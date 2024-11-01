Елітні будинки та квартири: що відомо про маєтки міністра-втікача часів Януковича і хто там живе

Приватні будинки в столиці та Київській області, престижні квартири в центрі, паркомісця і 15 земельних ділянок - усе це майно на підставі ухвал суду передали АРМА. Воно належало міністру часів Януковича Віталію Захарченко.

В Агентстві оголосили конкурс аби провести оцінку та визначити управителя.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валерія Ковалінська.

Який вигляд має маєток Захарченка

ТСН разом з працівниками Національого агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів вдалося потрапити до маєтку ексочільника МВС Віталія Захарченко. Ухвалою суду це майно передали їм в управління.

Маєток втікача Захарченка

Дружина Захарченка розводила мальтійських болонок. Закрила розплідник в Києві. Коли родина втекла до Росії - відкрила розплідник там. Шукала в нього співробітників. А згодом - теж закрила.

Дружина Захарченка

Основний будинок Віталія Захарченка в 1300 квадратних метрів в Обухівському районі столиці. На території працюють робітники.

"Відповідно виставляє за новими порядками на систему "Прозорро" з метою пошуку управителя. Управитель не має бути повязаний з власником, управитель не має бути пов’язаний з країною агресором - з Російською Федерацією, Білоруссю та управитель має обов’язково гарантувати надходження до державного бюджету гарантовано мінімального платежу та у разі отримання прибутку більшу частину також має перераховувати в бюджет", - каже Станіслав Петров.

Будинок Захарченка зсередини

"Насправді ми маємо декілька ухвал, в якому є величезний список майна переданого в управління Агентству. І маю відмітити, що є дуже цікаві елітні активи в місті Києві. Зокрема це - житловий будинок в центрі Києва. Квадратних метрів близько 700. Також є земельних ділянок близько на 5 га – в центрі міста Києва в тому числі. Також це 3 елітні квартири. 2 з них по вулиці Інститутська", - каже голова ОРМА Олена Дума.

Приватний будинок Захарченка розташований неподалік "Батьківщини-матері".

Інтер'єри маєтку

Що кажуть про Захарченка в прокуратурі

В Офісі Генеральної прокуратури розповідають ТСН - по Захарченко є чотири кримінальні провадження.

"Ми вже його притягуємо до кримінальної відповідальності, тобто він вже обмежений у певний спосіб. Зокрема, йому повідомлена підозра, йому висунуто обвинувачення у тих провадженнях, яких я зазначив. Він перебуває як в державному розшуку, так і в міжнародному розшуку. Ми звернулися із рядом запитів про надання міжнародно-правової допомоги у ряд країн. Ми вживаємо інші заходи, передбачені як процесуальним законом, так і міжнародними договорами, щоб ця особа понесла реально відповідальність. Крім того, нами були накладені решти на його майно, а це як і грошові кошти, так і квартири, земельні ділянки, інше нерухоме майно, а також рухоме майно. Також, фактично, ця особа, переміщення її обмежено територією Росії", - кажуть у прокуратурі.

Кошти з управління відправлять в держбюджет.

Екскурсія елітним майном міністра-втікача Захарченка: що з ним буде?

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