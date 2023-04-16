Енергетична зброя: Україна допоможе Європі позбутися російського ядерного ярма

Поки угорські політики продовжують грати на руку Кремлю, уряд Німеччини запропонував вдарити Путіна туди, куди його ще не били: в атомну промисловість. Там нарешті заговорили про те, щоб включити її в 11 пакет європейських санкцій.

Однак – з перехідним періодом. Бо наразі щонайменше 22 європейські атомні реактори зав'язані на паливі, яке виробляється тільки в Росії! Це – ще одна спроба Москви накинути на Європу енергетичне ярмо. Іншого виходу досі не мав ніхто. Поки українські ядерники не вигадали дещо таке, що змусить нашого ворога понервувати!

Що це за енергетична зброя, із секретного заводу в Україні передає ТСН.

Місце, де побували журналісти, суворо засекречено. Журналістів сюди пустили вперше за однієї умови – не розголошувати місцезнаходження цього об’єкту. Адже тут виробляються такі деталі, які допоможуть нам остаточно розірвати зв’язок з ворожою Росією в атомній галузі.

Тут, наче на престижних аукціонах, деталей торкатися можна лише у білих рукавичках. На об'єктах не повинно бути навіть відбитків ваших пальців.

Та найголовніше – це питання виживання однієї з наших атомних електростанцій. Без них вона працювати не зможе. При чому відлік часу вже почався. Щоб не довелося консервувати два ядерних реактори, у нас залишилося 36 місяців.

Світ вигадав атомні електростанції як найдешевший спосіб отримувати мільйони кіловат з уранових пігулок. Утім сам по собі збагачений уран в реактор не вставляється. Він заґратований у спеціальні трубочки, закриті з обох боків сталевими деталями. Усе разом називається тепловиділяюча збірка. Велетенська, складна і високотехнологічна конструкція, яка має працювати в реакторі, тобто в агресивному середовищі, до восьми років.

Такі касети використовуються лише на двох українських енергоблоках. Обидва знаходяться на Рівненській АЕС. І мають одну особливість – вони менші за потужністю, ніж решта енергоблоків. І все б нічого. Але от-от прийде час, коли ці паливні збірки доведеться замінювати. Але взяти їх ніде.

Так історично склалося, що єдиним виробником у світі саме такого по суті унікального палива є Росія. Адже реактори, де воно працює, були сконструйовані ще радянськими атомниками. Вони ж вигадали й теплопаливні збірки під них. Тепер їх створює машинобудівний завод, що входить в держкорпорацію "Росатом", в місті Електросталь неподалік Москви.

За шалені гроші РФ відправляє їх у 10 країн. 22 енергоблоки у країнах Європи працюють виключно на російському паливі. У Словаччині, приміром, воно забезпечує до 40% усієї електрики. Україна до війни теж купувала паливо для двох своїх енергоблоків у росії. Але не тепер, нагадує Міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми зупинили всі відносини з Росією. І ми більше не будемо закуповувати російське пальне", – запевнив Галущенко.

Де ж тепер брати ядерне паливо, яке даватиме світло половині столиці? Відповідь – у виробничому цеху, куди вперше впустили журналістів.

На станках, зібраних за останнім словом техніки і за кресленнями американської компанії "Вестінгхауз", наші спеціалісти роблять те, без чого не може обійтись жодна атомна електростанція у світі – частини паливних збірок. Це поки що зразки. Але вже до кінця року планують запустити серійне виробництво.

Кожен зразок перевіряється до мікрона. Тому ціна помилки може бути надто високою. Після контролю якості на виробництві в Україні ці зразки відправляють на завод "Вестінгхаус" у Швеції. І вже там з деталей, зроблених в українських цехах, збирається паливна збірка, щоб повернутися на українську АЕС.

"Там воно все розраховано, перевірено по 10 разів. це високотехнологічні речі. Насправді. це тільки так здається що це не складна річ. Але насправді фахівців, які здатні це робити, їх в світ не так багато", – каже міністр енергетики.

Та й в принципі, країн, які виробляють паливні збірки, у світі не так багато. України в цьому списку трійки лідерів ніколи не була. До цього моменту.

Однак, тут прихований ще один таємний сенс. Річ у тім, що російська атомка – єдина технологічна галузь, яку не зачепили санкції. Хоча ця країна неодноразово доводила, що енергетика для неї не бізнес, а зброя. І поки світ зволікає, Україна готова запропонувати альтернативне рішення. Ми вже перевели більшу частину наших енергоблоків на американське паливо. Зробили це першими у світі. А тепер ще й пропонуємо Європі позбутися російського ярма у вигляді паливних касет власного виробництва. І як кажуть наші джерела, перемовини про це вже відбуваються.

Нагадаємо, що декілька днів тому біля четвертого енергоблоку Запорізької АЕС пролунав вибух.

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