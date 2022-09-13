Елітні російські танкісти так тікали з поля бою, що загубили "росгвардійців": Жданов – про хаос в окупантів на Харківщині

Російські військові так втікали з Харківщини, що забули "росгвардійців".

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Росгвардія" - це правоохоронний підрозділ. Це не під Міністерством оборони. Їхнє завдання - підтримувати правовий режим на окупованих територіях. Їх забули. Наша розвідка уточнила, що там не було "ополченців", там був 11-й корпус Західного воєнного округу. Це той округ, яким лякали НАТО. І коли почали тікати регулярні війська, а так, як не було взаємодії між "Росгвардією" та регулярними військами, то "росгвардійці" залишилися на місцях. Вони, найімовірніше, навіть не знали про прорвану лінію оборони. Тому вони залишилися, дочекалися наших військ, а далі або вони втікали, або ми їх розбили", - розповів експерт.

Він також додав, що в склад цієї армії входить Кантемирівська та Таманська дивізія. "Це парадні підрозділи. Вони вміють брати участь у параді, влаштовувати театралізований показний виступ на полігонах під Московією, куди везуть іноземних гостей. Також вони вміють грати танковий біатлон, де РФ майже завжди виграє. А коли прийшлося воювати, то виникли великі проблеми".

Нагадаємо, за даними української воєнноїрозвідки, ЗСУ на Харківщині розбили елітне військове об'єднання, яке створювалося для оборони Москви та протистояння з НАТО.

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