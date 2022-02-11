Що порадувати подрузі на День народження: топ оригінальних рішень

Подарунком може стати буквально все, що завгодно. Проте вибирати сюрприз потрібно з урахуванням інтересів та бажань дівчини.

Вибір подарунків для близьких — завдання не завжди просте. Ідеально, коли сюрприз потрапляє відразу в декілька точок: виявляється потрібним та нетривіальним. Однак так відбувається далеко не завжди. Як результат — ми довго ламаємо голову і часто своїм подарунком не закриваємо жодне з бажань.

ТСН.ua розповідає, що можна подарувати подрузі на день народження.

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З чого треба розпочати

Спочатку потрібно визначити формат ваших стосунків. Оскільки подарунки для нових та старих друзів можуть різнитися. Умовно кажучи, якщо з подругою ви досить близькі і добре знайомі, ви можете вручити їй щось смішне або навіть пікантне. Якщо ж ви недавно зав'язали дружбу — не варто відразу “вивалювати” на дівчину весь свій креатив, обмежтеся лише альтернативним сюрпризом.

Подарунки — емоції

Під час вибору подарунка варто виходити із цього. Сертифікат на стрибок з парашутом — це емоції, сертифікат у SPA-центр, на кінну прогулянку, на фотосесію у хорошого фотографа, квиток у Париж — це теж емоції.

Якщо дівчина любить екстремальні види відпочинку, подарувати можна:

Екстремальне керування авто

Прогулянку на квадроциклах

Стрільбу зі зброї

Політ на легкомоторному літаку

Стрибок з мотузкою

Подруга давно чогось хоче, але не може наважитись? Є привід її підштовхнути та мотивувати. У такому випадку ідеальним подарунком буде:

Сертифікат на похід до спортзалу

Сертифікат на похід до косметолога

Сертифікат на уроки живопису

Сертифікат на курс з вокалу

Сертифікат на курс з акторської майстерності або сценічної мови

Список бажань

Дівчата часто ведуть списки того, що їм потрібно придбати. Як правило, у переліку є далеко не одна річ. У разі, якщо ви хочете, щоб ваш подарунок був практичним, можна поцікавитись у подруги, що вона хоче отримати на день народження. Правда, вам доведеться поборотися з її стисненням, тому що, як показує практика, відповісти на це питання дівчата з легкістю не можуть.

Попросіть у подруги її вішліст — список бажань. Це допоможе вам зберегти час і зрештою зробити дійсно практичний подарунок.

У списку можуть бути як дрібниці, необхідні для дому та самої дівчини, так і глобальніші речі. Загалом вішліст дозволяє значно конкретизувати бажання іменинниці. Водночас сам сюрприз нікуди не зникає, бо дівчина до кінця не розумітиме, що саме зі списку ви подаруєте.

Чи коректно дарувати гроші

Потенційно, вони теж можуть бути у вішілісті. Виходячи з цього, грошовий подарунок — не така вже й погана ідея. Особливо, якщо дівчина на щось копить.

Конверт із купюрами може бути не єдиним подарунком. Ви можете додатково вручити подрузі щось ще — наприклад, кімнатну квітку або настільну гру — ту саму "Монополію". Головне — нетривіально піднести.

Якщо ви хочете подарувати гроші та настільну гру, розробіть сценарій. Необов'язково вручати конверт і "настілку" разом — прибережіть основний сюрприз наостанок. Словом, наприкінці гри у "Монополію" ви можете обміняти ігрові гроші на фізичні.

У свою чергу психологи кажуть, що валюту вибирати як подарунок можна, однак у іменинниці наперед необхідно поцікавитися, чи не проти вона такого сюрпризу.

“Поганого в цьому нічого немає. Головне — ступінь близькості між подругою та другом. Потрібно розуміти, яке ставлення до такого подарунку у дівчини. Близькі друзі взагалі можуть запитати прямо: тобі дарувати гроші чи подарунок. Конверт дарувати простіше, ніж ті самі парфуми. Тому що з ароматом ти можеш не вгадати, з грошима цього не станеться”, — розповіла ТСН.ua психолог Дар'я Літвиненко.

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