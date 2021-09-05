Екстремальність стала новою реальністю: чи готова Україна до нових кліматичних умов і що можна зробити просто зараз

Екстремальність стала новою реальністю: чи готова Україна до нових кліматичних умов і що можна зробити просто зараз

Планета розжарюється швидше, ніж думало людство, тому не виключено, що ми станемо свідками переселення на іншу планету.

Уже цієї ночі на Півночі України помітили паморозь на зеленій траві. Завтра нічні заморозки прогнозують у кількох регіонах. А ще менше тижня тому ми потерпали від спеки.

Клімат на нашій планеті вже кілька років нагадує розхитану гойдалку! Коли в одному місці так пече, що тріскається земля, а за лічені кілометри вітер здіймає піщану бурю. І зовсім поруч злива з ураганним вітром, який вириває дерева з корінням і залишає без світла цілі міста. І кліматологи не тішать. Лише попереджають: такою стала погодна норма.

Чи готові до неї ми? І що треба робити нам просто зараз: щоб до нових умов пристосуватись і вижити на цій планеті ураганів та пожеж - йдеться 5 вересня в сюжеті ТСН.Тиждень.

Кліматологи оголосили людству про переселення на нову планету ураганів, пожеж і пустель. Світ почав готуватися. А що робить Україна, яка з кожним роком все більше тоне, горить і висихає?

Цього тижня на жителів Луїзіана та Місісіпі з розігрітого до максимуму океану налетів черговий монстр на ім’я – "Іда". Ураган зі швидкістю "Формули-1": 240 кілометрів на годину. "Іда", граючись, виривала дерева з корінням, зривала дахи, валила бетонні стовпи і головне виливала на землю тонни океанської води. Мільйони людей опинилися без світла у зруйнованих будинках. Одне за одним ураган забирав людські життя. І щодня трощив все більше і більше міст. "Іда" породила десятки торнадо. І врешті, подолавши майже 2 тисячі кілометрів, атакувала Нью-Йорк.

Цей потоп називають найбільшою катастрофою в історії міста. Про загрозу знали всі зацікавленні служби, але недооцінили. Вода поглинала це гігантське місто так стрімко, що люди не встигали вибиратись із потоків і тонули. Хтось – у власній машині. Хтось – у підвалах. "Іда" полишила суходіл Америки, довівши, що всі старі розрахунки можна викинути у смітник . Навіть найрозвиненіші країни планети неготові до того, що на них чекає.

Це і є той "Червоний код для людства", про який нас попередили у своєму звіті кліматологи із 66 країн світу на початку серпня. В атмосфері зараз витає рекордна кількість газів, що утримують сонячне тепло. Науковці показали нам кілька сценаріїв майбутнього. Який справдиться, залежить від нас.

Станом на зараз глобальна температура планети зросла на 1,1 градус за останні півтора століття. Страшні наслідки ми відчуваємо вже. Але це ще не межа. Шанси на порятунок є, якщо ми досягнемо позначки у 1,5-2 градуси до кінця століття. Але біда ось у чому. Планета розжарюється швидше, ніж ми думали. І ось цю небезпечну позначку (1,5 градуси) ми можемо перетнути вже в найближчі 10 років. Тобто ми станемо свідками переселення на іншу планету. Незворотні зміни уже доконаний факт. Їх не спинити ні нашим дітям ні онукам. Можна лиш сповільнити.

Новини тижня: як пристосуватись до нових кліматичних реалій

"Якщо температура глобальна підвищиться на 3 градуси, то відповідно на Півдні України днів з температурою вище 35 градусів буде 26, за прогнозом", - каже кліматологиня, членкиня Міжурядової групи експертів з питань клімату Світлана Краковська.

"У певних регіонах ймовірно клімат буде схожим на якісь регіони Австралії. Більша ймовірність що на південному сході у нас буде посушливість і в нас буде дуже спекотне літо, а практично вже не буде зими і це в найближчі 10-ліття спостерігатимемо по всій території. Але це зовсім не означає що в нас не буде періодів з екстремальними морозами", - веде далі Краковська.

Екстремальність стане новою реальністю. Якщо дощ – то потоп, якщо сонячно - то до 40 градусів, якщо вітер - то ламає дерева , якщо холод – то так щоб і градусник замерз. Лише за останній тиждень Україна опинилася під ударом мільйонів блискавок і тропічних злив, що миттєво затоплювали міста. Зокрема, і Київ.

За словами кліматологів, через нагрівання атмосфери волога з морів і річок випаровуватиметься швидше, а циклони – ставатимуть раптовішими.

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Як горять ці посушливі субтропіки, із жахом спостерігав весь світ цього літа. Палало все Середземномор’я. Італія, Албанія, Греція. Найбільш катастрофічна ситуація – у Туреччині. Там вигоріло більше 100 тисяч гектарів лісів і полів.

Адаптація - наш єдиний шанс на порятунок, кажуть кліматологи і наголошують, що попереджувальні заходи коштують набагато менше ніж ліквідація наслідків.

В Одесі, наприклад, цього літа за 5 годин вилилась 2-місячна норма опадів. Порахувавши збитки лише від одного такого потопу, місто вигадало "тимчасовий" план порятунку - створило карту підтоплень міста, щоб знати, де в низовинних частинах міста підтоплення трапляються частіше. Місто збирається закуповувати техніку для очистки скидів води та насоси для відкачування води. Особливо в районах, що розташовані в низовинах. Але і цього буде явно замало.

Про важливість перебудовувати міста, пересіювати поля, відмовлятися від вугілля, пересаджувати українців з автівок у громадський транспорт - зараз думають у Міністерстві захисту довкілля. Обійдеться нам уся ця трансформація в кругленьку суму. Як 2,5 річних бюджети України.

І якщо чиновники у вашому місті думають, що кліматичні розмови - то така політична мода, то утоплені машини їх виборців через старі зливні системи, занурені у темряву квартали, досі незахищені енергомережі швидко зведуть їх політичні шанси до нуля. Ми переселемось на іншу планету і всім доведеться акліматизуватися. Тікати нікуди.

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