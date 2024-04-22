Екзотичний курс валют в Україні: долар уже по 40 гривень, чого очікувати далі

Минулого тижня курс долара таки подолав рубіж у 40 гривень. Йдеться про готівковий ринок, але й на безготівковому курс упритул наблизився до сорока – на вечір п’ятниці, 19 квітня, на міжбанку було 39,93 грн/долар. Нацбанк при цьому не робив рішучих дій, аби курс зупинився.

Чого очікувати поточного тижня – паніки на ринку і обвалу курсу, плавного його зростання чи стабілізації, а то й зниження, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (22-28 квітня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Повільний висхідний тренд, який з незначними короткими коливаннями вниз триває вже три місяці, у підсумку призвів до того, що очікувані 40 гривень за долар нарешті стали реальністю. Минулої п’ятниці лише одиниці банків і пунктів обміну валют тримали курс продажу нижче 40 грн/долар. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на готівковому ринку середній курс продажу становив 40,10 грн/долар (+45 коп.), а максимальний досяг 40,50 (+60 коп.). Найвищий курс купівлі дійшов до 39,90 грн/долар (+55 коп.).

Вартість євро була стабільною три дні – від понеділка до середи, 15-17 квітня, потім почала стрімко наздоганяти долар. За четвер і п’ятницю євровалюта долала у середньому 37 коп. у продажу (до 43,07 грн/євро) і 25 коп. у купівлі (до 42,34 грн/євро).

На неділю, 21 квітня, встановились курси 40,15 грн/долар у продажу і 39,55 у купівлі, для євро відповідно 43,10 і 42,40 грн/євро. Тобто за тиждень долар подорожчав на 50 коп., євро – на 30 коп.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курси обох основних валют невпинно зростали весь тиждень, причому як у продажу, так і в купівлі. У підсумку за понеділок-суботу долар у середньому подорожчав у продажу на 60 коп., до 40,10 грн/долар, у купівлі на 25 коп., до 38,90, євро – на 30 коп. у продажу (до 43,13 грн/євро) і на 29 коп. у купівлі (до 42,97). У неділю тренд у купівлі змінився на низхідний, це вказувало, що міняйли не чекають подальшого росту курсу як долара, так і євро, тому хочуть придбати валюту якомога дешевше. На 21 квітня за долар вони пропонували в середньому лише 38,10 грн, за євро – 42,75 грн.

Нацбанк у квітні продовжує девальвувати гривню, встановлюючи нові антирекорди падіння її вартості. За тиждень, з 15 по 22 квітня, американська валюта подорожчала на 39 коп., до 39,79 грн/долар. У підсумку гривня за два тижні втратила до долара 95 коп. або майже 2,5%.

Офіційний курс євро зріс за тиждень трохи менше – з 41,97 до 42,38 грн/євро або на 41 коп. за тиждень.

Співвідношення долар/євро змінилось за цей час з 1,06 до 1,065 долара за євро.

Експерти визнають, що Нацбанк повільно послаблює гривню, однак вважають: ні підстав для паніки, ні побоювання, що гривня от-от впаде, нема.

"Є три моменти. Перший – продаж готівкової валюти по високому курсу – це політика окремих комерційних банків, які хочуть заробити. Другий – Нацбанк аврально не продає валюту на міжбанківському ринку. Третій – регулятор проводить контрольовану девальвацію гривні", – пояснив Олександр Охріменко.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти прогнозують подальшу девальвацію гривні, а от наскільки значною вона буде поточного тижня – їхні очікування відрізняються.

Олександр Охріменко вважає, що поки середній готівковий курс залишиться на досягнутому рівні у 40,15 грн/долар.

"Сальдо тобто різниця між купівлею і продажем валюти населенням, постійно зменшується, хоча валюти й купують більше, ніж продають. Це не дозволить комбанкам значно "задерти" курс", – аргументував Олександр Охріменко.

Олег Пендзин очікує подальшого знецінення гривні.

"Долар буде дорогим на поточному тижні, – вважає експерт. – Причина – Україна якраз має отримати другий транш у 1,5 млрд євро фінансової допомоги від ЄС. Нагадаю: перший транш у 4,5 млрд євро був у березні, і тоді курси долара і євро так само помітно збільшились, аби конвертувати ці кошти для держбюджету України максимально вигідно. Очевидно, що готівковий ринок прямуватиме за міжбанківським. Яким буде готівковий курс – побачимо, але вищим, ніж зараз".

Нарешті Андрій Шевчишин нагадав, що серйозні наслідки ударів країни-агресора по енергосистемі України збільшили обсяги імпорту електроенергії, а значить – потребу у валюті в імпортерів.

"Експортери продають певні обсяги валюти, більші або менші, а от попит на струм постійний і стабільний, – аналізує Андрій Шевчишин. – Тобто висхідний тренд на міжбанківському ринку продовжиться. Коли в НБУ скажуть курсу "стоп", знають тільки там. Можливо, це буде 40 грн/долар і на якийсь час настане стабілізація".

Продавати чи купувати валюту

Найбільш чітку пораду дав Олег Пендзин.

Експерт був категоричним: "Якщо є ті, хто готовий зараз купувати долари дорожче, ніж 40 гривень за один – то їхня справа. Однак не раджу, бо цей екзотичний курс довго не втримається, він піде вниз. І депозити у гривні не потрібно чіпати, якщо не підійшов термін їхнього закінчення".

Олександр Охріменко також не радить купувати зараз дорогі долари, а от євро – варто. І ось чому, на його думку.

"Зарубіжні фінансові аналітики очікують у середньостроковій перспективі, тобто до кінця поточного року, посилення євро щодо долара, – зазначив експерт. – Якщо не вдаватись у тонкощі – зараз 1 євро коштує 1,06-1,07 долара, а може бути близько 1,15 і вище. Тобто той, хто інвестує у євровалюту, залишиться у виграші, бо євро до гривні подорожчає більше, ніж долар".

Андрій Шевчишин не дав однозначного прогнозу: залишатись у гривні чи купувати валюту.

"Наразі гривневі депозити вигідніші, навіть якщо їх відкрити завтра, – говорить експерт. – Навіть за умови, що до кінця року готівковий долар подорожчає до 41 гривні, тобто ще на 3%, вклад у гривні дасть прибуток у 2-2,5 раза вищий. Але валютна готівка має перевагу в тому, що убезпечує від непрогнозованих ризиків, ймовірність яких у воєнний час може бути значною".

Щодо продажу готівкової валюти з метою отримання прибутку – експерти радять це робити лише у випадку, якщо долари були куплені не пізніше, ніж 2,5 року тому за курсом близько 30 грн/долар. І то продавати їх за умови, що гривні не лежатимуть мертвим вантажем, а будуть витрачені, покладені на депозит, або на них буде придбано державні цінні папери.

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