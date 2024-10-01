Елітна нерухомість та дороге авто: як суддя з Київського апеляційного суду приховує своє розкішне життя

У базі "Миротворець" його прізвище вказується у переліку суддів, причетних до переслідування активістів останнього Майдану.

Іван Рибак - суддя Київського апеляційного суду. Він має солідний послужний список. Схоже, крім туризму та рибалки, суддя апеляційного суду має ще декілька хобі. Наприклад, вкладати гроші в нерухомість і не декларувати її.

Про це йдеться у матеріалі проєкту "Хапуга.ua".

Що відомо про діяльність судді Рибака

Суддя Іван Рибак ухвалив низку вкрай сумнівних рішень. Наприклад, у справах підозрюваних в корупції екссудді Київського апеляційного адмінсуду Ігоря Петрика, колишнього керівника державного підприємства “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” Руслана Журило, експомічника Миколи Азарова і директора компанії "Танос Текнолоджи" Миколи Петренка.

У базі "Миротворець" його прізвище вказується у переліку суддів, причетних до переслідування активістів останнього Майдану.

Рибак на "Миротворці"

Фундація “Деюре” стверджує, що Рибак входив в колегію суддів, які відпустили під домашній арешт Дмитра Садовника, “ексзаступника командира роти “Беркут”, обвинуваченого у вбивстві 39 учасників Майдану”.

В подальшому Садовник втік до Росії та отримав там громадянство. Дякуючи Рибаку та членам колегії суддів, судити його за злочини тепер не вдасться.

Іван Рибак

Декларація судді: яка елітна нерухомість туди не потрапила

Якщо глянути в декларацію Рибака - людина досить скромна. Квартирка від держави, квартирка у дружини з сином, 12 соток землі в селі, два гаражі, одна машина.

Насправді, три гаражі. Бо щось суддя забув вказати, що на дружину теж зареєстрований гараж в тому ж кооперативі, де він один винаймає.

Насправді все майно судді оповите павутинням брехні і брешуть всі навколо.

Іван Рибак

Отже, брехня номер один: суддя зазначає, що проживає в Києві в квартирі у 105 квадратів, яка начебто належить дружині Олені та сину Івану.

Обоє підтвердили, що квартира їхня, проте в реєстрі нерухомості вона не значиться. У сина судді Івана Івановича дійсно є квартира в цьому будинку, проте за іншим номером і квадратурою дещо менше.

За словами Івана-молодшого, батько не проживає в його квартирі, а іноді там буває.

Рибак Іван Іванович - син судді. "Хапуга" вирушила перевірити і натрапила на дружину судді, яка щойно вийшла з цього будинку. Та й, власне, машина судді теж стоїть тут. А консьєрж під'їзду повідомила, що його немає вдома та зазвичай він ходить на роботу пішки. І звідки їй це знати, якщо він там не проживає?

Брехня номер два: у дружини судді Олени Анатоліївни теж є квартира, щоправда не тут, а в одному з багатостраждальних новобудов, яку не добудувала Аркада - в ЖК "Евріка". Це квартира вартістю 93 тисячі доларів в будинку, який досі не добудували і не ввели в експлуатацію. І про яку в декларації суддя забув згадати. Адже юридично, це майнові права на об’єкт незавершеного будiвництва.

Журналісти спитали Олену Анатоліївну про квартиру і вона стверджує, що той будинок знесли 2020 року. А ось місцеві кажуть, що нічого подібного не було.

Припустимо, що під покровом ночі ті чотири поверхи тихесенько знесли і ніхто нічого не чув. То, чому до 2020 року цієї квартири в декларації теж не було?

Брехня номер три: про кредит на цю квартиру не забули, але теж заплутали. Спершу вказали не той рік початку зобов'язань, потім три різних суми об’єднали в одну, вказували то в гривнях, то в долларах. До речі, поручителем дружини Рибака виступив сам Іван Олексійович. І їй дійсно потрібен був поручитель, бо на зарплату викладачки в коледжі багато квартир не купиш. Пані Олена працює у фінансово-правовому коледжі викладачем гуманітарних дисциплін. І за 2023 рік вона заробила аж 113 000 грн. Та судячи з її сторінки у фейсбук, Олена Анатоліївна проживає у великому будинку десь за містом.

Журналістам вдалося знайти цей будинок. Котедж майже 300 квадратних метрів розташований у глухому куточку в селі Тарасівка під Києвом. І за класикою, зареєстрований на тещі судді - Макаренко Марії Андріївні.

Робітник, що виконував там якісь роботи каже, що в будинку в цьому будинку проживає теща судді. Проте сама власниця пані Марія люб’язно повідомила, що в її будинку проживають донька Олена і її чоловік Іван Олексійович Рибак, а сама мешкає по сусідству у невеликому будинку. Жінка каже, що будинок будували за спільні гроші.

Дружина судді пані Олена також підтвердила, що будинок будували за спільні кошти.

"Будинок в Тарасівці належить моїм батькам", - каже Рибак Олена, дружина судді.

Брехня номер чотири: у 2006 році дружина судді стала власницею земельної ділянки в 12 соток у селі Мощун під Києвом. А у 2021 році родина Рибаків викупили ще 12 соток - сусідню ділянку.

За даними гугл-мапи, там побудований свіженький фундамент площею 150 квадратних метрів, отже - це також об’єкт незавершеного будівництва. І ні нової ділянки, ні фундаменту в декларації немає. Тож, маючи заробітну плату 9500 на місяць викладачка коледжу купує 24 сотки землі та будує фундамент під великий будинок. Звісно ж, сама, за свої гроші. Бо ж якби гроші давав чоловік, то вони обов’язково б зареєстрували сумісне володіння майном.

Брехня номер п’ять: повертаємось до задекларованого майна. Від 2008 року Рибак Іван Олексійович має в безкоштовному користуванні квартиру від Голосіївської районної адміністрації. Де він, власне, і зареєстрований. Це квартира у Дарницькому районі по вулиці Бориспільській. Отримав він її вже після того, як у 2005 році з’явилась квартира на Єреванській. Тобто, мав де жити. Але поки працював у Голосіївському суді, скористався можливістю. Так ось, за словами сина, батько суддя проживає саме там. Та з вулиці видно, що квартира не жила, а сусіди навіть не знають, хто там проживає.

Та й машина судді в цей момент знаходиться на Єреванській, де він буцімто не живе, а буває.

Брехня номер шість: у 2021 році у декларації судді з'являється Volkswagen Touareg, а Toyota rav4, яка належала дружині судді - зникає. Toyota зареєстрували на сина, та ось користуватися нею продовжує суддя.

"Ми знову навідались до заміської резиденції Рибаків у Тарасівці і застали його вдома. Щоправда, за кермом машини, яка зникла з декларації. За класикою жанру, побачивши знімальну групу, Іван Олексійович чкурнув геть", - йдеться у розслідуванні журналістів.

Майно родини Рибака

Справи говорять більше за слова. Іван Олексійович Рибак систематично вкладає гроші в нерухомість, яка йому не належить. Недостовірне декларування тягне за собою кримінальну відповідальність за статтею 366-1 Кримінального Кодексу України. Нацагенство запобігання корупції має перевірити образ життя судді на відповідність, а НАБУ - провести розслідування.

"Ми вже офіційно надали зібрані матеріали до НАЗК та невдовзі розкажемо про результат", - йдеться у матеріалі.

Іван Рибак

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