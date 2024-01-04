Електронні повістки в Україні: кому "вручатимуть" і що загрожує за ігнорування

Які персональні дані військовозобов’язаних будуть доступні ТЦК СП.

Народні депутати готують до другого читання у Верховній Раді законопроєкт № 10062 про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Ним серед іншого передбачені електронні повістки.

Заступниця голови комітету ВР з питань національної безпеки, нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла 3 січня повідомила про поточний стан опрацювання документу.

Сайт ТСН.ua розповідає, які дані чоловіків та жінок будуть міститися в реєстрі, як працюватиме електронний кабінет та коли повістка в ньому вважатиметься врученою, а також яка відповідальність передбачена за її ігнорування.

Електронний реєстр військовозобов'язаних: що змінилося

Нардепи планують розширити перелік відомостей у реєстрі, персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Удосконалити міжвідомчу взаємодію, в тому числі інформаційну.

Законопроєктом також, крім електронного кабінету призовника, передбачений електронний кабінет підприємства та електронний кабінет Центру адміністративних послуг.

Які дані військовозобов’язаних заносяться до реєстру

До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі

відомості:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних та

резервістів;

службові дані призовників, військовозобов’язаних та

резервістів;

дані про потребу в комплектуванні особовим складом Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Згода призовників, військовозобов’язаних та резервістів на обробку їхніх персональних даних для цілей реєстру не потрібна.

У разі відсутності окремих відомостей до реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

Які персональні дані військовозобов’язаних будуть доступні ТЦК СП

До персональних даних призовника, військовозобов’язаного та

резервіста належать:

прізвище, власне ім’я, по батькові

дата і місце народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти;

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);

(усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження); відомості про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові, а також дітей);

(прізвище, ім’я, по батькові, а також дітей); реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

відомості про громадянство;

відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

(код підприємства, місце роботи, посада); реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відцифрований образ обличчя особи;

відомості про дату та мету виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

відомості про освіту та спеціальність;

відомості про стан здоров’я (у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку;

відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);

дата і номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення; відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

відомості про наявність (відсутність) судимості;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

відомості про статус ветерана війни;

відомості по володіння іноземними мовами;

відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю;

відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації;

відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну;

відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

відомості про посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами;

відомості про суднові документи, міжнародні посвідчення на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документів, що надають право управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом, відомості про посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого раніше виданого документа, що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання;

відомості про свідоцтва пілотів для некомерційної та комерційної діяльності;

відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню — виконавчі документи;

відомості про осіб зниклих безвісти.

Яка процедура вручення повісток через електронний кабінет

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що законопроєкт №10062 не містить самої процедури вручення повісток через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Проте така процедура передбачається проектом №10378.

Так, згідно з законопроектом 10378, повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.

У повістці про виклик до ТЦК СП зазначається:

прізвище, ім’я по батькові та дату народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування ТЦК СП, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК СП;

зазначення місця, дня і часу явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Згідно з законопроєктом №10062, Електронний кабінет — це програмний інтерфейс призначений для відображення відомостей про призовника, військовозобов’язаного, резервіста, які містяться у реєстрі.

Порядок та параметри доступу до електронного кабінету, перелік відомостей, які відображаються, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’язаному, резервісту через електронний кабінет, визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженого Держателем Реєстру.

“На сьогоднішній день, за чинним порядком ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим Наказом Міноборони від 28.03.2022 № 94, не врегульований алгоритм або порядок реєстрації та доступу військовозобов’язаних осіб до електронного кабінету. Він також потребує доопрацювання з урахуванням змін до профільного законодавства”, — розповіла Марина Бекало.

Проєктом 10378 передбачається обов’язок всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів зареєструвати електронний кабінет.

“А отже, можна зробити висновок про те, що ті громадяни, які зареєструють електронний кабінет та пройдуть відповідну верифікацію, будуть отримувати повістки через кабінет та вона відповідно буде вважатися врученою”, — каже адвокатка.

Ті громадяни, які не зареєструють електронний кабінет будуть отримувати повістки іншим способом, шляхом особистого вручення через роботодавця, в публічних місцях, за місцем проживання.

Яка відповідальність за ігнорування електронної повістки

Законопроектом 10378 пропонується внести обмеження громадян, які відповідно не зареєстрували електронний кабінет та/або не уточнили свої облікові дані, у вигляді:

заборони виїзду за кордон;

заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями (тобто будуть блокуватися видаткові операції по рахункам в банках);

відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

“З великою ймовірністю цей проект в такій редакції не буде прийнятий, тож за порушення обов'язку реєстрації електронного кабінету буде накладатися адміністративний штраф згідно до ст. 210 КУпАП, як з порушення правил військового обліку”, — розповіла Марина Бекало.

Законопроєктом 10379 від 25.12.23р. пропонується посилити відповідальність, зокрема шляхом внесення змін до ст. 210 КУпАП, якими буде передбачатися штраф у розмірі від 8 500 — 17 000 грн. За чинною нормою штраф становить 510-850 грн.

Нагадаємо, у Верховній Раді анонсували зміни до законопроєкту про мобілізацію, який викликав гостру реакцію суспільства.

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