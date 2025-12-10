Елітні будинки, люксові авто та "білі плями" в деклараціях: як київські митники "ховають" майно

Київська митниця: що відомо про хабарі

Співробітники Київської митниці, яка є найбагатшою в Україні за обсягами надходжень до держбюджету, опинилися у фокусі розслідування проєкту «Хапуга.UA». Журналісти викрили низку чиновників, які користуються незадекларованими елітними автомобілями та мешкають у розкішній нерухомості, офіційні доходи на придбання якої викликають великі сумніви.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЩО ПРИХОВУЮТЬ СПІВРОБІТНИКИ КИЇВСЬКОЇ МИТНИЦІ? ЇХ ЩЕ НЕ спіймали на гарячому?? Хапуга.UA

Київська митниця: рекордні надходження та приховані статки

Київська митниця є ключовою для державного бюджету. У жовтні вона забезпечила рекордні 18,6 млрд грн надходжень, що перевищує суми, які збирають усі прикордонні митниці разом узяті.

Проте, як з’ясували розслідувачі, столичні митники, схоже, не менш вміло наповнюють і власні кишені, приховуючи майно від суспільства та ховаючи його за родичами чи підставними особами.

Начальник відділу Костянтин Руденко та його незадекларований «Highlander»

Розслідування почалося з Костянтина Руденка, начальника відділу, який щоранку сідає за кермо новенької Toyota Highlander, ціна якого — близько 1,8 млн грн.

У декларації чиновника таке авто відсутнє, натомість вказана лише старенька Honda Pilot.

Спільне користування: щовечора та сама Toyota заїжджає в гараж біля будинку митника. З пасажирського місця часто виходить його дружина Наталія Милацька, яка є заступницею начальника тієї ж Київської митниці.

Коли журналіст Тарас Середич звернувся до чиновника із чітким запитанням: «Скажіть, будь ласка, кому належить автомобіль, яким ви користуєтесь, пане Костянтине?», той лише мовчав і поїхав у невідомому напрямку.

Згодом з’ясувалося, що власником авто є Володимир Підрушняк — колишній співробітник Київської митниці та топменеджер великої ритейл-компанії. На запитання про підстави користування авто Підрушняк до пуття не відповів:

«Що поєднує? Це просто віддана, віддана людина, щирий українець, високий і великий професіонал, і мудра людина. Колись мав честь з ним працювати».

Шеф митниці Сергій Сілюк та «об’єднана» квартира з сестрою дружини

Начальник Київської митниці Сергій Сілюк, який очолює її майже 4 роки і має досвід роботи в СБУ, на перший погляд, демонструє скромність у декларації. Його торішній дохід склав трохи більше мільйона гривень, а дохід дружини — 36 тис. грн.

Автопарк: орендований Mercedes E-класу та Volvo XC90 , записаний на рідну сестру дружини (орієнтовна ціна від $35 000 до $45 000).

Нерухомість: квартира у Луцьку, ділянки на Волині та невелика квартира у столиці в ЖК «Паркове місто».

Схема з квартирою-сусідкою: Сілюк офіційно володіє невеликою однокімнатною квартирою №138 площею 48 кв. м. в елітному ЖК «Паркове місто». Проте, власницею сусідньої квартири №139 площею 76 кв. м. є Людмила Романюк — рідна сестра дружини митника Ірини Сілюк.

«Якщо об’єднати її з невеличкою однушкою, яку декларує митник, може вийти цілком пристойна та простора "трьошка", у якій буде зручно всім Сілюкам. Питання тільки — чи пробили рідні сусіди між собою стіну», — йдеться у розслідуванні.

Оскільки Людмила Романюк не веде жодного бізнесу, виникає запитання: звідки у своячки головного митника гроші на автомобіль Volvo та квартиру в Києві?

Незадекларована Audi A6 дружини: біля студії масажу, яку тримає дружина митника Ірина Сілюк у Чабанах, журналісти помітили матову Audi A6 (вартістю близько $60 000). Ірина Сілюк запевняла, що це машина подруги, і вона їздила на ній «лише один раз».

Проте розслідувачі зафіксували, як увечері чорна Audi A6, на якій їхала дружина митника з водієм, прямувала до столичної Оболоні до тенісних кортів. Коли журналіст вказав на це, вона змінила свої пояснення:

«Почекайте, а чого я вас обманюю. Почекайте, коли я кажу, що я їздила за кермом, це мається на увазі один раз. А ви ж мене не питали, з ким я їжджу кожен день кудись і десь».

Після появи знімальної групи під будівлею митниці пан Сілюк, за даними журналістів, відмовився від користування навіть задекларованими авто.

Начальник митного поста Олександр Центнарук: $350 тис. на пенсіонерці

Начальник митного поста Олександр Центнарук також користується майном, власність якого викликає запитання.

Автомобіль: Volkswagen Touareg (понад $50 000 ).

Житло: квартира в елітному ЖК «Парус» на Оболоні (подібна коштує понад $300 000).

Власником і машини, і елітної квартири є 75-річна Валентина Ломова. Жодних згадок про її бізнес чи офіційні джерела доходу знайдено не було. Як поважний митник «просто так, безоплатно та тимчасово» користується розкішним майном — це загадка.

Інспекторка Анастасія Макарук: «Буде внесено в декларацію за 2025 рік»

Ще одна співробітниця митниці інспекторка Анастасія Макарук користується автомобілем Audi Q5 (орієнтовно $30 000-$40 000). Вона вперто відмовилася представитись і відповісти на запитання.

Після тривалого уникнення відповіді вона таки дала пояснення щодо незадекларованого авто:

«Він буде внесений в мою декларацію за 2025 рік».

Розслідувачі з’ясували, що автомобіль записаний на пенсіонера Миколу Федорченка — її дідуся. У власній декларації Макарук вказаний лише старенький Mercedes.

Схеми на Київській митниці: підміна кодів і хабарі за розмитнення авто

На відміну від прикордонних митниць на Київській митниці процвітають схеми з документами.

Підміна кодів: здешевлення митної вартості товару, що знижує надходження до бюджету. Хабарі за розмитнення авто: створення штучних перешкод для оформлення вживаних автомобілів зі США, після чого підприємцям пропонують «вирішення питання» за грошову винагороду.

Генеральна прокуратура України підтверджує ці факти:

«За даними слідства, посадовці налагодили схему одержання грошей від підприємців, які займаються ввезенням вживаних автомобілів зі США… Під час одержання чергової суми неправомірної вигоди в розмірі 2400 доларів США обох посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України».

Лише у листопаді задокументовано два такі випадки. В одному з них на хабарі попалась керівниця підрозділу експертної установи Держмитслужби Марія Волошина, у якої також було виявлено незадекларований BMW X5, записаний на іншу особу.

