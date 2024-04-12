Елітне авто за безцінь та орендована квартира: декларація головного поліцейського Львівщини здійняла галас

Дружина начальника управління патрульної поліції Львівщини Андрія Крутеня у 2023 році придбала автомобіль Toyota Prius за 5 тис. грн. А це у 100 разів менше за її ринкову ціну.

Елітна автівка лише за 5 тис. грн! Звучить нереально, але дружина головного патрульного поліцейського Львівщини змогла собі таку знайти і придбати. Цікаво, де? Таку “смішну” ціну на сімейне авто оприлюднив топ-посадовець у своїй декларації. Знайшли там і інші цікавинки, наприклад відсутність власної нерухомості та наявність криптоактивів.

Усі подробиці гучного скандалу розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Бідний поліцейський

Дружина начальника управління патрульної поліції Львівщини Андрія Крутеня у 2023 році придбала автомобіль Toyota Prius за 5 тис. грн. Це у 100 разів менше за її ринкову ціну. На сайтах із продажу авто вживаний Toyota Prius (2018 року випуску) можна придбати від 20 тисяч доларів.

Однак, за таку суму правоохоронець навряд чи зміг би купити машину. Оскільки у своїй декларації за 2023 рік Крутень вказав, що за минулий рік отримав у поліції 647 тис. грн зарплати. А це близько 16,5 тисяч доларів. То що, топ-посадовець цілий рік відкладав чесно зароблені на авто? А як ще комуналка, а сім’ю чимось годувати, а подарунки дружині?

До речі, про дружину. Вона володіє ще однією автівкою — AUDI A6 (2013 року випуску), яка була придбана у 2022 році за 130 тисяч гривень. Виходить, що 2022 рік був для дівчини більш прибутковим, бо за 2023 рік Олександра заробила лише 1,2 тис. грн в ТОВ “ДЕНТАМЕД 2000”, де працює дитячим стоматологом. Примітно, що за даними аналітичної системи Youcontrol, ця компанія має статутний капітал 4 млн грн та з початку діяльності опікується стоматологічною практикою.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2023 році склав по цій компанії понад 5 млн гривень. Та й дивно, що стоматолог заробляє такий мізер у приватній компанії. А ще дивніше — клініка розташована у Рівному. То невже жінка щодня долає майже 4 години, щоб дістатися на роботу? Щось тут усе не сходиться!

Квартир немає, криптовалюта є

Нерухомого майна Крутені не мають — живуть в орендованій оселі у Львові. Втім мають право користуватися батьківським будинком та іншим будинком у Рівному площею 87 м2 та 73,5 м2 відповідно. Цікаво, що у 2022 році у декларації значилося, що родина також мала квартиру у Рівному, але тепер ані майна, ані договору про продаж не вказано. З заощаджень Крутені мають 775 тис. грн готівкою та ще майже 25 тис. грн в Ощадбанку. Ще 193 тис. грн вони тримають у криптовалютах.

Хто такий Андрій Крутень?

До речі, Андрій Крутень народився у Рівному. Має юридичну освіту, служив у ЗСУ. Кар’єру в патрульній поліції розпочав з 2016 року. Працював на різних посадах — від рядового, командира роти до заступника начальника управління патрульної поліції в Рівненській області. З червня 2019 року був начальником управління патрульної поліції у Волинській області, а із січня 2023 року призначений головним патрульним Львівщини. До речі, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький досить добре характеризував Андрія Крутеня:

“Це досвідчений офіцер, який показав себе, як справжній професіонал на своїй посаді. Він проявив себе, як працівник, який має неабиякі організаторські здібності. Це людина, яка завжди вислухає, піде на зустріч і розбереться у всіх найменших деталях. Жоден із вас не залишиться непочутим, жодному з вас не відмовлять у допомозі. Ви у надійних руках”.

Пропуск є, посади немає

Посада головного патрульного Львівщини Андрію Крутеню дісталася після скандалу з його попередником Романом Пилипенком. Його було звільнено після того, як він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд пішохідною зоною на площі Ринок у Львові. Дівчина зухвало похвалилася цінним подарунком у мережі. Вона заявила, що тепер “можна ви*обуватися на своєму мерсі”, що і коштувало її коханому насидженого у поліції місця.

Мовчання — золото

Ляпнула зайвого й інспекторка Львівської митниці Юлія Дрига. Вона вразила всіх своїм “луком” за $8 000 у відео відомого блогера Ніколаса Карми.

Не погано, враховуючи, що за весь 2023 рік Юлія заробила близько 180 тис. грн. згідно з декларацією. Через годину після публікації прес-служба Львівської митниці повідомила що Дригу звільнили з посади. Може поспішили і то все їй подарував коханий чи батьки?

Війна як покарання

Скандали з держслужбовцями, на жаль, не рідкість. Нещодавно голова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк потрапив у гучний скандал. Його дружина купила в елітному комплексі столиці квартиру за десятки мільйонів гривень. Загалом рідня очільника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Про це йдеться у розслідуванні журналістів “Слідства.Інфо”.

Як з’ясувалося, дружина пана Вітюка купила квартиру за майже 1,5 млн доларів, а мама володіє ще двома квартирами преміум-класу. І традиційно частина “елітки” була придбана під час війни. Після розголосу цієї історії Іллю Вітюка відсторонено від виконання посадових обов'язків. Ба більше, його відправили на фронт, де Вітюк проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо у зоні бойових дій. Відповідне рішення про відсторонення ухвалив голова Служби безпеки України Василь Малюк, пише “Інтерфакс-Україна”:

“На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо", голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов'язків.Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Купив елітне авто за безцінь і орендує квартиру! Декларація головного копа Львівщини здійняла галас!

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