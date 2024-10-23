Елітні маєтки, квартири та офіси: рідня заступника Кличка шокувала статками

Після всього цього мер Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків свого заступника.

Елітні маєтки, квартири та офіси – журналісти дізналися дуже цікаві факти з життя заступника київського міського голови Володимира Прокопіва. А ще його родина шокувала шаленими статками. Після гучного розслідування не змовчав навіть Віталій Кличко. Та і сам Прокопів зробив гучну заяву. Про усі подробиці йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Залаштунки управління Києвом

Родичі заступника мера Києва Кличка Володимира Прокопіва володіють низкою об'єктів комерційної та житлової нерухомості. Подейкують, що вони зібрали цілий банк комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді та КМДА. Хронологія та спосіб появи цих активів, так само як і джерела фінансування цих покупок, подекуди під питанням. Про це йдеться в першій частині розслідування Bihus.Info, опублікованій 14 жовтня. Прокопів є депутатом Київради від 2014 року, а від 2021 року займає посаду заступника мера Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.

За інформацією журналістів, в Київську міську раду Прокопів прийшов з бізнесу. Багато років він був помічником народних депутатів, в тому числі Петра Порошенка.

"Відтак до владних кіл він потрапив небідною людиною: родина мала будинок і квартиру в столиці, нові автівки, кошти на рахунках і т.д. Але саме за 10 років Прокопіва на топ-посадах активи чиновника і близьких йому людей по кількості і по якості зробили космічний ривок", – зазначають у Bihus.Info.

Як стверджується у розслідуванні, станом на сьогодні у Прокопіва та його родини є величезний будинок у котеджному містечку "Коник", ще один будинок у "Новій Ходосівці", квартири у нових ЖК, а такоє сотні квадратів комерційної площі у численних новобудовах.

Першу партію нерухомості в столиці скупив тесть Прокопіва. В 2015 році на нього оформили компанію ТОВ “ВП СЕРВІС”, а на компанію менш, ніж за рік – квартиру та офіси загалом на близько 600 кв.м. в різних районах Києва

Пізніше, в 2020 році, компанія також придбала 150 кв.м. в ЖК Тетріс Холл в центрі. При цьому в період, коли на тестя оформили компанію, він не мав іншого бізнесу. Натомість, за даними джерел редакції, він отримував копійчану зарплатню в АТ “Іванофранківськгаз”. Зі слів самого Прокопіва, тесть уже багато років працює закордоном “найманим працівником” в будівельній сфері. Що саме робить, заступник Кличка уточнювати не захотів, але визнав, що бізнесу закордоном тесть не має.

Теща Прокопіва стала власницею приватного будинку в КМ “Нова Ходосівка”. Його площа – близько 190 кв.м., а орієнтовна ринкова вартість станом на дату покупки – від 180 тис дол.

Окрім того, нерухомістю володіє дружина Прокопіва – Віра. На неї особисто оформлене величезне комерційне приміщення в ЖК Теремки. Їх вона придбала в 2021 році, 600 квадратів обійшлися їй в 13 млн грн. Але і це ще не все.

"Також Віра Прокопів проінвестувала трикімнатну квартиру в ЖК Хеппі Хаус. Влітку 2022 року вона заплатила за неї близко 2 млн грн, хоча на той час забудовник продавав квартири в цьому ЖК вдвічі дорожче", - зазначається у розслідуванні.

Також журналісти стверджують, що дружина Прокопіва на другий день після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 25 лютого 2022 року, придбала елітну квартиру у новому лакшері комплексі на Печерську ЖК "Signature". Сам Прокопів стверджує, що "є експертом в нерухомості та просто вміє правильно торгуватися".

Друга частина розслідування

А вже за тиждень - 21 жовтня журналісти оприлюднили другу частину розслідування. У ній йдеться, що двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту. Мова про Олександра Поштарюка та Андрія Стеценка.

Олександр Поштарюк – земляк Прокопіва з Івано-Франківська, багато років працював у компаніях дружини та тестя політика найманим співробітником. Водночас, допомагав родині Прокопіва з нерухомістю та авто.

Згодом компанії, співвласником котрих є Поштарюк, почали отримувати у власність комунальне майно. Зокрема ТОВ “Бенефіс-Інвест”, щойно до складу власників зайшов друг Прокопіва, викупило в міста офісне приміщення на понад 300 кв.м. в центрі міста по вул.Тарасівській за ціною, в кілька разів нижчою, ніж наразі продається комерційна нерухомість у схожих будинках по цій же вулиці.

Ще один друг Прокопіва – Андрій Стеценко. З 2018 року його дружина працює в Київраді, а саме в Секретаріаті, який раніше очолював Прокопів. Стеценки, як і Прокопіви з Поштарюком, із Івано-Франківська, переїхавши до Києва, вони багато років винаймали квартиру у фірми тестя Прокопіва. А свій ФОП Стеценко зареєстрував і досі тримає в квартирі Поштарюка.

При цьому Стеценко також виявився власником нерухомості, яку перед цим вивели з комунальної власності. Зокрема будівлі на 460 кв.м. на Трухановому острові. Сама будівля – давно занедбане приміщення ресторану, але стоїть воно на 2 гектарах землі з виходом на пляж, тобто практично на березі Дніпра. Цю будівлю просили передати під реабілітаційний центр для АТОвців, але міська рада вирішила її продати. Спершу нерухомість викупило на аукціоні ТОВ “Кронкер Груп”, а потім компанію і майно на ній передали другу Прокопіва.

Реакція мера

Після всього цього мер Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. Про це Кличко написав у Telegram.

"Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень", - йдеться в повідомленні Кличка.

Реакція Прокопіва

Сам Прокопів заявив, що відкритий до перевірки, оскільки для нього важливі "репутація та чесне ім’я родини".

“Друзі, звичайно, я подивився першу і другу частину розслідування bihus.інфо, яка стосувалася мене та моєї родини.

За всі роки своєї публічної діяльності, роботи в органах місцевого самоврядування, на державній службі я завжди був відкритим до журналістів. Що, власне, вони і підтвердили у своєму матеріалі. Я не маю чого приховувати, тому і сам, коли почали телефонувати родичам та моїм друзям, запросив їх на чесну розмову. Майже дві години я відповідав на усі запитання, які цікавили журналістів. Я з повагою ставлюся до роботи правоохоронних органів та інших контролюючих державних служб. Тому, якщо останні будуть вбачати у моїх діях ознаки порушень, готовий і відкритий до перевірки. Для мене важлива моя репутація та чесне імʼя моєї родини. Про причини зацікавленості мною, як голова найбільшої фракції у Київраді, розумію. Працюю далі. UPD за посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення на імʼя Київського міського голови", - зазначив фігурант розслідування журналістів.

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СКАНДАЛ У КИЄВІ! Елітні маєтки, квартири та офіси: рідня заступника Кличка шокувала статками

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