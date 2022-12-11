Електронні браслети в умовах блекауту: чи зникне контроль над тими, хто підозрюється у злочинах

Однієї зарядки браслета вистачає на 35-40 годин, якщо пристрій розрядиться, у поліції також про це миттєво.

Убивство, завдання тілесних ушкоджень та умисний підпал авто - обвинувачений у цих злочинах Олексій Волков вийшов зі cлідчого ізолятора. ТСН неодноразово розповідала історію жінок, які, намагаючись піти від нього, ставали жертвами. Волков - підсудний у двох процесах - на Київщині та в столиці і от суддя Солом'янського суду відпустила чоловіка під цілодобовИй домашній арешт із носінням електронного браслета.

“Він агресивний психопат соціопат, руки розпускає. Він звик контролювати жінок”, - так описує Олексія Волкова потерпіла Ася Збродська.

У нього, як твердить жінка, схожа схема поведінки з партнерками - коли з ним хочуть завершити стосунки, він вимагає грошей або застосовує силу. “Розійтися з ним хотіла, бо погрози і все, а він за це почав вимагати 10 тисяч доларів, або щоб я переписала на нього свій автомобіль, інакше він його підпалить”, - розповідає вона.

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Зрештою Волков побив Асю, а автомобіль спалив. Згодом з’ясувалося, від рук чоловіка потерпали й інші жінки, а Вікторія Манкевич узагалі поплатилася життям. Підозру у вбивстві цієї жінки Волкову вручили торік у травні. Чоловіку загрожує 15 років за ґратами. На судових засіданнях він поводився зухвало, але наприкінці листопада Солом’янський райсуд столиці відпускає його під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету. “Це браслети дуже орієнтовані на мобільний зв’язок і на GPS та Інтернет, якщо лежить мобільний зв'язок, на жаль, ці браслети сліпі та глухі”, - запевняє представник потерпілої Сергій Старенький.

Представник потерпілої Асі Збродської каже, навряд чи Волков наважиться покидати оселю, але сам факт його перебування не під вартою, може змусити ключових свідків його злочинів, замовкнути. “Вони відчувають страх, що держава його не ізолювала”, - переконують юристи.

У Національній поліції такі побоювання спростовують і запевняють, щойно хтось спробує зняти пристрій, черговий одразу отримає сигнал і до зловмисника вирушать патрульні. Однієї зарядки браслета вистачає на 35-40 годин, якщо пристрій розрядиться, у поліції також про це миттєво. У поліції зазначають, сучасні браслети навіть мають павербанк. “Він на магніті чіпляється і людина може спокійно з ним ходити, бігати”, - запевняють в поліції.

Тож загалом навіть за умов повного блекауту на кілька днів засіб контролю обвинуваченого буде діяти, а якщо відключення світла стануть ще тривалішими - у Нацполіції обіцяють стежити за місцем перебування зловмисників за допомогою цілодобових патрулів.

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