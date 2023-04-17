Ексрозвідник Росії – про відео зі стратою окупантами бійця ЗСУ: "Ініціюють" нового рекрута"

Мета ворога – щоб його новобранці не здавалися в полон та воювали разом з ними до кінця.

На відео зі стратою українського військовополоненого окупанти "ініціюють" нового рекрута, аби той забруднив руки кров’ю та не здавався в полон, воюючи на боці загарбників до кінця.

Про це у розмові з військовим кореспондентом Андрієм Цаплієнком розповів ексофіцер Головного розвідуправління Росії Владислав Аммосов, який перейшов на бік України.

Журналіст проаналізував відео зі стратою українського захисника та в сюжеті ТСН звернув увагу на реакцію російських пропагандистів, які захищають і виправдовують армію окупантів.

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"Але головне для нас – таким чином вони визнають факт, що саме росіяни скоїли цей воєнний злочин. Готове свідчення для міжнародного трибуналу", – зауважив Цаплієнко.

Ведуча Алла Мазур звернула увагу на те, що відео зі стратою українського військовополоненого не нове, адже в кадрі видно зелень. Вона поцікавилася, кому вигідно було викласти це відео саме зараз?

"Я так зрозумів, вони "ініціюють" нового рекрута, щоб він забруднив руки кров’ю. Що він має до кінця з ними, щоб він і в полон не здавався, і воював з ними до кінця, і щоб не було зворотньої дороги з війська", – пояснив ексофіцер ГРУ Росії.

Він додав, що в російських військах є спеціальні підрозділи, які відстежують рівень настроїв та боєздатності підрозділів.

"Коли починається "розлад і безлад" серед "мобіків", наприклад. Їм це відео показали, й вони одразу розуміють, що і вони не беруть у полон, і їх к полон не братимуть", – зазначив Аммосов.

Тобто РФ публікацією цього відео в очікуванні контрнаступу ЗСУ намагається підняти бойову стійкість своїх підрозділів.

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Нагадаємо, ГУР Міноборони України попередньо встановило учасників та виконавця страти українського військовополоненого. Відоме розвідці і місце, де був скоєний цей воєнний злочин.

Раніше повідомлялося, що за стратою можуть стояти найманці ПВК "Вагнера", адже один із колишніх бойовиківкомпанії упізнав на викладеному відео своїх "колег". Власник компанії Євген Пригожин відкидає таку можливість.

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