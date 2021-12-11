Екзотика наступає: чому гриби з Азії стають популярними в Україні та чим вони корисні

Екзотика наступає: чому гриби з Азії стають популярними в Україні та чим вони корисні

Екзотичні гриби купують ресторани, гастро-бари та магазини здорового харчування.

Гриби родом з Азії стають дедалі популярнішими в Україні. Їх назви не завжди можна запам'ятати з першого разу, але смак незабутній. Втім, на відміну від лісових грибів, які можна назбирати задурно, екзотичні дуже дорогі.

Чим же вони підкорюють українців, що приготувати з ерінгів та шиїтаке - розповіли 11 грудня у ТСН.19:30.

Під постійним потоком чистого повітря міцелій, тобто вегетативне тіло справжніх грибів насипають до пакета із субстратом і герметично запаюють. Після того як гриби посадили до мішка з тирсою, їх ставлять до інкубатора. Там вони за температури 24 градуси три місяці визріватмуть. Далі їх перенесуть у вологу камеру для вирощування.

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За тиждень ці блоки почнуть плодоносити, каже Андрій Савчук. Він один із перших в Україні заснував ферму екзотичних грибів. Щоби досягти смаку, на який полюють гурмани, Андрій до суміші субстрату обов'язково додає тирсу дуба. "Той, хто їсть, може отримати не тільки оцю гостринку або пікантність, яка притаманна дубу. А й інші смакові відтінки, які притаманні саме шиїтаке", - пояснив він.

Кілограм шиїтаке коштує як три кілограми м'яса - це 400 гривень. Золота ціна через високу собівартість. Та й збирати врожай потрібно обережно, аби не зламати.

Чим підкорюють українців гриби родом з Азії | Новини України

Гриб герицій ззовні схожий на цвітну капусту. Його вартість - як і шиїтаке. Кілограм ерінгів коштує 200 грн.

Уся екзотика плодоносить кілька разів. "Перша хвиля плодонасіння. Потім за два тижні друга хвиля плодонасіння. Ще за два тижні - третя хвиля. Їх може бути сім-вісім", - розповів Андрій Савчук. Щоправда після четвертого збору врожаю все починають спочатку, бо стає нерентабально.

Таких ферм в Україні з десяток. Суцільна волога та туман: у грибному царстві на сімейній фермі Гончарових цілий рік суцільна осінь. Грибна погоду підтримують за допомоги кліматичного обладнання. Гриби народжуються швидко. Зимові опенькі, ерінги, строфарії визрівають лише за півтора місяці. Коли вони вже "вилізли", рахунок йде на дні. "Як сільгоспкультура гриби дуже швидко дозрівають", - каже грибівник Сергій Гончаров.

Екзотичні гриби купують ресторани, гастро-бари та магазини здорового харчування. Поки що це нішовий продукт. "Шиїтаке замовляють найбільше. Ерінги теж через їхню універсальність. З них можна приготувати багато різних страв. Вони більш популярні. Ресторани люблять більше, мабуть, ерінги", - каже грибівниця Надія Гончарова.

За екзотичну красу, яку не купиш в супермаркетах Запоріжжя, правлять від 150 до 300 гривень за кілограм - залежно від виду.

Найсмачніше та найніжніше в шиїтаке – це капелюшки. Ніжки радять не використовувати, бо вони занадто тверді. Варені чи смажені вони однаково смачні й корисні. Щоправда, сушені шиїтаке доведеться замочувати, та відварювати. Свіжі відразу відправляють на пательню.Ресторатори кажуть, що він гармонійно поєднується з вугром, зеленню та свіжими овочами, поєднаних у салаті. Шиїтаке славляться своїм насиченим ароматом, тож у приготуванні головне не перебити його спеціями.

Дієтичні й водночас ситні, а тому доволі часто шиїтаке замовляють ті, хто намагається схуднути, або дотримується посту. "Замінює і м'ясо і рибу. Дуже багато вітаміну D. У цих грибах є речовини, які уповільнюють старіння, зберігають еластичність шкіри", - каже шеф-кухар Сергій Коробка.

Шиїтаке відомі ще й своїми властивостями зміцнювати імунітіет та протистояти вірусам. Це також хороший антиоксидант. "Вони блокують засвоєння жирів, знижують рівень холестерину. У них достатня кількість білку, мікронутрієнтів, але засвоюються важко. Наприклад, людям із захворюванням шлунково-кишкового тракту це все ж таки важкий білок", - пояснила дієтологиня Марина Волкова.

Масового покупця від цих грибів відлякує лише ціна, кажуть фахівці. Втім, на їхню думку, це лише питання часу. Поки що українці з'їдають не більше тисячі тонн екзотичних, але вирощених грибів на рік.