Екстрена зупинка поїздів на синій гілці метро у Києві: що відомо про причини та скільки триватиме ремонт

У Києві сьогодні терміново зупинили рух потягів на частині ділянці синьої гілки. Між станціями "Деміївська" та "Либідська" сталася розгерметизація тунельних споруд, що загрожувало життю пасажирів. Рух було зупинено, пасажири були змушені діставатися домівок наземним транспортом через це на зупинках утворилися черги.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Що відомо про аварію та як це вплинуло на пасажирів

Відео, як в тунелі метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" по рельсах тече вода, приголомшило киян та гостей столиці. Підземний шляхопровід перетворився на справжню річку.

Рух поїздів від станції метро "Деміївська" до станції метро "Теремки" столична влада планувала закрити від завтра. Відповідне повідомлення зранку зʼявилось на сайті КМДА. Причиною називали технічні проблеми на перегоні між станціями, на вирішення них відвели 6 місяців.

Утім через розгерметизацію тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" рух потягів на цьому відрізку синьої гілки терміново припинили вже сьогодні вдень. Тепер потяги синьої гілки курсуватимуть від станції метро "Героїв Дніпра" до станції метро "Либідська".

Далі - пасажирський рух можливий лише наземним транспортом. В районі станції метро "Либідська" одразу утворились черги на автобуси та тролейбуси. Перші години розгублені пасажири буквально штурмували маршрутки. Дехто уже почав на цьому заробляти. Аби всі пасажири змогли дістатись до дому столична влада оголосила про збільшення кількості наземного транспорту на маршруті, який дублює рух метрополітену.

Тунель на ділянці синьої гілки метро між станціями "Теремки"-"Демидівська"

Що відомо про станцію, де сталась аварія

Станцію метро "Деміївська" почали зводити влітку 2005 року, закінчили 2009. Офіційне відкриття "Деміївської" відбулося за рік – чекали закінчення будівництва решти станцій черги. А саме будівництво не обійшлося без пригод - в січні 2006 під час виконання робіт обвалилася опорна стіна та впав кран. Добудовані "Деміївську", "Голосіївську" та "Васильківську" урочисто відкрили 15 грудня 2010 року тодішній очільник столиці Олександр Попов та прем'єр-міністр часів Януковича - Микола Азаров.

Відновлювальні роботи триватимуть пів року

Цілий тиждень співробітники метрополітену в онлайн режимі спостерігали за тріщинами в тунелі, не зупиняли рух поїздів до останнього. Коли сьогодні вранці ситуація стала загрожувати життю пасажирів сполучення на цій ділянці припинили.

Вже у понеділок аварійні бригади почнуть бурити свердловини та проводити геологічні та геодезичні дослідження – повідомили у метрополітені. Також тунель розкриють ззовні, для цього на поверхні викопають величезний котлован глибиною 10 метрів. За два три місяці обіцяють оголосити причини підтоплення.

Тунель на ділянці синьої гілки метро

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть щонайменше півроку. То ж житлові масиви Голосіївського району столиці, де мешкають десятки тисяч киян, увесь цей час стикатимуться з транспортними проблемами.

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Нагадаємо, у Києві 8 грудня з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелю зупинили рух поїздів на ділянці синьої гілки метро між станціями "Теремки" – "Деміївська". Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Либідська". Столична влада в екстреному порядку, на час ремонтних робіт, уже організувала рух наземного транспорту: автобусів і тролейбусів.

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