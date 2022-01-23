Екстремальне схуднення: хто й чому наважується відрізати собі частину шлунка й скільки це коштує

Екстремальне схуднення: хто й чому наважується відрізати собі частину шлунка й скільки це коштує

Операція з видалення частини шлунку в Україні коштує від 75 тисяч гривень.

Ледь не половину своїх доходів – 41% - витрачають зараз українці на харчі, каже Держстат. Це - показник бідності. Українці їдять багато некорисної їжі, яка відкладається на боках За 13 років, за даними тієї ж статистики, середня вага жителя України зросла на два кілограми. Якщо 2008-го важили в середньому 73 кілограми, то 2021-го – 75.

І більшість українців мають проблеми з вагою. Це важко уявити в небагатій країні. Але, за дослідженням 2019 року, щочетвертий в Україні страждає від ожиріння. А це - епідемії супутніх хвороб: діабет, інсульти, тиск...

Тому операція - не тільки про красу. А насамперед - про здоров'я. Про баріатричну хірургію 23 січня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Українці з надмірною вагою дедалі частіше відмовляються од дієт і зважуються на урізання шлунка. ТСН.Тижню вдалося потрапити на операцію й розвідати, кому її призначають, кому відмовляють і скільки таке екстремальне схуднення коштує.

ЗАМІСТЬ ДІЄТИ - СКАЛЬПЕЛЬ

Хірург має відрізати частину шлунку. І операції ці у нас під грифом секретно. Бо 95% пацієнтів не хочуть про це розповідати.

Але чому українці йдуть на цей екстремальний метод схуднення? Бо складно худнути в домашніх умовах, їм потрібен цей поштовх, іноді такий болючий, як операція.

У дитинстві Катерина була худою. І навіть після народження третьої доньки, у 35, вага жінки була в нормі – вага 65-67 кілограмів. За останні два роки жінка сильно погладшала через раптову хворобу – камінь у нирці.

"Почався перетоніт, все те, що було колись ниркою, згнило і лопнуло і залилося в очеревину... 42 дні в реанімації, температура зовсім не спадала. Лікарі мене намагалися витягнути будь-якими силами", - згадує жінка.

Витягнули. Але після інтенсивної гормональної терапії почався інсулінозалежний діабет другого типу. Постійно хотілося пити та їсти. Об’єм талії сягнув за півтора метри… Тризначне число на вагах все росло й росло – аж до 136 кілограмів. Жінка вирішила сісти на дієти, але жодна не допомогла. Займатися спортом, коли суглоби не витримували елементарної прогулянки, - майже самогубство.

Спробувала навіть полюбити себе такою яка є. Та такий модний нині бодіпозитив, не лікував від фізичних страждань.

Жінка згадала, як в дитинстві дивилася програми про операції, які робили в США великим людям, щоб допомогти схуднути. І почала збирати інформацію про лікування ожиріння скальпелем – баріатрію.

Вже чотири місяці, як Катерина живе іншим життя після операції. І не шкодує. Вага вже зменшилася на понад 30 кілограмів. І продовжує падати. Нині – 95 кілограмів. Хоче повернутися до своїх 58 кілограмів. Ще одна невидима перемога - їй більше не потрібен інсулін, цукор 4,4. І головне мати-одиначка з трьома дітьми зустріла чоловіка й планує вийти заміж.

Баріатрична хірургія - хто й чому наважується відрізати собі частину шлунку | Новини тижня

ЩО ТАКЕ БАРІАТРІЯ

Баріатрія – це сучасний спосіб корекції ваги, спосіб позбутися цукрового діабету другого типу. Людині з ожирінням вирізають частину шлунку і вона просто не може їсти великі порції за обідом. Якщо до операції, щоб насититися, хворий з’їдав півкілограмову порцію, то після, аби відчути ситість, достатньо чотирьох столових ложок.

Вперше таку операцію зробили у США ще 70 років тому. А бум припав на початок 2000-х, коли видаляти частину шлунку почали лапароскопічним методом, не розрізаючи живіт. Так роблять зараз й в Україні.

Нині щороку так у світі оперують 800 тисяч хворих. У США та Європі - їх навіть покриває страховка. На стіл кладуть, лише якщо були невдалі спроби схуднути природнім шляхом і є хвороби-супутники ожиріння.

Українці стрімко товстішають - про це попереджає Всесвітня організація охорони здоров’я. Понад половина населення має надмірну масу тіла. Ще чверть страждає на ожиріння. Винні - спосіб життя та переїдання. Скажімо, лише солодощів українець у середньому на рік з'їдає 15 кілограмів. У США – 10 кілограмів.

Ще українці товстіють, бо заїдають стреси. І як заявляють дослідники генному українців: ми - схильна до ожиріння нація. Такими нас зробили численні штучні голодомори та залежність від аграного виживання з постійною небезпекою від неврожаїв.

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І відрізають шлунок в Україні, ледь не під грифом секретно.

"Про баріатричну хірургію не говорять. Це табу. Понад 95% моїх пацієнтів будуть мовчати про те, що вони прооперувалися", - каже хірург-баріатр Андріан Рейті.

Мовчать і сімейні лікарі. Бо, це операція. Ризик виникнення кровотечі та інших ускладненнь.

Але якщо не контролювати свій раціон - шлунок може розтягнутися знову. А це означає – знову під ніж. А такі операції у нас роблять виключно за рахунок пацієнта. Коштують від 75 тисяч гривень. І якщо для українців це чимала сума, то для іноземців - це значно дешевше, ніж вдома. Тому чимало іноземців їдуть оперуватися до України, адже тут це коштує разів у п'ять дешевше.

В Україні таких операцій роблять до двох сотень на рік. Але точно, не знає ніхто, бо у нас ніхто не веде реєстри таких хворих. А отже точно не відома й кількість ускладнень.