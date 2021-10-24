Елітні сафарі та VIP-браконьєри: як нардеп від "Батьківщини" потрапив у скандал з рибою

Елітні сафарі та VIP-браконьєри: як нардеп від "Батьківщини" потрапив у скандал з рибою

Лише один з трьох злочинів проти довкілля має вирок суду. А доходить до суду приблизно 1% справ.

В Україні - новий браконьєрский скандал з народним депутатом. Рибалка Вадим Івченко із "Батьківщини" на своїй сторінці у Facebook похизувався уловом судака. Користувачі одразу помітили, що ловив депутат забороненим драчем та ще й рибу недозволеного розміру. Ну, і до кількості судаків - теж величезне питання.

VIP-риболовля, а ще VIP-полювання нікуди не зникли, нарікають зооактивісти. Ба більше, вбити червонокнижних карпатську рись чи ведмедя для багатіїв є просто способом самоствердження. Про це 24 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Фото риби не достатньо для відповідальності

Нардеп Івченко похизувався двома відрами маломірного судака. Користувачі одразу запідозрили народного обранця в браконьєрстві. За законом, ловити можна не більше трьох кілограмів на одного рибалку. І лише судака, який завдовжки понад 42 сантиметри. Івченко в коментарях під фото зізнається, що сам зловив аж сотню: "Ми втрьох. Кожен по сто штук!".

Тобто загалом зловили 300 судаків. За новими штрафами, які почали діяти від середини жовтня, три сотні множимо на 3587 гривень (саме такий штраф нині за одного незаконно виловленого судака). Маємо 1 млн 76 тис. 100 грн збитків.

Досвідчені рибалки розгледіли на фото, що депутат ловив на так званого драча. Це варварське знаряддя лову з потрійним гачком, закидають до водойми в зграю риби та витягують. За статистикою, 90% риби, що потрапила на драч, зривається та потім гине від завданих ран.

Фотографії разом з коментарями швидко зникли зі сторінки народного обранця.

"Прийшлось видалити, бо писали прокльони, - відповів Івченко. - Ми з лінійками не їздимо. Всіх маленьких ми випускали. Повірте, просто не до кінця була підписана фотографія щодо кількості людей, щодо кількості днів - для того, щоб похвалитися. Було три човни, 15 осіб. Друге - ми були там три дні. Третє - я показав себе на тлі всієї зловленої риби. І четверте – снасть, яка була, не браконьєрська".

Скріншот сторінки Facebook / Vadym Ivchenko

Депутат, хоч провини не визнає, але обіцяє навесні зарибити Київське водосховище. І поки рибінспекція чекає на пояснення від нардепа, обурені риболови-любителі чекати не стали й записали в соцмережі для депутата саркастичну настанову.

То браконьєрив чи ні нардеп на Київському морі? Головний рибінспектор області порушення бачить.

"Скоріш за все діаметр відра був набагато меншим і риба, яка перебувала у відрі, була, скоріш за все, менша дозволеного розміру. Щодо знаряддя лову. Цей спосіб не є спортивний і свідомими рибалками-любителями він не визнається. В такий спосіб ловлять… в народі на них кажуть хапуги", - говорить начальник управління Державного агентства з питань меліорації та рибного господарства у м. Києві та Київській області Володимир Мухін.

Але попри ці очевидні речі, покарання, схоже, не буде.

"Перспектива складання адмінпротоколу – нульова. Тому що немає інших фактичних доказів, які б свідчили про вчинення правопорушення – немає інформації про час, місце, обставини, не здійснювалося зважування, замір розміру риби, відсутність знаряддя лову, відсутня сама риба", - пояснює Володимир Мухін.

Зоозахисниця та юристка Євгенія Прокопенко також підтверджує, що світлин замало для покарання.

"Це як по аналогії: немає тіла – немає справи. Фото - це непрямий доказ того, що це було", - каже Євгенія Прокопенко.

Особливо, коли підозрюваний VIP-персона – народний обранець, суддя, прокурор чи бізнесмен. І навіть якщо мова про вбивство рідкісних червонокнижних тварин.

Новини тижня: браконьєрський скандал - нардеп із "Батьківщини" похизувався уловом судака

Елітні мисливці

Раніше в Мережу потрапили скандальні фото мисливця-нардепа Нестора Шуфрича з його африканськими трофеями - рідкісними чорними носорогоми, гепардами, антилопами. Але політик викрутився, мовляв, мав усі дозволи на відстріл, полював на агресивного носорога нерепродуктивного віку.

Ще один любитель полювання на великих африканських тварин - депутат з "ОПЗЖ" Володимир Кальцев – на фото задоволено позує біля вбитих левів та левиць, антилоп та страусів.

Львівський бізнесмен та екснардеп від "Блоку Петра Порошенка" Богдан Дубневич полює не лише в Україні, але й не скупиться на подорожі до країн, де можна вполювати зубра, ведмедя, антилопу чи зебру.

Інші фото із впольованою червонокнижною карпатською риссю, що під загрозою зникнення, теж викликали лише скандал, але до вироку так і не дійшло. Закарпатські мисливці на фото - депутат Рахівської міськради та його батько-лісник - стверджують, що не вбивали рідкісної рисі, а начебто просто сфотографувалися з її трупом.

Забави багатих та впливових

Полювання на червонокнижних лося, рись чи ведмедя в Україні – це здебільшого забава багатих та впливових, які платять до 10 тис. євро, аби взяти участь в організованому сафарі.

"Влаштовується сафарі з омуніцією, зі зброєю. Це не полювання бідняків. Жодного ведмедя не вполювала людина, яка вийшла на зайців постріляти", - каже зоозахисниця.

І займаються таким кривавим та жорстоким хобі заради самоствердження.

"Утвердження свого соціального статусу: "Я впливова людина! Я можу собі це дозволити! І я хочу це показати", - говорить виконавчий директор Всесвітнього фонду природи-Україна Богдан Вихор.

Найстрашніше - за це нічого не буде. Безкарність - ось чому браконьєрство процвітає в Україні.

"Лише один з трьох злочинів проти довкілля має вирок суду. Із тих, які до них дійшли. А доходить приблизно 1%!", - констатує Богдан Вихор.

Щороку в Україні елітні браконьєри вбивають 50 ведмедів і стільки ж рисі. Нині ведмедів на всі Карпати залишилося менше двох сотень, тоді як у сусідній Румунії - понад 5 тисяч.

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