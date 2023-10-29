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Євген Дикий розповів про зустріч криголаму "Ноосфера" із російськими військовими кораблями

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Євген Дикий розповів про зустріч криголаму "Ноосфера" із російськими військовими кораблями

Криголам "Ноосфера" / Фото: Національний антарктичний науковий центр

Екіпаж "Ноосфери" 30 січня 2022 року біля Дарданелл помітив шість російських військових кораблів.

Ветеран АТО, політичний та військовий аналітик, очільник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповів, як перед війною з України вийшов український криголам "Ноосфера", який у протоці Дарданелли зустрівся із російськими військовими кораблями

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua. 

Науковець та ветеран АТО каже, що у лютому 2022 року він повинен був виїхати в експедицію до Антарктиди, проте дуже вагався через повідомлення про загрозу нападу з боку РФ.

Євген Дикий пригадав, що тоді Україна вперше придбала у Великої Британії криголам "Ноосфера", який базувався в Одесі. Тоді перед науковцями постало питання, щоб якомога швидше вивести корабель в експедицію через загрозу війни. 

"Ми кілька місяців працювали 24/7 для того, щоб наш український криголам вивести у безпечне місце. Бо судно, яке стоїть у порту Одеси, як мінімум може потрапити під "приліт". Тоді не було зрозуміло, чи вдасться нам втримати Одесу. Ми доклали шалених зусиль, що відправити це судно в експедицію", - каже він. 

Євген Дикий зауважив, що "Ноосфера" вийшла у бік Антарктиди через 5 місяців після того, як Україна її придбала. Він каже, що це рекордна швидкість, бо до прикладу, Болгарія у той самий час купила схожий криголам і він вирушив у плавання лише 2023 року. 

"30 січня "Ноосфера" проходила Дарданелли і якраз там зустрілась з війною. На зустріч пройшли шість російських великих десантних кораблів, які воюють проти нас. Мені тоді по супутниковому зв'язку подзвонив капітан судна і каже, "ти мабуть був правий щодо війни, вони йдуть у бойовому порядку", - каже Дикий. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄВГЕН ДИКИЙ: У нас був шанс закінчити війну у 2022 році! Але одна подія змінила ВСЕ!

Нагадаємо, Україна придбала британське судно "Джеймс Кларк Росс" у серпні за 5 мільйонів доларів. За два місяці - вже в Одеському порту - його перейменували на "Ноосферу". Після обслуговування криголам рушив в експедицію.

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Дата публікації
Перегляди
2221
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