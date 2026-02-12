Елітні авто, квартири та кілограми золота: декларації чиновників ТЦК та ВЛК шокують

Декларації посадовців ТЦК і ВЛК шокують

Елітні машини, квартири, сотні тисяч доларів і кілограми золота. Українські чиновники почали оприлюднювати щорічні декларації, і вони часто просто шокують розривом між офіційними доходами та реальними статками. Особливо вражають історії керівників ТЦК та членів ВЛК — ось де справжні «улюбленці долі» та шанувальники розкоші.

Журналісти проєкту «Хапуга.ua» дослідили найгучніші звіти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ДЕКЛАРАЦІЙНИЙ ШОК: ЗОЛОТО, Rolex і мільйони на тлі скромних доходів працівників ТЦК і ВЛК

Закарпаття: валіза готівки та автопарк

Почнемо із Закарпаття. Тамтешній, а тепер уже колишній начальник другого відділу Мукачівського РТЦК Сергій Іванина чесно вніс у декларацію цілу валізу готівки: 120 тисяч доларів та 120 тисяч євро.

Вражає і нерухомість ексвоєнкома: чотири квартири (три в Ужгороді, одна в Міжгір’ї), два житлові будинки (201 м² та 245 м²), чотири земельні ділянки та три нежитлові приміщення. Дружина посадовця Оксана володіє автобусом Ponticelli 1995 року та двома позашляховиками — Hyundai Tucson 2019 року і Toyota Land Cruiser 150 2022 року.

Чи покриває бізнес дружини такі статки — питання відкрите.

Сергій Миткалик, експерт з антикорупційних питань: «Всі посадовці, про яких ми говоримо — представники ТЦК, СП, члени ВЛК, а також представники Департаменту Міноборони — у них почався обов’язок подавати свої декларації після прийняття законопроекту наприкінці 2023 року. Я бачу якийсь дохід за якийсь рік у дружини… якщо він купує „Крузак“ — це можна перевірити. Але він подав першу декларацію у 2022 році і умовно може сказати: „Друзі, я весь час копив, от вам підтвердження, доходи дозволяють мені на Крузак отримати“».

Львів: «золота» офтальмологиня

Якщо закарпатський посадовець обійшовся без дорогоцінних металів, то інші «герої» мають до них слабкість. 69-річна лікарка-офтальмологиня та членкиня ВЛК зі Львова Ольга Качмарик задекларувала золота на 300 тисяч гривень. У червні 2025 року вона з чоловіком придбала два золоті злитки. Родина також зберігає 10 тисяч євро та 30 тисяч доларів при річній зарплаті лікарки у 170 тисяч гривень.

Сергій Миткалик: «Якщо дивитися загалом на цю декларацію, ми не бачимо якихось ознак отримання майна чи значних грошових активів, які можуть свідчити про певні корупційні ризики… Але треба розуміти: якщо ми аналізуємо членів ВЛК, і ці особи зазвичай працюють довгий час в медичній сфері, зважаючи на невеликі доходи, на будь-яке коштовне майно, як ці зливки, потрібно звертати увагу під час моніторингу».

Міноборони та Київщина: золота лихоманка

Золото стало справжнім трендом сезону:

Дмитро Уляницький (експосадовець Міноборони): задекларував на дружину злитки на чверть мільйона гривень та 60 тисяч доларів заощаджень.

Юрій Варчак (член ВЛК, Хмельниччина): разом із дружиною записали золота майже на півмільйона гривень.

Олег Коломієць (Київський обласний ТЦК): володіє кілограмом банківського золота вартістю понад 4,3 мільйона гривень. Його офіційний річний дохід — лише 313 тисяч гривень.

Гнилі овочі для фронту та Rolex для себе

Проте не все майно потрапляє у звіти. Те, що приховали, знаходять детективи ДБР. Нещодавно було затримано начальника продовольчої служби однієї з частин у Дніпропетровській області. Поки він відправляв на фронт гнилі овочі, власну квартиру забивав люксовими брендами.

Під час обшуків знайшли колекцію від Louis Vuitton, Gucci, Dior та Prada на 8 млн грн. Також вилучено документи на квартири у віпкомплексах та автівки BMW і Toyota. Посадовець наживався на схемі: підписував документи на повні обсяги продуктів, а до бійців доїжджала лише частина — решту списували.

Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій ДБР: «За це посадовець отримував готівкові відкати до 50% вартості поставок. За тиждень сума могла перевищувати 1 мільйон гривень. Поки українські військові недоїдали, фігурант скуповував бренди, автівки і квартири».

