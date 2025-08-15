Ексрадник Трампа пояснив, як змусити Путіна закінчити війну в Україні

Путін

Колишній радник Трампа з національної безпеки, американський політик та дипломат Джон Болтон вважає, що змусити Путіна закінчити війну в Україні можна лише на полі бою.

Про це він сказав у коментарі ТСН.

Джон Болтон пояснив, як можна змусити Путіна закінчити війну в Україні на прийнятних умовах.

«Думаю єдиний спосіб змусити Росію розглядати мир прийнятний для України — це успіх на полі бою. Це означає більше та краще скоординованої допомоги та стратегію, щоб досягти того, що кожен декларує член НАТО. Якщо Путін думає, що від просувається на фронті — його не зупинять санкції від США, він продовжуватиме війну на виснаження, щоб зламати Україну», — сказав він.

Нагадаємо, Трамп та Путін зустрілись на Алясці.