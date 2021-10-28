Електронне сміття: куди в Україні здавати такий брухт і чому його не можна викидати

Електронне сміття: куди в Україні здавати такий брухт і чому його не можна викидати

На весь Київ журналісти знайшли лише чотири пункти, куди його можна здати.

Вага електронного сміття - вже більша, ніж вага Великої китайської стіни. Цьогоріч людство викинуло понад 57 мільйонів тонн старої техніки. Щороку кількість такого брухту лише зростає. А от на перероблювання доходить тільки 20% електроніки. Чому електробрухт не можна відправляти в смітник та скільки золота ми закопали на звалищах, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 27 жовтня.

Вага такого брухту на планеті, підрахували експерти, незабаром перевищить вагу Великої китайської стіни. А це понад 57-м мільйонів тонн. Протяжність муру понад 21 кілометр. Уявіть лишень об'єми. Щороку кількість електровідходів зростає на 2 мільйони тонн. Що більше люди купують - то більше йде в смітник. Середньостатистичний українець - щороку продукує майже 8 кілограмів електросміття.

На весь Київ журналісти знайшли лише 4 пункти, куди його можна здати.

Електроприлади містять у собі чимало важких металів - ртуть, свинець, кадмій, нікель. Вони навколишнє середовище, а також негативно впливають на здоров'я - отруюють печінку, серцево-судинну систему, а також можуть викликати онкологію.

В одному з пунктів приймають електромотлох здебільшого від підприємств. За гроші. За праскою до приватних осіб - не поїдуть - не вигідно. Натомість якщо чайник люди принесуть у цех - заберуть. Проте сюди доходять одиниці. Як пілотний проєкт пропонували, щоби стару техніку збирали домогосподарства та ОСББ, великі об'єми готові були забирати безплатно.

Поки в Україні зволікають - у Японії зі старих смартфонів та ноутбуків виготовили олімпійські медалі. Сотні тисяч японців долучилися до проєкту. Ґаджети збирали два роки. Із сімдесяти дев'яти тонн техніки вилучили 32-ва кілограми золота, три з половиною кіло срібла та понад 2 кілограми бронзи. Цього вистачило на 5 тисяч медалей для призерів Олімпіади в Токіо.

Згідно зі звітом Світового економічного форуму, у вигляді електросміття на звалищах ми залишаємо - понад 60 мільярдів доларів.

Законодавчо утилізація електронного обладнання в Україні - не врегульована. Якщо основний закон ухвалять у найближчі місяці - до питання перероблювання побутової техніки дійдуть лише за рік. Виробників та продавців техніки зобов’яжуть подбати про її утилізацію.

У Києві є і сортувальні бази. Стару техніку тут розберуть до гвинтика. Метал, пластик, скло - все окремо. 70 відсотків сировини - піде на вторинну перероблювання. З неї згодом виготовлять нову техніку.

Пластик відправляють на подрібнення. З цієї крихти виплавлять відра, миски та інше приладдя.

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