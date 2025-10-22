Елітна нерухомість та дороге авто: суддею Київського апеляційного суду зацікавилось НАЗК

Іван Рибак

Збрехав у деклараціях більш ніж на 1,5 мільйони гривень: скандального суддю Київського апеляційного суду Івана Рибака очікує покарання.

Все це завдяки сюжету проекту «Хапуга.ua».

Іван Рибак — це той самий суддя, який полюбляє поспати на судових засіданнях та приховувати своє майно від НАЗК. Суддя Рибак користується елітним будинком під Києвом, який записав на свою тещу та який роками не вносить у декларацію.

Персона Рибака привертала увагу журналістів вже давно, зокрема, за ряд вкрай несподіваних та шкідливих, на думку суспільства, рішень.

У жовтні минулого року проект «Хапуга.ua» провів власне розслідування. Журналісти знайшли в його декларації купу плутанини, але їм вдалося віднайти приховане від очей майно «поважного» судді. Про скандальні рішення Рибака та його нерухомість можна почитати за посиланням.

У власності родині — шикарний будинок на 300 квадратів, в якому суддівська родина ніби «відпочиває на вихідних». Але ймовірніше за все, суддя з дружиною проживають там повсякчас.

Після виходу сюжету «Хапуга.ua» про одіозного служителя Феміди, Національне агентство із запобігання корупції, провело повну перевірку його декларацій та знайшло там не одне порушення. Матеріали вже скерували до суду.

В офіційному листі Агентство підтвердило, що суддя не задекларував майно на 1 580 000 гривень: «За результатами повних перевірок декларацій за 2021 — 2023 роки, встановлено ознаки правопорушення, а саме відображення суб’єктом декларування недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 526 838,00 грн, 527 656,40 грн та 526 838,00 грн відповідно, чим порушено вимоги Закону про запобігання корупції».

І зрештою, суддя Іван Рибак ніби почав виправлятись. У декларації за 2024 рік суддя нарешті згадує про квартиру, вартістю майже 100 000 доларів та земельну ділянку, які роками приховував від НАЗК. А потім почав подавати виправлені декларації за попередні роки. І у відомостях за 2021 рік знову загубив ту саму ділянку за півмільйона, придбану у тому ж році, через яку у судді тепер проблеми з НАЗК.

На прямі питання про нерухомість своєї сім’ї суддя просто відмовчується.

«Я нічого вам не буду розповідати. Там в протоколі все написано», — заявив Іван Рибак, суддя Київського апеляційного суду.

Суддя Рибак різко відповів, що все це — не наша справа. На питання, чия, відповідає, що його дружини.

Ще в минулому сюжеті ми показали, що суддівська родина пов’язла у побрехеньках. І це не перша, і далеко не остання брехня судді.

Журналісти запитали Івана Рибака, чи він буде присутній на суді, де розглядатимуть його справу про подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. На що він ствердно відповів.

«Як ви здогадались, в суд Рибак не з’явився, натомість подав клопотання про перенесення засідання через щільний суддівський графік. Цікаво, чи довго суддя Рибак водитиме за ніс і НАЗК з прокурором та колегою, що розглядатиме його справу?», — йдеться у матеріалі.

Суддя Рибак, як і сотні його колег, що приховують своє майно, які роками отримують величезні зарплати, забезпечення житлом, а потім і космічно високими пенсіями, плювати хотіли на Закони, за якими самі ж і судять.

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації тягне за собою як кримінальну, так і адміністративну відповідальність. Все залежить від суми, скільки приховав. У випадку судді Рибака — його може очікувати лише штраф. У коментарях можете написати, чи ви згодні з таким покаранням. І не забувайте залишати реакції під відео і ділитись ним в соцмережах. Дякую, що дивились, побачимось.

