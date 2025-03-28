Елітні авто за “копійки”: як нардепи та митники купують Lexus та Volkswagen від 5 тис. грн

Як українські посадовці купують "дешеві" авто / © скриншот з відео

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Ціни, за якими вітчизняні чиновники та депутати купують автомобілі, смішні і можуть сягати 5 тисяч гривень. Проте посадовці купують і нахабно декларують, немов насміхаючись над НАЗК та іншими відповідальними органами.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту “Хапуга.ua”.

Як нардепи “купують” дешеві авто

Схема із заниженням вартості автомобілів існує уже давно. Її активно “юзають” як дрібні чиновники, так і солідні посадовці. В тому числі – народні депутати. І один із них – нардеп Олексій Кучеренко. У своїй декларації за 2020 рік відомий “бютівець” зазначив, що купив Land Cruiser всього лиш за 49 тисяч гривень. Також нардеп зазначив, що Toyota Prado обійшлась йому і зовсім лише в 10 тисяч

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Тоді депутат пояснив, що ці автомобілі – “битки” і утопленики. Звідси і ціна така. Однак, якщо у всьому світі автомобілі з роками дешевшають, то у нардепа Кучеренка вони дорожчають. Він відмовився продати їх журналісту проєкту за вказаною у декларації ціною.

В Україні чиновники декларують “дешеві авто”

У декларації за 2021 рік Кучеренко написав, що той самий Land Cruiser, який був куплений за 49 тисяч, коштує уже 705 тисяч. А от Prado, який був куплений за 10 тисяч, виріс у ціні до 229 тисяч.

Ще один нардеп, який зазначив дуже загадкову ціну свого авто, це – Євген Петруняк. У 2024 він купив “Ауді S7” майже за півтора мільйона гривень. Однак ціни на таке авто стартують від трьох мільйонів.

Такий прийом використав і нардеп Олексій Устенко. Він задекларував “Вольво XC90” за 608 тисяч гривень, хоча ринкова ціна такого авто понад 2 мільйони. Магію чисел застосовував і ще один нардеп - Суто Мамоян. В своїй декларації за 2020 рік Мамоян зазначив, що купив дві “Тойоти Land Cruiser” 200 по 20 тисяч гривень за кожну. Після цього НАЗК спеціально взялось перевіряти його декларацію. Однак тоді жодних порушень там не виявили.

Що каже експерт

Така практика “безкарності” неначе дала вітчизняним службовцям зелене світло в питанні заниження вартості автомобілів, хоча до неї – чимало запитань. По-перше НАЗК може розцінити “халявну” ціну як подарунок за певну послугу від службовця – пояснює експерт

“Загалом кожен посадовець має зазначати реальну вартість свого майна, а якщо вона є заниженою, то це відповідно це вже знижка, пільга, яка вже має класифікацію відповідно до антикорупційного законодавства як подарунок і цей подарунок є обмеженим, є незаконним”, – каже голова правління ГО “Антикорупційний штаб” Сергій Миткалик.

Друге питання – це походження коштів на авто. Адже в основному посадовці вказують міфічно низькі ціни на автомобілі тому, що офіційні доходи не дозволяють купувати ці авто за реальними цінами.

Як чиновники Сервісного центру МВС їздять на дорогих авто за “копійки”

В кінці минулого року МВС немов оголосило війну державним службовцям, які занижують ціни на автомобілі. Уряд прийняв відповідну постанову.

У самому головному Сервісному центрі МВС прямо кажуть, що це – неприпустимо

Однак, як виявилось, самі ж співробітники Сервісних центрів масово грішать тим, що вказують у своїх деклараціях аномально низькі ціни на авто.

Київ, дев’ята ранку. Паркінг Головного сервісного центру МВС. Тут недешеві авто перегукуються з непростими номерними знаками.

Журналістів зацікавив “Мерседес ML”. На ньому їздить Вадим Кравченко, головний спеціаліст відділу впровадження електронних послуг. Ринкова ціна авто в межах мільйона гривень. Однак Вадим Кравченко зумів купити його за 137 тисяч.

Авто за 137 тис. грн

На “Лексус ES 350” їздить Роман Рудь, завідувач сектору податкового обліку управління фінансового забезпечення. І він зумів купити це авто за 49 тисяч гривень. Хоча ринкова ціна - 11 тисяч доларів.

В обох випадках офіційні доходи не зовсім дозволяли цим двом посадовцям купити такі автомобілі, тому, схоже, вони вдалися до хитрощів

“Ми б, можливо могли б і ще поспілкуватися із кількома співробітниками Головного сервісного центру МВС, до яких є багато запитань. Але наш візит на службовий паркінг спричинив певний ажіотаж. Наш автомобіль вигнали за територію, а кілька машин фігурантів так і не приїхали того дня на службову стоянку. Ну що ж, ми їх зафіксували раніше, тому залюбки їх покажемо”, - йдеться у розслідуванні.

Автомобіль “Тойота Кемрі Гібрид” задекларував Олександр Погорілий, начальник управління в Головному Сервісному центрі МВС. Задекларував, увага, за 150 тисяч гривень. Ринкова ціна такого авто близько 30 тисяч доларів

Є ще “Тойта Королла Кросс”. По-перше, номера, які коштують 96 тисяч. По-друге, водійка цього авто. Це – Людмила Руденко, начальниця відділу організації перевезення небезпечних вантажів. У декларації посадовиці за 2023 рік цього авто немає. Хоча авто було куплене в квітні 2023, а в квітні 2024 та лютому 2025 року пані Людмила порушувала на ньому правила дорожнього руху.

Людмила Руденко / © скриншот з відео

На “Фольксваген Пассат” приїхав Костянтин Малій - ще один співробітник сервісного центру. Авто записане на Малій Оксану, схоже, його маму, і куплене ще в 2020. Але в жодних деклараціях його немає.

“Отже, що ми маємо, співробітники Головного Севірсного центру МВС, які клопочать про те, що громадяни України, і службовці, повинні чесно вказувати вартість авто, самі цього не роблять. То що тоді хотіти від інших чиновників, які один за одним роблять те саме? Коротко пройдемось по найцікавішому”, - йдеться у розслідуванні “Хапуги”.

“Дешеві” авто у митників

Співробітник митниці Сергій Юлдашев – видав, мабуть, чи не найбільш цікавий перл у своїй декларації. Він вказав, що купив “Мерседес Спрінтер” за 10 тисяч гривень, мотоцикл БМВ – також за 10 тисяч ну і вишенька на торті. “Фольксваген ІД-4” для дружини за 5 тисяч гривень. В телефонному режимі пан Юлдашев не готовий з ходу відповідати на запитання про свою удачу.

Реальна вартість авто / © скриншот з відео

Інший митник, який неначе насміхається із НАЗК, Ростислав Довжанин. Цей чолов’яга спромігся купити Volksvagen Arteon 2017 року випуску за 18 тисяч гривень. Ринкова ціна такого авто – близько 30 тисяч доларів.

Флагманський паркетник від компанії “Шкода. Кодіак”, вартістю 25 тисяч доларів співробітниця митниці Тетяна Погребиська зуміла купити лише за 45 тисяч гривень.

“Цей список можна продовжувати. Однак в сухому залишку - сумний висновок. Вся ця відверта брехня в деклараціях прекрасно ілюструє печальний факт того, що навіть під час війни державні діячі продовжують збагачуватись і відверто плюють на відповідальність - вона їх вочевидь не лякає”, - зауважують журналісти.

Розслідування “Хапуга.ua” дивіться за посиланням.