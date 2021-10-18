Екстремальні блукання бабусі: 78-річна волинянка провела на холоді чотири доби без їжі та води

Екстремальні блукання бабусі: 78-річна волинянка провела на холоді чотири доби без їжі та води

Жінка не усвідомлювала, де вона і скільки часу минуло з моменту її зникнення.

У селі Залужжя на Волині 78-річна жінка, яка майже не бачить та має проблеми з пам’яттю, вийшла з дому і загубилася. Чотири дні вона блукала без води та їжі, поки її розшукували усім селом. Рідні переживали, щоб вона не замерзла, бо вночі температура опускалася до нуля.

Про драматичні пошуки йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Десятки людей, серед яких поліцейські, лісники та родичі пані Віри, розшукували стареньку жінку скрізь у навколишніх лісах та селах. Знайшли ж її - у чагарниках, за два кілометри від дому. Один з місцевих мешканців здалеку побачив далеко за городами якусь постать і скерував туди копів.

Продираючись крізь кущі та болото, поліцейські постійно гукали жінку, але до них вона не озивалася. Пані Віру побачили біля самого урвища. Ще кілька хвилин і жінка, яка майже нічого не бачить, могла опинитися у воді. Вона стояла без хустки, у легенькій куртці та в дірявих черевиках. “Вона була майже біля самої річки”, - пригадує поліцейський офіцер Устилузької громади Олександр Дем’яненко.

Копи кажуть, що жінка не усвідомлювала , де вона і скільки часу пройшло з моменту її зникнення. Найбільше хотіла пити. “Волосся скуйовджене, у гіляччі, брудна була — пальці аж чорні від землі”, - розповідав офіцер Зимнівської громади Орест Бабій.

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Пані Віру одразу повезли до центру допомоги, де жінка закохала в себе усіх працівниць. За словами директорки центру Любові Столярчук, вона і вірші читала, і жартувала, усім дуже дякувала.

Зараз пані Віра вже вдома. Після екстремальних мандрів вона відсипається.

Сусіди кажуть, що це вже не перша така мандрівка старенької. Вже не раз їй доводилося вказувати дорогу додому.

Син старенької, місцевий мешканець Руслан Музинський каже, що цілодобово дивитися за мамою не може, адже має роботу поза домом. У день, коли вона зникла, був у рейсі. З бабусею залишався 12-річний онук, але не впильнував, як вона вийшла з дому.

Рятівників-поліцейських планують нагородити. А син старенької горе-мандрівниці думає, як убезпечити пані Віру від нової халепи.

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