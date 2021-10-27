Екстрена евакуація хворих на COVID-19 в Одесі: як пережили ніч пацієнти та медики

Екстрена евакуація хворих на COVID-19 в Одесі: як пережили ніч пацієнти та медики

Уже за кілька днів може виникнути нова надзвичайна ситуація, кажуть місцеві чиновники. І не лише в Одесі, а й по всій області.

В опорній лікарні Одеси майже закінчився кисень: 43 кисневозалежних пацієнти із речами та ліжками, з апаратами ШВЛ та кисневими концентраторами довелося серед ночі перевозити до інших медзакладів, де ще залишалися місця та запас кисню. Серед них були і тяжкі, і вкрай тяжкі. Останнього пацієнта доправили уже о четвертій ранку.

Про те, чому опорна лікарня залишилася без кисню - 27 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Стан жодного пацієнта під час екстреної евакуації не погіршився. Але про нічну надзвичайну ситуацію медики розповідають крізь сльози. Після напруження та кількох безсонних ночей нерви не витримують.

У лікарні, куди перевезли пацієнтів, не все гаразд з електрикою та ремонтом. Але головне – тут є кисень. Хоча залишилося його на лічені дні. У кріоциліндрі на 30 тонн кисню - менш ніж половина.

Напередодні до Одеси замість очікуваних 12 тон кисню завезли тільки шість. Місцеві чиновники скаржаться на сусідів. Постачальник везе кисень через Миколаїв і залишає там необхідну кількість життєво важливого вантажу. До Одеси доходять самі залишки.

Новини Одеси: закінчився кисень - як пережили ніч пацієнти та медики опорної лікарні

Дефіцит виник тому, що зупинилися на регламентні роботи два заводи з виробництва кисню, пояснюють постачальники. Тож, розіслали одеським лікарням попередження: "Постачальник кисню до вашого лікувально-профілактичного закладу повідомляє про призупинення впродовж кількох днів постачання кисню через відсутність його необхідних об'ємів в основних виробників на території України".

І хоча кількість ліцензованих виробників кисню за рік в Україні зросла з 16 до 22, життєво необхідного газу все одно не вистачає. Адже споживання кисню в лікарнях із новою хвилею єпідемії різко зросло. Уже за кілька днів може виникнути нова надзвичайна ситуація, кажуть місцеві чиновники. І не лише в Одесі, а й по всій області. Але перевозити пацієнтів уже буде нікуди.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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