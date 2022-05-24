Емоції політика: після місяця в окупації Безсмертний ледве стримувався і тремтлявим голосом розповідав про сім'ю

Емоції політика: після місяця в окупації Безсмертний ледве стримувався і тремтлявим голосом розповідав про сім'ю

Український політик, дипломат, один із авторів Конституції України, кандидат політичних наук Роман Безсмертний, який місяць прожив в окупованому росіянами селі Мотижин Київської області, поділився, що зробить, коли Україна переможе РФ.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Найперше, про що я мрію, це зустрітися з сім'єю", - ледь стримуючи сльози сказав Роман Безсмертний.

За його словами, його родина наразі вже перебуває у безпеці, проте далеко, тому можливості побачити рідних у політика наразі поки що немає. Про найрідніших людей та спогади, який жах їм довелося пережити під російською окупацією, Безмертний сказав тремтлявим голосом і зі сльозами.

Варто зазначити, що в окупації український політик опинився, бо приїхав до Мотижина, щоб забрати стареньку маму, але вона не захотіла їхати з дому. Тому він лишився з нею.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 90-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.