Екзотична люфа: як виготовити мачулки для бані та приготувати смачний суп

Люфу у промислових масштабах як їстівний овоч на продаж в Україні не вирощують

Не лише для лазні, а й до столу: мачулки з люфи ми пам'ятаємо ще з дитинства. А от страви з неї - куштував мало хто. Хоч, виявляється, молоді плоди можна смажити, тушкувати та додавати до супів. Вирощувати люфу - стає модно. Вона росте на городах, а в декого взагалі - плететься на балконі. Скільки можна заробити на люфі, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30 3 жовтня.

Вона схожа на огірок і на кабачок, але насправді це - люфа. Люфа - з родини гарбузових, походить із тропічних країн. Вона візуально схожа на кабачок. Довга, а молоді плоди зеленого кольору. Це - ліана, яка плететься. Для того, щоб доглядати за нею, потрібно, щоб була якась арка, щоб вона могла рости.

Люфа: як виготовити мачулки

Молоді плоди можна додавати до салатів, супів, тушкувати та смажити. І саме дозрілі плоди цікавлять людей найбільше. З них виготовляють екологічні лазневі мачулки

Коштують такі в середньому по 100 гривень. А маленькі губки для миття посуду - по 20. Така губка добре піниться і вимиває не лише посуд. Мачулка з люфи прослужить кілька місяців. Можна й варити натуральне мило з люфою. Вона виконуватиме роль скрабу для шкіри. Коштує таке мило близько п’ятдесяти гривень за брусок.

Люфа: як приготувати суп

Для когось - лише матеріал, щоб виготовляти губки. А для шеф-кухаря із Луцька Іллі Будчука - люфа - насамперед звичайний овоч, який можна додавати до різноманітних страв, наприклад, супу з креветками, картоплею, цибулею і люфою. Готувати такий суп можна з іншими інгредієнтами. Головне знайти молоді плоди люфи.

Люфу у промислових масштабах як їстівний овоч на продаж - в Україні не вирощують. Цим займаються лише невеликі приватні фермери. А ще - люди садять її в себе на городах чи в теплицях - заради цікавості.

Люфа: користь та шкода

Це - не лише смачно, а й низькокалорійно та корисно - каже дієтологиня Людмила Рибак. Серед вітамінів у люфі – вітаміни А, В, С, а якщо говорити про мінерали, це - кальцій, магній, натрій. А от вагітним, мамам, які годують та малюкам – їсти люфу не рекомендують.

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