Екстрений саміт ЄС: що робити з Трампом, обороною Європи та допомогою Україні на тлі зближення США з РФ

Володимир Зеленський також приїде на позачергове засідання Європейської ради. Офіційно заявлено, що лідери обговорюватимуть подальшу підтримку та гарантії безпеки для України, а також збільшення фінансування європейської оборони. Але, все ж, головне питання на порядку денному – як взаємодіяти з Дональдом Трампом. Він вже зупинив надання Україні військової допомоги. За інформацією NBC News, розвертали навіть американські літаки в небі зі зброєю та обладнанням для ЗСУ. Пізніше стало відомо, що США зупинили ще й обмін розвідданими з Україною, які зокрема використовувалися для завдання ударів по цілям у Росії.

Розблокування американської допомоги для України, за словами посадовців із кабінету Трампа, залежить від згоди Києва почати переговори з росіянами, а також "заходів щодо зміцнення довіри" між Україною та США. У середу, 5 березня, радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц та очільник ОПУ Андрій Єрмак обговорили телефоном дату (ймовірно наступного тижня) та місце проведення переговорів американської та української команд.

"Ми вестимемо переговори про мир, і ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам і протестуємо ту сторону. Це буде важка човникова дипломатія, але обидві сторони мають бути залучені", - підкреслив Майк Волтц.

Разом із тим, за інформацією CNN, на тлі відсутності американської допомоги, запаси ракет-перехоплювачів до ППО Patriot в Україні можуть вичерпатися за кілька тижнів. А це чи не єдині системи, здатні збивати російські балістичні ракети. Якщо додати до цього плани ворога збільшити масованість дронових атак, запускаючи по 500 "шахедів" за раз, навряд чи в адміністрації Трампа розуміють масштаб наслідків своїх дій і потенційну кількість цивільних жертв, яку вони можуть отримати, поки намагатимуться знову подружитися з росіянами.

То, чи зможе Європа перекрити американські поставки зброї для України? Що ще європейські лідери обговорять на екстреному саміті в Брюсселі? Та, чи не урвався терпець ЄС щодо витівок Трампа, що межують зі змовою з Путіним? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Європа має переозброїтися: і більше не покладатися на США

У середу ввечері, 5 березня, у зверненні до нації напередодні спеціального саміту ЄС у Брюсселі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія стала загрозою для всієї Європи, включаючи Францію, бо витрачає 40% свого бюджету на оборону, а до 2030 року хоче додатково мобілізувати 3 млн солдатів і виготовити 4 тис. танків. Війна Росії проти України, за його словами, є міжнародним конфліктом, при цьому США змінюють позицію щодо підтримки Києва й почали торговельну війну з союзниками.

"Ми рухаємося до нової ери. Майбутнє Європи не може бути вирішене у Вашингтоні чи Москві. Європа має переозброїтися. Ми маємо продовжити допомагати українцям чинити опір до того часу, коли вони зможуть вести перемовини з Росією про такий мир, який буде надійним і для них, і для всіх нас. Мир не може бути укладений будь-якою ціною під диктат Росії. Мир не може бути капітуляцією України", - наголосив Макрон, додавши, що готовий говорити про ядерну парасольку Франції, яка може захистити інші європейські країни.

За інформацією Reuters, за кілька днів Франція та Британія разом з Україною мають фіналізувати "мирний план" врегулювання війни, який спочатку передбачав би коротке перемир’я на місяць (яке охоплюватиме атаки з повітря, моря, а також ті, що спрямовані на енергетичну інфраструктуру, але не наземні бої), а згодом - ширші гарантії безпеки для України, для яких обов’язково потрібні США. Проте, як відомо, адміністрація Трампа вважає, що такі гарантії безпеки Україні має надавати саме Європа. Все ж, Макрон і прем’єр Британії Кір Стармер мають намір представити цей план Трампу. Чи станеться це особисто під час, наприклад, їхнього візиту до Вашингтона, адже минулого тижня вони вже були в Білому домі, чи під час зустрічі української та американської переговорних команд, невідомо.

Проте, за інформацією The Telegraph, саме Стармер переконав Зеленського протягнути Трампу "оливкову гілку" після "чорної" п’ятниці, 28 лютого, в Овальному кабінеті, коли Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс накинулися на Зеленського, який на чолі української делегації приїхав до США підписувати угоду про надра. Після цього представники команди Трампа закликали українського президента вибачитися, а дехто з сенаторів – навіть піти у відставку. Зрештою, у вівторок, 4 березня, Зеленський опублікував допис у соцмережах, де, зокрема, зазначив:

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"Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми би хотіли, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні "Джавеліни". Ми вдячні за це".

Цей пост у Білому домі, вочевидь, розцінили як вибачення. Виступаючи зі зверненням до Конгресу, Трамп заявив, що вдячний за це, бо Україна таким чином демонструє, що готова до переговорів із Росією. Разом із цим, за інформацією американських ЗМІ, США зупинили допомогу Києву й припинили обмін з Україною не лише розвідданими щодо наведення ракет HIMARS, а й пусків російських ракет. І, що є конкретною умовою для розблокування допомоги, – згода України сісти за стіл переговорів з Росією, яка цього не хоче, чи принципова домовленість про встановлення режиму припинення вогню без жодних гарантій безпеки для України натомість – невідомо.

"Трамп хотів подяки. Але нам доведеться писати її на могилах мертвих українців", - дописав кореспондент The Economist Олівер Керрол в Х.

Що може зробити ЄС: російські заморожені активи

Спеціальному оборонному саміту ЄС у Брюсселі 6 березня передує дійсно історична промова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо плану переозброєння Європи, який має мобілізувати до 800 млрд євро на збільшення оборонних витрат, зокрема 150 млрд євро позик державам-членам ЄС на оборонні інвестиції в артилерійські та системи ППО, ракети і боєприпаси, дронові і антидронові системи, а також спільні закупівлі обладнання.

"З цим обладнанням держави-члени у великому масштабі зможуть наростити їхню підтримку України. Йдеться про негайне постачання військового обладнання для України", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Кроки ЄС щодо збільшення оборонних витрат і заклики до більшої автономії від США зрозумілі. Адже справа не тільки в Росії і загрозі, яку вона становить не лише для України, а й, як сказав Макрон, для всієї Європи. У статті для Bloomberg адмірал ВМС США у відставці, колишній верховний головнокомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс справедливо зазначає, що в Республіканській партії є впливові політики, які публічно виступають за вихід США з НАТО. Якщо це помножити на постійні погрози Трампа запровадити мита на європейський експорт до Америки, лідерам ЄС дійсно треба задуматися щодо "стратегічної автономії", до якої Макрон закликав ще під час першого президентського терміну Трампа.

На думку чотиризіркового генерала, колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса, зупинка допомоги Україні з боку США, включно з обміном розвідданими, це свого роду елемент торгу з боку адміністрації Трампа. І США, не дивлячись на те, що в сукупності європейські країни дали Україні трохи більше, якщо брати до уваги всі форми допомоги, залишаються критично важливими як для України, так і для європейських країн-членів НАТО з точки зору певних видів зброї і розвідки.

"Критичний елемент - якими будуть гарантії (безпеки для України – Ред.). Майте на увазі, був Будапештський меморандум, яким США, Британія і Росія запевнили Україну, що будуть поруч і допоможуть, якщо вона відмовиться від ядерної зброї. Це не допомогло ні у 2014 році, ні у 2022 році. Ми почули підбадьорливі слова від Стармера, Макрона та інших щодо їхніх військ в Україні. Але я досі не чув, яка це буде місія, і як вона відреагує, якщо Росія порушить перемир’я. Саме це є ключовим. До речі, вони також використовують термін "миротворчість". Але в Україні немає миру, який треба зберігати. Росія має просто припинити атаки і наступальні операції. Це не колишня Югославія", - додав Девід Петреус у подкасті US Chamber of Commerce.

За його словами, в ідеальному світі (з американською допомогою Києву – Ред.) Захід мав би поставити Україну в позицію сили, щоб змінити динаміку на полі бою й змусити Росію піти на переговори на прийнятних умовах. Також це би потребувало додаткового фінансування, зокрема, за рахунок $300 млрд російських заморожених активів, які можна конфіскувати й передати Україні, частково пустивши їх на закупівлю зброї для Києва, якщо адміністрація Трампа більше не надаватиме безоплатну військову допомогу.

За інформацією Politico, Франція розглядає можливість арешту заморожених активів російського Центробанку, щоб направити їх на допомогу Україні. "Члени французького уряду приватно обговорювали арешт активів, у тому числі зі своїми німецькими колегами, і потенційно використовували їх для гарантування кредитів для Києва", - пише видання, посилаючись на чиновника французького уряду. Проте не всі в ЄС поділяють цю думку, зокрема Німеччина. Проте, можливо, новий уряд Фрідріха Мерца змінить свою думку. Як відомо, минулого року G7 погодила використання прибутків, які генерують російські заморожені активи, для забезпечення позики для України на $50 млрд. Гроші Київ вже отримує.

Більшість європейських ЗМІ описує цей екстрений безпековий саміт ЄС у Брюсселі в четвер, 6 березня, як безпрецедентно важливий, адже будь-якого дня європейська архітектура безпеки, сформована за участі США після Другої світової війни, може розвалитися. Під час засідання Європейської ради лідери також предметно обговорять концепцію європейських гарантій безпеки для України після встановлення режиму припинення вогню, до якого прагне Трамп за будь-яку ціну, що передбачає розміщення європейського військового контингенту/миротворців в Україні.

Все це потребуватиме кратного збільшення європейських витрат на оборону не лише самого ЄС, а й щодо підтримки України. Поки що, станом на сьогодні, на цей рік від Євросоюзу Київ може отримати понад 30 млрд євро. Проте, можливо, сума допомоги може бути й більшою, враховуючи представлений Урсулою фон дер Ляєн Rearm Europe plan - План переозброєння Європи.