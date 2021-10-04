Екстремальні розваги: у Карпатах позашляховик зірвався з гори

У водія - травма голови, а у пасажира підозрюють перелом хребта.

Неподалік Мукачева позашляховик зірвався з гори: водій і пасажир дивом вижили.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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До вершини авто не доїхало лише кілька метрів, під час крутого підйому воно перекинулось назад і ще півтори сотні метрів котилося вниз схилами.

55-річний водій вилетів з машини і травмував голову. А от у його 38-річного пасажира медики підозрюють перелом хребта. Джип був не екскурсійним. Попередньо відомо: екстремальною поїздкою вони захотіли розважитися у вихідні.

Новини України: неподалік Мукачева позашляховик зірвався з гори - водій і пасажир дивом вижили

Нагадаємо, у селі Гукливий Мукачівського району Закарпатської області сталась смертельна ДТП. Автомобіль Skoda Octavia злетів з траси та зірвався в урвище, водій загинув на місці аварії.

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