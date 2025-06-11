Елітні маєтки Азарова, Пшонки та Захарченка: хто там зараз живе і як зрадники заробляють в Україні

Хто зараз живе у маєтках Азарова та Пшонки / © ТСН

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Хто живе зараз за високим парканом в обійстях Азарова, Пшонки, ката Майдану Захарченка? Чий величезний будинок перетворили на бюджетний ЖК на 30 квартир? Чи могла держава вирішити житлову кризу — хоч частково за рахунок їх нерухомості — у розслідуванні журналістів Хапуга.ua.

Українці їдуть за кордон або повертаються в окупацію через брак житла

Українці втекли з самого пекла війни — з окупації, з розбомблених будинків. Хтось дивом вижив після ворожої атаки. Ось тут — в модульному містечку на Київщині переселенці з Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Сумської областей знайшли прихисток. Це не їх дім. Це тимчасове житло.

Таке модульне містечко вважається зразковим, є опалення взимку, кондиціонери влітку, велика спільна кухня, роздільні душові. Подружжю Надії та Олександра Трощій з-під Бахмуту як родині виділили окрему кімнату.

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Якщо ти один, без родини, то невелику кімнату із двома двоповерховими ліжками, ділиш із трьома сусідками чи сусідами. Тож умови досить аскетичні. Ті, в кого будинки вцілілі, вірять, що зможуть повернутися в свої домівки.

Та багато тих, хто в містечку живе і два, і майже три роки, і надію переступити через поріг свого дому давно втратив.

Майже в кожного серед мешканців є рідні чи знайомі, які не знайшли притулку в Україні і виїхали за кордон. Частина вимушених переселенців, не маючи можливості орендувати житло чи жити в прихистку, взагалі вертається в окупацію.

Такі історії непоодинокі констатує керівник «Центру вивчення окупації» Петро Андрющенко: «За тих даних, наприклад, які є в нас на руках, це з точки зору і наших інсайдів і що корелюється з в’їздами, що в Маріуполь в один в’їхало щонайменше 20 тисяч, а залишилось щонайменше 25 тисяч людей. От люди повернулися в кого там збереглося житло і єдина причина тут — саме житло. Тобто немає ніякої іншої причини: тотально просто людям нема де жити і тому вони змушені повертатись в окупацію. Це не не лише про маріупольців, це про всіх людей, які з окупованих територій, не жаль. І ця тенденція, я скажу, вона буде наростати».

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Маєтки корупціонерів в Україні

Поки мільйони українців тісняться в модульних містечках, ризикують життям, повертаючись в окупацію чи прощаються з Україною у пошуках хоч якогось даху над головою, маєтки — символи нахабної корупції часів зрадника Януковича стоять пусткою роками, а деякі вже ціле десятиліття. Натомість держава не використовує ефективно заморожені активи — вважає профільна народна депутатка Анастасія Радіна.

Маєток соратника Януковича

Віддати пусті кімнати маєтків соратників Януковича переселенцям — зовсім не про нову історію Робін Гуда. Така ініціатива цілком реальна — вважають юристи. Більше, прихильники такого рішення є і в Великій Британії. У березні 2022 року тодішній віцепрем’єр Домінік Рааб підтримав ідею конфіскації маєтків російських олігархів для розміщення українських біженців.

«В Лондоні, за рахунок того, що там пустіють ці будинки, велика кількість нерухомості російської олігархату різного роду. І вони всерйоз зараз обговорюють у тому числі такі питання як вилучення цієї нерухомості і можливе її використання зокрема на потреби України», — каже Петро Андрющенко.

Формально про це заявляє і український державний орган: «АРМА повідомила (лист від 15.02.2024 № 1937/1-1-24/6.7), що однією з цілей, які вона ставить під час виконання функції з управління арештованими активами, є запровадження механізмів використання таких активів за призначенням для задоволення життєво-необхідних потреб внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану в Україні».

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Що відбувається із елітною нерухомістю чиновників-корупціонерів

Журналісти «Хапуги» перевірили офіційну риторику: чи справді елітна нерухомість працює на тих, хто втратив дім.

Наш маршрут проліг через будинки, які свого часу належали ключовим фігурам режиму Януковича. Маєтки із золотими інтер’єрами, приватними ставками, десятками кімнат — усе це мало б бути передане на потреби держави.

Маєток соратника Януковича / © ТСН

Хто реально живе у маєтках Пшонки, Азарова та Захарченка, які мали б бути арештовані чи передані в управління державі? Чому замість тимчасового житла для переселенців на 30 квартир, один з колишніх будинків став прибутковим приватним ЖК? І найголовніше: чому попри офіційні заяви, Україна так і не використала десятки тисяч квадратних метрів елітної нерухомості, які могли б хоча б частково вирішити житлову кризу?

«Ми не побачили сімей переселенців за високими парканами. Натомість — нові власники, орендарі і автомобілі, які точно не належать тим, хто тікав від війни з одним пакетом речей. Нові господарі з’явилися в елітному будинку колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова», — йдеться у розслідуванні.

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Будинок площею майже в 600 кв м в самому центрі Києва, поруч з ботанічним садом коштує близько одного мільйона доларів. Він був арештований, ще б пак самого Азарова СБУ розшукує за державну зраду та колабораціонізм. Експосадовець відверто підтримує війну Росії проти України.

Маєтки Азарова

Ще 2014 Азаров кинувся рятувати свої статки від української Феміди. Вже в червні 2014 року, після втечі з України, Микола Азаров оформив у московського нотаріуса довіреність на продаж цього маєтку. Його інтереси мав представляти Гліб Лєшков — менеджер будівельної групи «Розвиток», тісно пов’язаної з сином експрем’єра Олексієм Азаровим. Та тоді по-тихому порішати не вийшло. Довелося чекати ще 5 років. Тож у 2019 році, за інформацією з наших джерел у правоохоронних органах, Печерський суд скасував арешт на цей маєток експрем’єра Миколи Азарова. І вже у 2020-му — будинок успішно продали.

Новою власницею стала жінка на ім’я Ірина Шинкіна. Вона — не чиновниця, не фігурує в деклараціях і не пов’язана з публічним бізнесом. І тим цікавіше — звідки у неї кошти на особняк вартістю в мільйон доларів?

Тож схоже цей мільйонний актив Азарова держава втратила. Та у Азарових в Україні залишилися ще будинки. Ці вже в управлінні АРМА, принаймні формально. Два будинки у селі Хлепча записані на сина прем’єра-втікача Олексія Азарова. АРМА кілька разів шукала сюди управителів, та марно.

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Тож один з будинків зовсім закинутий. Сусідній дім теж азаровський. Він лише з дороги здається досить скромний, але на ділянці є навіть власний ставочок. Трава тут скошена, територією явно користуються.

А от на яких підставах і хто оселився у будинку Азарова — невідомо. Та держава попри арешт з цього нічого не заробляє.

Маєтки Захарченка

Ще один символ корупції небачених масштабів — будинок колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, якого в ЗМІ називають катом Майдану. Захарченко в міжнародному розшуку, його обвинувачують в убивствах, спробі захопити владу. Та навіть з Москви, куди він втік, ексміністр намагався у 2022 році схилити окремих українських посадовців до зради.

Він зрадив Україну, та виглядає так, що держава робить все аби залишити майно ексміністра недоторканим. Вже більше ніж півроку офіційно шукають управителя величезному маєтку експосадовця. Понад 1300 м² елітної нерухомості в Обухівському районі під Києвом. На території — кілька будівель, доглянутий ландшафт, охорона, комунікації, працівники.

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Ще восени минулого року, коли знімальній групі ТСН разом з працівниками АРМА вдалося потрапити в середину будинку, все вказувало на те, що там живуть люди. Поки в одній кімнаті тривали зйомки, з іншої лунали діалоги мешканців.

А доглядають за майном оплачені власником робітники. Тож саме собою виникає питання — навіщо це Захарченку.

Історія з арештом цього маєтку тягнеться давно: в 2019 Печерський суд спершу скасував арешт, а потім призначив знову, тож часу знайти управителя було чимало. Та якщо у АРМА з цим проблеми, то хтось без проблем гріє руки на елітній нерухомості і без держави.

В пошуковику за адресою вибиває одразу кілька вже активних оголошень про здачу в оренду одного із величезних приміщень на території садиби. Можемо лише припустити, що через посередників здає своє арештоване майно сам Захарченко. А значить фактично заробляє в Україні.

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«Питання в якому інтересі. Або вони здають в оренду квартири-будинки Захарченка і заробляє гроші Захарченко через посередників. Або він просто розміщує в такий спосіб своїх людей на підставі договорів, які до нього ніяк не прив’язані, щоб не пустити туди нікого іншого», — пояснює юрист Андрій Потьомкін.

За кілька років управління АРМА не вдалося також віддати у користування і дві елітні квартири VIP-класу «Липська вежа» в самому центрі столиці. На цьому держава могла б за ці роки заробити сотні тисяч доларів за найскромнішими підрахунками — наголошує у результатах перевірки рахункова палата.

За даними інтернет-ресурсів, оренда однієї такої квартири в середньому коштує 2,5 тис. доларів США, гаража — 0,2 тис. доларів США, тобто від управління лише зазначеного майна до державного бюджету мало б надійти, розрахунково, від 140 до 150 тис. доларів США.

Арбузову вдалось продати своє майно

Якщо захарченко іморівно здає житло в оренду, то колишньому-віце-прем’єр-міністру Сергію Арбузову, попри звинувачення в розкраданні державного майна, вдалось розпродавати свою нерухомість

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Будинок на Обухівській, який пов’язували з Сергієм Арбузовим, буквально не зникав з новин у 2014 -2017 роках, адже в ньому самостійно поселилися переселенці та воїни АТО.

У 2017 там сталася пожежа, яка знищила весь дах і останній поверх. Після того про будинок забули, а в 2018 році суд зняв арешт з майна, яке було оформлена на батька та брата топ-посадовця і з тих пір маєток змінився до невпізнання: великий приватний будинок перетворився на ЖК.

Але не поспішай радіти, це зовсім не держава потурбувалася створити квартири для переселенців. Будинок тепер належить ТЗОВ «Комфорт Апартменс». А на фасаді будинку усіх бажаючих запрошують звертатися у відділ продажу. Журналісти так і зробили — під виглядом таємних покупців.

Будівлю суттєво перебудували — на кожному поверсі до 9 помешкань. Чоловік, який представився представником забудовника, розповів, що квартири тут розлітаються в мить. Планування від 18 квадратних метрів і до 45. А головне — будинок вже зданий в експлуатацію. І тут відверто з’явилося багато запитань, бо будівля явно не завершена — і мова не про фасад, в деяких квартирах немає балконів, по будівлі не розведені комунікації.

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«Це шок, це прецедент, тому що не готові комунікації, це не просто порушення, це привід не вводити ЖК в експлуатацію», — каже експертка з нерухомості Вікторія Берещак.

Та секрет успіху нам одразу ж пояснили: «Дивіться, були у нас зв’язки, вода її приїхала, поміряла, у нас, розумієте, введена експлуатація, все якщо треба щось знімати, у нас є ті підключення, оце у нас була реконструкція будинку, це був будинок, ми його розібрали».

Зрештою доходимо і до ключового питання, як маєток Арбузова перетворився на ЖК? Виявляється нерухомість компанія «Комфорт Апартменс» викупила у банку.

Юристи пояснюють, що тут ймовірно діяла схема з заставним майном.

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«Це значить, що він був в іпотеці, в заставі, він був заставне майно. Банк звернув стягнення на предмет іпотеки, шляхом його продажу і продав, а виручені гроші в погашення кредиту. Так дуже багато хто робить, коли незаконно отримав гроші з корупціонерів, потім інвестує їх в нерухомість і для забезпечення в майбутньому якихось претензій до себе закладає в банки», — каже юрист.

Маєток Пшонки

Про цей маєток в Україні і досі жартують, він став мемом і прославився завдяки жахливому смаку своїх власників, які попри величезні статки перетворили будинок на посміховисько, вклавши в це 15 млн доларів. Звісно йдеться про фортецю колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки. І сьогодні цей дім виглядає досить сумно, за 10 років мур, яким обніс його власник вже осипається, а навколо — тиша і пустка. Пустує і сусіднє обістя, відчиненні навстіж ворота, як виявилося ведуть до спільних штучних ставків, якими ми прогулялися.

Минулого року новинні канали вибухнули повідомленням про те, що триповерховий будинок Пшонки виставили на продаж за 460 тисяч доларів.

Втім схоже спроба була марною. Сусіди кажуть, що нечасто когось бачать тут.

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Що кажуть в АРМА

За приблизними підрахунками понад 4,5 мільйони українців втратили житло через війну. Хтось вижив у бомбардуваннях, хтось втік з окупації, а хтось так і не знайшов прихистку в рідній державі й повернувся за лінію фронту. У цей самий час — сотні квадратних метрів колишніх розкішних маєтків соратників Януковича стоять пусткою або тихо приносять прибутки їхнім господарям. Особливі, улюблені квартири чи будинки зрадники намагаються зберегти недоторканими — чи пов’язана з цим АРМА, за словами народної депутатки Анастасії Радіної, мають дізнатися слідчі.

Маєтки в центрі столиці, замки з озерами й елітні квартири з видом на урядовий квартал — усе це або простоює, або використовується в обхід держави.

Чому жоден із згаданих арештованих об’єктів не приносить користі українцям — відповідь на це ми спробували знайти в Агентстві з розшуку та менеджменту активів. Там у відповіді на запит фактично розводять руками і по майну кожного з одіозних персонажів запевняють, що зробили все, що могли: оцінки і конкурси за процедурами.

Експерти нарікають, що процедури повинні б бути досконалішими. За словами юристів, переселенці та громади могли б легально брати участь у конкурсах на управління арештованим майном. І це ми навіть не говоримо про арештовані готелі та санаторії, в які людей можна заселити хоч зараз.

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Натомість ця нерухомість також продовжує збагачувати ворогів України. Про готель «Центральний» у самому центрі Одесиписали «Наші гроші». Ним володіє донька російського бізнесмена Ігоря Аківісона — Ліна і заробляє також. Лише офіційно він у 2024 році отримав 1,77 млн грн доходу. І це не говорячи, скільки там ще неофіційно заробили менеджери Аківісон, які й досі управляють готелем.

Поки ж «фортеці» зрадників і корупціонерів залишаються порожніми або по тихому продаються, сотні тисяч українців пакують валізи і їдуть заради житла хто за кордон, хто в окупацію. Це люди — ті, кому держава могла б допомогти вже сьогодні. Але для цього треба не звітувати про арешти, а діяти. І не боятись зайти за ворожий паркан.

Коли сюжет готувався до виходу і журналісти чекали на коментар від АРМА, Агентство кинулося роздавати майно переселенцям і ветеранам. Та поки що на папері — оголосило про пілотний проєкт передачі арештованих квартир для ВПО і захисників України.

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