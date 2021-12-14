Еквілібристи та гімнасти: як футуристичні циркові програми показують безмежні можливості людського тіла

Технікою вражають не лише артисти.

Нова шоу-програма "Сни" від цирку "Інші" збирає аншлаги. Компанія "Інші" взялася створити декілька вистав цього року, і от прем'єра "Історії магії" та "Снів" уже відбулася. Це футуристичні циркові програми, головним у яких є безмежні можливості людського тіла. Як артисти занурюють глядачів у світ снів і як реагує публіка на незвичайну виставу, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Щойно зайшовши до зали, глядач ознайомлюється із задумом режисера. На сцені - дзеркальна завіса, а отже аудиторія передовсім роздивляється саму себе.

Михайло Макаров та його дівчина Алесса - до речі, єдина іноземка в трупі, вона з Перу, - і на сцені грають закохану пару. Талант Михайла вже відомий українцям. Його називають людиною без кісток.

Шоу "Сни" - це еквілібристи, гімнасти, повітряні гімнасти та жонглери.

Технікою вражають не лише артисти. Сама сцена - це диво техніки. Її різні частини рухаються в протилежних напрямках, по колу, вгору і вниз. А картинку доповнюють величезні екрани та рясний дощ.

Організатори кажуть, що попри серйозну тему вистави, близько третини глядачів приходять із дітьми, і ті сидять зачаровані протягом усього шоу. А надто, коли все закінчується чи не улюбленою справою дітей і дорослих.

Вже у фоє на глядачів чекають сотні кульок, і жонглювати починають і малі, і старші. Побачити шоу "Сни" можна кожного вікенду.

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