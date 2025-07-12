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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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493
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Екстремальна спека, посуха та холод на заході: синоптики шокували зміною погоди в Україні

Синоптики та експертка з клімату пояснили, чому в Україні різко змінюється погода та чого очікувати.

Синоптики пояснили причини негоди

Синоптики пояснили причини негоди / © ТСН

В Україні цього року лютують негоди — дощі, буревії та навіть урагани.

Що відбувається з погодою та чому планетою вирують кліматичні катаклізми? Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Негода в Україні

На Львівщині за добу випала історично рекордна кількість опадів — 115% від місячної норми.

«У Львові за 12 годин випало 110,2 мм опадів. Це найбільше за всю історію спостережень», — каже синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дійшла вода і до житлових будинків. Через стрімку течію — люди опинились в пастці у власних оселях. Рятувальники на човнах евакуювали людей і тварин із затоплених домівок.

Річка Зубра у селі біля Львова вийшла з берегів. А у прилеглих селах розтеклися ще дві водойми. Подекуди вода сягала до трьох метрів.

Затопило і дороги Луцька та Тернополя. Метеорологи називають зливи такої потужності — надзвичайним дощем. Ще одне атмосферне явище — смерч — днями помітили на Львівщині. Потужний буревій пронісся на Закарпатті. Стихія буквально зривала дахи з будинків. А на Київщині випав град розміром із яйце. Негода знеструмила понад 57 тисяч осель та побила городину.

Негода за кордоном

Лютує стихія і за межами України. У американському Техасі повінь забрала життя більше сотні людей. Стрімка вода затопила і дитячий табір, де перебувало понад 700 дітей. 25 із них — вважаються зниклими безвісти.

У сусідньому штаті Нью-Мексико у США стихія буквально змивала будинки.

Тим часом Європу охопила екстремальна спека. Від пекельних температур в Іспанії, Туреччині та Греції спалахнули ліси. У Португалії зафіксували рекордні 46 градусів. Франція закривала школи і Ейфелеву вежу. А в Швейцарії навіть відключали атомну станцію. І усі ці погодні катаклізми науковці пов’язують зі зміною клімату та глобальним потеплінням.

Чому змінюється клімат

«Оце все є наслідком того, що люди так інтенсивно користувалися викопними паливами. Днів з екстремальною спекою ставатиме більше, посухи будуть частіші. У таких регіонах як захід України, де вологіше, буде ставати ще холодніше ще більш екстремальних отаких опадів, повеней, це те, до чого варто готуватися», — каже експертка з клімату Анастасія Івашина.

Через російську агресію в Україні за три роки в атмосфері утворилось додаткових 230 мільйонів тонн парникових газів, розповідає експертка з клімату. Це стільки ж, як разом Словаччина, Угорщина і Австрія викидають за рік. Про прямий зв’язок військових дій із природніми катаклізмами науковці поки не говорять, але наголошують: вплив війни на довкілля — суттєвий. Із наслідками негоди на заході України люди продовжують боротися досі. Втім найближчим часом, заспокоюють синоптики, нових погодних катаклізмів в Україні — не очікується.

«На наступному тижні вже будуть вирівнюватися температурний фон, все одно схід і центр лишається спекотним, а на заході вже не буде таких низьких температур, поступово буде вже певне підвищення, тож ймовірність надзвичайних явищ все ж таки зменшується», — каже синоптикиня Наталія Птуха.

Липень і серпень — традиційно вважаються найспекотнішими, і цього року, прогнозують синоптики, в Україні температура у ці місяці буде на два градуси вища за кліматичну норму.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦІЛІ СЕЛА ЙДУТЬ ПІД ВОДУ, а Львів НЕ БАЧИВ таких ЗЛИВ! Ось чому ПОГОДА ЗБОЖЕВОЛІЛА!

Дата публікації
Кількість переглядів
493
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