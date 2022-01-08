Екзотична контрабанда: як у Львові рятують варанів і змій, яких незаконно намагалися вивести до Італії

Екзотична контрабанда: як у Львові рятують варанів і змій, яких незаконно намагалися вивести до Італії

Загинуло близько 20 рептилій.

У Львові реабілітують варанів та змій, яких незаконно намагалися вивести з України до Італії. До натуралістичного центру рептилій привезли в дуже важкому стані. Два десятки з них через переохолодження та стрес загинули.

Як виходжують тих, хто вижив, дивіться у сюжеті ТСН.19:30 за 8 січня.

Варани та пітони, які вижили після нестерпного транспортування, повернули собі яскраве забарвленням і навіть самостійно їдять. "Харчуються комашками. Можуть і мишат чи шматочки м’яса з пінцета", - розповів керівник відділу Зоологотваринницького центру Віктор Червоний.

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Рептилій вилучили у пункті пропуску "Порубне" на Буковині . Їх везли у мішечках схованих у звичайному бусі. Жодних документів на перевезення екзотичних ящірок та змій у водія не було. Рептилій планували незаконно доправити до Італії.

Втім, митники знайшли сховок у бусі і вилучили рептилій. Дві доби варанів та змій тримали на кордоні поки тривало оформлення документів, щоб передати плазунів натуралістичному центру. "Запаковані в мішечки як шпроти в банці. Разом в одну коробку. Був листопад місяць. Температура була максимум 15 градусів. Тварини екзотичні - це азійські види. Їм було дуже важко", - пояснив керівник центру Ігор Антахович.

У Львові реабілітують варанів та змій, яких незаконно намагалися вивести до Італії | Новини світу

З десяти варанів та 26 пітонів вижила лише половина. Рептилії ще дуже малі: їм не більше трьох місяців. Без документів на чорному ринку за таких просять від 100 доларів.

Втім, це лише частина тих, хто вижив. Інші, які у більш критичному стані, перебувають своєрідній реанімації. У боксах стерильна чистота, а тому сторонніх туди не пускають. Зоологи сподіваються, що екзотичні рептилії оговтаються і житимуть в натуралістичному центрі.