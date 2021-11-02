Електронний лікарняний: як оформити та чи можна його отримати дистанційно

Електронний лікарняний: як оформити та чи можна його отримати дистанційно

Пацієнту більше не доведеться витрачати свій час на паперову тяганину.

Електронні лікарняні, які в Україні почали видавати від 1 жовтня, - один із найважливіших кроків до режиму без паперів у сфері охорони здоров'я, який допомагає зменшити навантаження на лікарів та спростити отримання страхових виплат для пацієнтів.

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ТСН.ua розповідає, як оформити е-лікарняний та чи можна його отримати дистанційно.

Як оформити

Щоб відкрити лікарняний, пацієнт обов'язково мусить відвідати сімейного лікаря, а от закрити його можна автоматично онлайн. Це означає, що громадянам не потрібно після одужання знову йти до медзакладу, стояти в черзі та контактувати з іншими людьми, щоб закрити лікарняний. Тепер пацієнтам це можна робити дистанційно, а в електронній системі тепер є змога перевірити, скільки листів непрацездатності виписав лікар і кому.

Алгоритм отримання е-лікарняного:

Після обстеження пацієнта лікар формує медичний висновок. Пацієнт, маючи скарги на самопочуття, так само приходить на приймання до лікаря. Після приймання лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я. Тобто фіксує, що пацієнт в цей момент хворіє і не може виконувати свою роботу. Формує його у Реєстрі та запевняє електронним підписом. Лікар підписує цей електронний документ своїм кваліфікованим електронним підписом. Пацієнт отримує смс. Далі документ потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. Там формується електронний листок непрацездатності - документ, за яким нараховуються виплати. Пацієнт отримує другу смс і може побачити свій електронний лікарняний через електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду. Роботодавець також бачить документ на порталі ПФУ.

Чи можна отримати електронний лікарняний дистанційно

І так, і ні. Тобто отримати після одужання дистанційно лікарняний можна, але для того, щоб його відкрити, - йти до лікаря доведеться. Тобто, що відкрити лікарняний, пацієнту обов'язково необхідно особисто прийти до нього на приймання.

Лише після особистого приймання пацієнта сімейний лікар має право відкривати електронний лікарняний. Заповнюючи документ, він обов'язково вносить інформацію про діагноз та стан пацієнта, зазначає терміни лікарняного (з врахуванням можливого продовження). Після внесення всіх даних на спеціальному вебпорталі сімейний лікар обов'язково ставить свій електронний підпис.

І якщо пацієнт одужає в попередньо визначений сімейним лікарем термін, лікарняний закриється автоматично, тобто без особистого візиту до медичного закладу. Проте, якщо лікарняний потрібно подовжити, пацієнту доведеться ще раз відвідати свого лікаря. Під час цього візиту сімейний лікар оцінює стан здоров’я хворого і переконується в необхідності подовження лікарняного.

Чи можна отримати електронний лікарняний заднім числом

Видати е-лікарняний заднім числом можна тільки в трьох випадках:

якщо пацієнт перебував за кордоном;

якщо людина була в процесі переїзду з одного регіону до іншого;

у разі технічної несправності електронної системи охорони здоров'я.

Як роботодавцю перевірити е-лікарняний своїх працівників

Роботодавець зможе перевіряти лікарняні листки своїх працівників. Для цього роботодавцю необхідно мати електронний підпис та зайти в особистий кабінет, який розміщений на вебпорталі Пенсійного фонду. Перевірка електронного лікарняного листка відбуватиметься за ідентифікаційним номером працівника.

Нагадаємо, що електронні лікарняні в тестовому режимі запустили ще на початку літа. Повністю відмовитися від паперових довідок планували від 1 вересня. Але не всі медзаклади встигли до цього підготуватися. Тому дату переходу в онлайн відтермінували ще на місяць.

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