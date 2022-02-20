"Елемент гібридної війни": Резніков розповів, чи атакуватиме РФ з невизнаного Придністров'я

"Елемент гібридної війни": Резніков розповів, чи атакуватиме РФ з невизнаного Придністров'я

Очільник Міноборони вважає можливість нападу російських військ з боку невизнаного Придністров’я "несерйозним сценарієм".

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, чи готова Україна "тримати удар" з невизнаного Придністров'я, де стоїть армія РФ, а контрольовані Росією сепаратисти провели військові навчання.

Про це очільник Міноборони розповів 20 лютого у прямому включенні ТСН.Тиждень.

"Збройні сили України готові тримати удар з будь-якого боку. У нас всі бойові частини перебувають у бойовій готовності. Стратегічні запаси підготовлені: паливо і набої, тому у нас немає ніякої неочікуваності", — сказав Резніков.

За його словами, українська розвідка разом з розвідкою західних партнерів уважно спостерігає за діями РФ.

"В повітрі перебувають українські "байрактари". Тому ми готові до будь-якого сценарію", — зазначив міністр.

Резніков назвав загрозу з Придністров’я "несерйозним сценарієм. Зокрема, і через Молдову, "яка давно чекає можливості відновити свою територіальну цілісність".

"Навчання, які відбуваються контингентом РФ у тимчасово окупованому Придністров’ї — це фарс, який використовується як елемент інформаційної війни, яка своєю чергою є частиною гібридної війни", — підсумував міністр оборони.