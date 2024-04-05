Елітна нерухомість та розкішне життя: що відомо про СБУвця Шила і як "розбагатіла" його дружина

За одіозного спецслужбіста Артема Шила внесли заставу у тридцять мільйонів гривень. Корупційний скандал спалахнув коли НАБУ повідомило про викриття кількох багатомільйонних оборудок на закупівлях в "Укрзалізниці". Підозри у справі отримали семеро осіб, тоді як головою групи – назвали колишнього радника Офісу президента та звільненого минулого тижня із СБУ Артема Шилу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У чому підозрюють Артема Шила

На лаві підсудних колишній СБУвець і позаштатний радник офісу президента Артем Шило. Вищий антикорупційний суд обирає йому запобіжний захід. Прокурор просить арешт. Фігурант не розуміє за що - мовляв, немає доказів.

Його підозрюють у корупції на "Укрзалізниці". Схема проста. За версією слідства Артем Шило допомагав визначеним бізнес-структурам вигравати за завищеними цінами закупівельні тендери залізниці.

Таким чином закуповували трансформатори та високовольтні кабелі. Прокурор пояснює - як керівник головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ Артем Шило буквально відсікав будь-яких конкурентів.

Артем Шило і раніше ставав фігурантом різноманітних розслідувань. Щоправда займались ним не правоохоронці, а журналісти. У листопаді двадцять другого журналісти-розслідувачи з "БугусІнфо" опублікували сюжет про розкішне життя спецслужбіста. Шило і тоді дивувався чому до нього така увага.

Статки Шила

Як розбагатіла дружина спецслужбіста Шила

Леся Іванова - журналістка розслідувачка звернула увагу, що прибутки родини Шил не відповідають їх витратам.

Вона зазначає, що активи були зареєстровані на родичів Шила.

Ще більше запитань викликав і бізнес дружини спецслужбіста. До того, як вийти заміж за нього, вона керувала маленьким манікюрним салоном в спальному районі столиці. І у соцмережах скаржилася не непросте життя. І вже потім, вийшовши заміж за Шила, вона почала розвивати оцю мережу своїх салонів.

Допис дружини Шила

"Власне, по документах успішна мережа салонів краси, після кількох років існування скоротилась до трьох. Найбільший салон розташований біля метро. Вхід прикрашає портрет власниці. Мабуть, для конспірації на банері вона вказала дівоче прізвище Попова, замість чоловічого Шило", - йдеться у розслідуванні.

Дружина Артема Шила

Один із салонів почали будувати у травні 2022 року. Тоді ж, за версією слідства, Шило допоміг у проведенні тендера на закупівлю трансформаторів. В середині ТСН зустрічають троє співробітників, стійка із продажу косметики та бар із алкогольними напоями. Вартість послуг, що тут надаються – значно вище середніх по місту. Приміром проста жіночка стрижка коштує півтори тисячі гривень. Чоловіча - на сто гривень дорожче. Жодного клієнта ми не побачили.

Салон краси дружини Шила

Елітна нерухомість Шила

Загалом журналісти нарахували лише нерухомості на чотири мільйони доларів. А ще елітні автомобілі та дорого вартісний відпочинок на екзотичних курортах. Купівлю двох трикімнатних квартир у Новопечерських липках досліджує НАБУ.

За словами самого Артема Шила він придбав елітну нерухомість у невістки. Також в травні 2022 року за втричі нижчою від ринку ціною. По документах все належить Ірині Шило. Вона, до-речі, по документах вже колишня дружина.

Часто це саме схема уникнути потенційної конфіскації майбутнього, то що конфіскується тільки тема, яка записана безпосередньо на людину.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 за 5 квітня 2024 року | Повний випуск новин

Матеріал ТСН.ua за цією темою: Розкішне життя, люксові бренди та нерухомість під час війни: що відомо про скандального СБУвця Шила

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