"Елемент гібридної війни": Резніков розповів, чи атакуватиме РФ з невизнаного Придністров'я

Очільник Міноборони вважає можливість нападу російських військ з боку невизнаного Придністров’я "несерйозним сценарієм".
Міністр оборони Олексій Резніков розповів, чи готова Україна "тримати удар" з невизнаного Придністров'я, де стоїть армія РФ, а контрольовані Росією сепаратисти провели військові навчання.
Про це очільник Міноборони розповів 20 лютого у прямому включенні ТСН.Тиждень.
"Збройні сили України готові тримати удар з будь-якого боку. У нас всі бойові частини перебувають у бойовій готовності. Стратегічні запаси підготовлені: паливо і набої, тому у нас немає ніякої неочікуваності", — сказав Резніков.
За його словами, українська розвідка разом з розвідкою західних партнерів уважно спостерігає за діями РФ.
"В повітрі перебувають українські "байрактари". Тому ми готові до будь-якого сценарію", — зазначив міністр.
Резніков назвав загрозу з Придністров’я "несерйозним сценарієм. Зокрема, і через Молдову, "яка давно чекає можливості відновити свою територіальну цілісність".
"Навчання, які відбуваються контингентом РФ у тимчасово окупованому Придністров’ї — це фарс, який використовується як елемент інформаційної війни, яка своєю чергою є частиною гібридної війни", — підсумував міністр оборони.
Нагадаємо, що у контрольованому РФ Придністров'ї сепаратисти провели військові навчання.
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