ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
5 хв

Елітні будинки, люксові авто та "білі плями" в деклараціях: як київські митники "ховають" майно

Проєкт «Хапуга.UA» викрив розкішне життя співробітників Київської митниці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Київська митниця: що відомо про хабарі

Київська митниця: що відомо про хабарі

Співробітники Київської митниці, яка є найбагатшою в Україні за обсягами надходжень до держбюджету, опинилися у фокусі розслідування проєкту «Хапуга.UA». Журналісти викрили низку чиновників, які користуються незадекларованими елітними автомобілями та мешкають у розкішній нерухомості, офіційні доходи на придбання якої викликають великі сумніви.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЩО ПРИХОВУЮТЬ СПІВРОБІТНИКИ КИЇВСЬКОЇ МИТНИЦІ? ЇХ ЩЕ НЕ спіймали на гарячому?? Хапуга.UA

Київська митниця: рекордні надходження та приховані статки

Київська митниця є ключовою для державного бюджету. У жовтні вона забезпечила рекордні 18,6 млрд грн надходжень, що перевищує суми, які збирають усі прикордонні митниці разом узяті.

Проте, як з’ясували розслідувачі, столичні митники, схоже, не менш вміло наповнюють і власні кишені, приховуючи майно від суспільства та ховаючи його за родичами чи підставними особами.

Начальник відділу Костянтин Руденко та його незадекларований «Highlander»

Розслідування почалося з Костянтина Руденка, начальника відділу, який щоранку сідає за кермо новенької Toyota Highlander, ціна якого — близько 1,8 млн грн.

У декларації чиновника таке авто відсутнє, натомість вказана лише старенька Honda Pilot.

  • Спільне користування: щовечора та сама Toyota заїжджає в гараж біля будинку митника. З пасажирського місця часто виходить його дружина Наталія Милацька, яка є заступницею начальника тієї ж Київської митниці.

Коли журналіст Тарас Середич звернувся до чиновника із чітким запитанням: «Скажіть, будь ласка, кому належить автомобіль, яким ви користуєтесь, пане Костянтине?», той лише мовчав і поїхав у невідомому напрямку.

Згодом з’ясувалося, що власником авто є Володимир Підрушняк — колишній співробітник Київської митниці та топменеджер великої ритейл-компанії. На запитання про підстави користування авто Підрушняк до пуття не відповів:

«Що поєднує? Це просто віддана, віддана людина, щирий українець, високий і великий професіонал, і мудра людина. Колись мав честь з ним працювати».

Шеф митниці Сергій Сілюк та «об’єднана» квартира з сестрою дружини

Начальник Київської митниці Сергій Сілюк, який очолює її майже 4 роки і має досвід роботи в СБУ, на перший погляд, демонструє скромність у декларації. Його торішній дохід склав трохи більше мільйона гривень, а дохід дружини — 36 тис. грн.

  • Автопарк: орендований Mercedes E-класу та Volvo XC90, записаний на рідну сестру дружини (орієнтовна ціна від $35 000 до $45 000).

  • Нерухомість: квартира у Луцьку, ділянки на Волині та невелика квартира у столиці в ЖК «Паркове місто».

Схема з квартирою-сусідкою: Сілюк офіційно володіє невеликою однокімнатною квартирою №138 площею 48 кв. м. в елітному ЖК «Паркове місто». Проте, власницею сусідньої квартири №139 площею 76 кв. м. є Людмила Романюк — рідна сестра дружини митника Ірини Сілюк.

«Якщо об’єднати її з невеличкою однушкою, яку декларує митник, може вийти цілком пристойна та простора "трьошка", у якій буде зручно всім Сілюкам. Питання тільки — чи пробили рідні сусіди між собою стіну», — йдеться у розслідуванні.

Оскільки Людмила Романюк не веде жодного бізнесу, виникає запитання: звідки у своячки головного митника гроші на автомобіль Volvo та квартиру в Києві?

Незадекларована Audi A6 дружини: біля студії масажу, яку тримає дружина митника Ірина Сілюк у Чабанах, журналісти помітили матову Audi A6 (вартістю близько $60 000). Ірина Сілюк запевняла, що це машина подруги, і вона їздила на ній «лише один раз».

Проте розслідувачі зафіксували, як увечері чорна Audi A6, на якій їхала дружина митника з водієм, прямувала до столичної Оболоні до тенісних кортів. Коли журналіст вказав на це, вона змінила свої пояснення:

«Почекайте, а чого я вас обманюю. Почекайте, коли я кажу, що я їздила за кермом, це мається на увазі один раз. А ви ж мене не питали, з ким я їжджу кожен день кудись і десь».

Після появи знімальної групи під будівлею митниці пан Сілюк, за даними журналістів, відмовився від користування навіть задекларованими авто.

Начальник митного поста Олександр Центнарук: $350 тис. на пенсіонерці

Начальник митного поста Олександр Центнарук також користується майном, власність якого викликає запитання.

  • Автомобіль: Volkswagen Touareg (понад $50 000).

  • Житло: квартира в елітному ЖК «Парус» на Оболоні (подібна коштує понад $300 000).

Власником і машини, і елітної квартири є 75-річна Валентина Ломова. Жодних згадок про її бізнес чи офіційні джерела доходу знайдено не було. Як поважний митник «просто так, безоплатно та тимчасово» користується розкішним майном — це загадка.

Інспекторка Анастасія Макарук: «Буде внесено в декларацію за 2025 рік»

Ще одна співробітниця митниці інспекторка Анастасія Макарук користується автомобілем Audi Q5 (орієнтовно $30 000-$40 000). Вона вперто відмовилася представитись і відповісти на запитання.

Після тривалого уникнення відповіді вона таки дала пояснення щодо незадекларованого авто:

«Він буде внесений в мою декларацію за 2025 рік».

Розслідувачі з’ясували, що автомобіль записаний на пенсіонера Миколу Федорченка — її дідуся. У власній декларації Макарук вказаний лише старенький Mercedes.

Схеми на Київській митниці: підміна кодів і хабарі за розмитнення авто

На відміну від прикордонних митниць на Київській митниці процвітають схеми з документами.

  1. Підміна кодів: здешевлення митної вартості товару, що знижує надходження до бюджету.

  2. Хабарі за розмитнення авто: створення штучних перешкод для оформлення вживаних автомобілів зі США, після чого підприємцям пропонують «вирішення питання» за грошову винагороду.

Генеральна прокуратура України підтверджує ці факти:

«За даними слідства, посадовці налагодили схему одержання грошей від підприємців, які займаються ввезенням вживаних автомобілів зі США… Під час одержання чергової суми неправомірної вигоди в розмірі 2400 доларів США обох посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України».

Лише у листопаді задокументовано два такі випадки. В одному з них на хабарі попалась керівниця підрозділу експертної установи Держмитслужби Марія Волошина, у якої також було виявлено незадекларований BMW X5, записаний на іншу особу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЩО ПРИХОВУЮТЬ СПІВРОБІТНИКИ КИЇВСЬКОЇ МИТНИЦІ? ЇХ ЩЕ НЕ спіймали на гарячому?? Хапуга.UA

Дата публікації
Кількість переглядів
287
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie