Елітна нерухомість, дороге авто та одяг від Gucci: як живе родина керівника прокуратури Криму

Ігор Поночовний — керівник прокуратури Республіки Крим та Севастополя

Ігор Поночовний — керівник прокуратури Республіки Крим та Севастополя мешкає у розкішному житловому комплексі та їздить на дорогій автівці.

Хоча авто, вартістю близько 85 000 доларів, хто б міг подумати, належить не йому, а як прийнято у колах топ-посадовців, родичам. І дісталось, по суті, від тестя. А квартира, в цьому елітному ЖК «Park Avenue VIP» — від тещі, схоже, ще й за заниженою вартістю, а ще мільйон від мами.

І, як головний здобуток — 16 років в органах прокуратури. Тут вже самотужки, проте і за цей досвід та зарплату в майже 2 000 000 грн на рік, нічого не купиш. Нічого, тобто престижного із назвою «віп», як житловий комплекс, де мешкає родина прокурора, або позашляховика лімітованої серії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БАГАТЕ ЖИТТЯ прокурора Криму у КИЄВІ: стильна дружина, елітні квартири, дорогі авто! Хапуга.UA

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Хапуга.ua.

Елітна нерухомість та авто родини прокурора

Audi Q8 quatro з трилітровим двигуном батько дружини прокурора Микола Хохич придбав у 2021. І коштувала вона йому 85 000 доларів. Дружина прокурора — адвокатка Альона Поночовна отримала її в подарунок від свого батька у 2024 році. Проте користувалось подружжя машиною саме з 2021.

За словами тестя прокурора, він 25 років працює підприємцем і таким чином допомагає дітям.

«Я є підприємцем, жінка є підприємцем. Жінка ювелірним (бізнесом, — ред.) займається. Я теж підприємець, є свої магазини, займаюся теж підприємницькою діяльністю. Слухайте, і дружина, і я більше 25 років працюємо підприємцями. Як ви думаєте: ми можемо щось дітям допомогти чи ні?», — каже Микола Хохич, тесть прокурора.

Дійсно, Микола Хохич разом з дружиною — підприємці. Однак його ФОП зареєстрований лише у 2023 році.

А родинний бізнес, ломбард — з’явився у 2009 році. Та ми підрахували фінансові показники зі звітів, розміщених на аналітичній системі YouControl, і заробіток компанії склав близько 550 тисяч гривень до кінця 2021 року.

Тож, судячи з публічних даних, тестю прокурора не вистачило б грошей на придбання такої машини. Крім цього, вартість авто в декларації у 2024 — 1 900 000 гривень. В попередні роки, поки родина прокурора просто користувалась авто, вартість відрізнялась на 80 тисяч гривень.

А ось в аналітичній системі «ua carplates», яка збирає інформацію про авто з різних баз даних, придбали її за 85 000 доларів, за тодішнім курсом це близько 2 300 000 гривень.

Прокурор на елітному авто

Схоже, що родина прокурора десь загубила 400 000 гривень від вартості автомобіля. А це точно перевищує 50 неоподаткованих мінімумів.

Проживає подружжя у квартирі площею 120 квадратів в ЖК «Park Avenue VIP» на Деміївській. Як зазначено у декларації, вартістю більше 4 млн грн, та яка належить тещі прокурора — Тетяні Хохич. Однак квартиру в елітному ЖК Тетяна Хохич подарувала доньці, дружині прокурора, вже після подачі декларації за 2024 рік — у червні цього року.

У 2018 мати прокурора Лідія Поночовна подарувала йому 1 000 000 гривень. У тому ж році дружина прокурора придбала паркомісце в Park Avenue VIP за 868 000 грн, а вже у 2019 родина прокурора в’їжджає сюди в нову квартиру нібито тещі.

Ця нерухомість, як вказує Ігор Поночовний, коштувала 4 238 000 гривень. За словами Тетяни Хохич, в квартиру інвестували у 2015 році.

Така ціна дійсно могла бути у 2015 році лише у січні. На жаль, після дарування нерухомості, відомості, в якому саме місяці матір дружини прокурора інвестувала у будівництво, вже не відображаються. Середня ж ціна у 2015 році цієї квартири склала б 6 000 000 гривень.

Та навіть якщо вона дійсно коштувала 4 мільйони із копійками, то звідки гроші?

«Я підприємця. Я 25 років медсестрою пропрацювала в лікарні, пішла на пенсію і з 2002 року, щоб ви знали, я підприємець», — заявила Тетяна Хохич, теща прокурора

Отже, медсестра з Рокитного на пенсії, раптово завдяки торгівлі годинниками і прикрасами, як вказано в її ФОП, заробила на нерухомість преміум-класу, і не тільки.

Ще одну столичну квартиру у Голосіївському районі, біля метро Деміївська, пенсіонерка Тетяна Хохич придбала у 2006 році. Тут родина прокурора Ігоря Миколайовича і адвокатки Альони Миколаївни Поночовних мешкала до 2017 року. Вартість у декларації не зазначають. Кілька місяців тому квартира теж дісталась у подарунок дружині керівника кримської прокуратури і нині на вторинному ринку може коштувати близько 6 000 000 гривень.

Ми запитали Ігоря Поночовного про відсутність повідомлень про суттєві зміни в майновому стані його родини і відповідь наштовхує на певні невтішні роздуми.

«Законодавство не зобов’язує декларантів показувати такі зміни в декларації, якщо вони не стосуються саме декларанта. І як на мене, це суттєва прогалина. Адже це позбавляє можливостей для журналістів та антикорупційних організацій моніторити спосіб життя високопосадовця. Бо поза увагою громадськості, дружина або діти можуть отримувати від будь-кого нерухомість в подарунок: чи це хабар або відмивання коштів. А потім її продати за кеш. На виручене жити на широку ногу, або повернути готівкою тому ж дарувальнику. І в декларації ми побачимо лише статтю доходів — від продажу нерухомого майна. А якого, і звідки воно взялось — ніколи», — йдеться у матеріалі.

Гардероб дружини прокурора

Подружжя Поночовних плекає любов не тільки до елітних авто та нерухомості. Чого тільки вартий один гардероб дружини прокурора. Альона Поночовна красується у сукні Gucci, вартістю більше 2000 доларів, або 98000 гривень. Образ доповнюють сережки Chanel майже за 500 доларів, або 20000 гривень.

На ще одному фото пані адвокат демонструє ще одну пару сережок від Chanel — вже за 1000 доларів, або 42000 гривень. Ось ще одна пара сережок від нішевого британського бренду Chenevix за 285 фунтів стерлінгів, або 15000 гривень.

Сам очільник кримської прокуратури одягається, переважно в ділові костюми, виробника яких складно визначити. Проте на одних із світлин Ігор Поночовний приймає участь у заході адвокатського бюро Azones law, в якому трудиться його дружина.

Точно таку модель поло ми не знайшли, проте дуже схожа від бренду Zilli — коштує майже 36000 гривень зі знижкою 50%.

«Звісно, це не є порушенням законодавства і кожен одягається, як заманеться. Але оцей бомонд з держслужбовців, із нестримним потягом до статусності та показового багатства на фоні високого рівня невдоволення українців корупцією у вищих ешелонах влади, виглядає як знущання, особливо, під час війни», — йдеться у розслідуванні.

