди звертатися",- сказала Людмила Боровик, сестра загиблої.

Новини України: колишньому прокурору, який спричинив ДТП у Рівненській області, оголосили підозру

Новини України: колишньому прокурору, який спричинив ДТП у Рівненській області, оголосили підозру
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