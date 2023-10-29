Євген Дикий розповів про зустріч криголаму "Ноосфера" із російськими військовими кораблями

Ветеран АТО, політичний та військовий аналітик, очільник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповів, як перед війною з України вийшов український криголам "Ноосфера", який у протоці Дарданелли зустрівся із російськими військовими кораблями.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Науковець та ветеран АТО каже, що у лютому 2022 року він повинен був виїхати в експедицію до Антарктиди, проте дуже вагався через повідомлення про загрозу нападу з боку РФ.

Євген Дикий пригадав, що тоді Україна вперше придбала у Великої Британії криголам "Ноосфера", який базувався в Одесі. Тоді перед науковцями постало питання, щоб якомога швидше вивести корабель в експедицію через загрозу війни.

"Ми кілька місяців працювали 24/7 для того, щоб наш український криголам вивести у безпечне місце. Бо судно, яке стоїть у порту Одеси, як мінімум може потрапити під "приліт". Тоді не було зрозуміло, чи вдасться нам втримати Одесу. Ми доклали шалених зусиль, що відправити це судно в експедицію", - каже він.

Євген Дикий зауважив, що "Ноосфера" вийшла у бік Антарктиди через 5 місяців після того, як Україна її придбала. Він каже, що це рекордна швидкість, бо до прикладу, Болгарія у той самий час купила схожий криголам і він вирушив у плавання лише 2023 року.

"30 січня "Ноосфера" проходила Дарданелли і якраз там зустрілась з війною. На зустріч пройшли шість російських великих десантних кораблів, які воюють проти нас. Мені тоді по супутниковому зв'язку подзвонив капітан судна і каже, "ти мабуть був правий щодо війни, вони йдуть у бойовому порядку", - каже Дикий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄВГЕН ДИКИЙ: У нас був шанс закінчити війну у 2022 році! Але одна подія змінила ВСЕ!

Нагадаємо, Україна придбала британське судно "Джеймс Кларк Росс" у серпні за 5 мільйонів доларів. За два місяці - вже в Одеському порту - його перейменували на "Ноосферу". Після обслуговування криголам рушив в експедицію.

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