Експрокурору, який збив на смерть жінку у Рівненській області, світить 10 років

Експрокурору, який збив на смерть жінку у Рівненській області, світить 10 років

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Колишньому прокурору, який напередодні спричинив смертельну аварію на Рівненщині, оголосили підозру.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 вересня.

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Слідчі готують клопотання, аби суд обрав йому запобіжний захід. Проситимуть два місяці арешту.

Чоловік на смерть збив 35-річну жінку, яка їхала на скутері. Від отриманих травм вона померла на місці. 38-річний водій намагався втекли. Його наздогнали і затримали патрульні.

У ньому впізнали колишнього прокурора, а нині - адвоката Івана Скобуха. За кермом він був напідпитку. Наразі затриманий - в ізоляторі тимчасового тримання.

За смертельну аварію йому загрожує до 10 років за ґратами. У загиблої жінки лишилися троє дітей.

"З нами жоден адвокат не хоче працювати через те, що це всі його друзі. Я не знаю, що робить, куди звертатися",- сказала Людмила Боровик, сестра загиблої.

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