Ексзаступник держсекретаря розповів, що може стати переламним моментом у війні

Вирішальним фактором у війні може стати надана Україні військова допомога. Втім, її, вважає колишній помічник держсекретаря США з питань демократії Девід Крамер, слід значно збільшити.

Таку думку Девід Крамер висловив у коментарі ТСН.ua.

Крім того, він ставить під сумнів здатність Росії підтримувати війну в Україні протягом тривалого періоду часу. Крамер каже, що важливо підтримувати високий моральний дух серед українців, а натомість знижувати моральний дух російської сторони.

"Поворотним моментом може стати те, що російські сили відмовляться виконувати накази після того, як українські сили знищать їхні склади боєприпасів і командні центри, що, своєю чергою, наразить ці сили на вплив української артилерії. Росія має проблеми з утриманням свого персоналу для цієї війни. "Вагнер", як повідомляється, набирає в’язнів (найманців із російських в’язниць – Ред.) для відправки на лінію фронту. Це не є ознакою виграшної стратегії", - наголосив американський ескчиновник.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку про те, що диктатор Росії Володимир Путін не зупиниться, оскільки поставив на карту все. Путін буде намагатися довести війну проти України до "логічного кінця".

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