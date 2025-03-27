Енергетичне перемир’я: в чому небезпека для України та чи зможемо вражати об’єкти в Криму

Між Росією та Україною можливе енергетичне перемир’я. Про це неодноразово наголошували представники від США, мовляв, росіяни не будуть обстрілювати об’єкти в Україні, а українці в Росії.

Тему активно обговорюють експерти, але видимих зрушень у цьому питанні немає, бо навіть після настання перемир’я, ніхто не гарантує, що Путін не дасть команду його порушити або звинуватити у цьому Україну.

Посередник підіграє агресору

На думку Михайла Гончара, експерта з енергетичної безпеки, будь-яке перемир’я – енергетичне, інфраструктурне чи на морі, не можна розглядати окремо або ж розділяти, мовляв, ось тут ми домовляємося – не будуть падати ракети, а ось там – будуть.

"Якраз нас і штовхають на такий шлях, мовляв, давайте ось тут от домовимося, а решту проблем вирішуватимемо пізніше. Як на мене, то такий алгоритм дій надає переваг саме нашому ворогу. Тим більше беручи до уваги, що посередник, а саме США, у цьому питані, є не зовсім чесним. Себто, він по суті допомагає іншій стороні набрати більш вигідні позиції. Оскільки сприймає та поділяє її риторику", – розповідає ТСН.ua Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки.

Як викручується Путін

Фахівець підкреслює, що питання щодо енергетичного перемир’я між Україною та Росією породжує чимало питань. Передусім поки немає ніяких офіційних домовленостей, а є лише заяви про наміри, які нічим не підкріплені. Зараз обидві сторони – українська та російська, надають лише певні інтерпретації щодо цього питання.

"Офіційно з українського боку ще не надано чіткої інформації. Це своєю чергою, робить комплексну оцінку ситуації проблемною. Адже Росія діє по іншому – все, що є вразливим для неї, вона одразу внесла в свій перелік і надала його американцям. У переліку є російські нафтопереробні заводи. Хоча, відверто кажучи, НПЗ – це промислова інфраструктура, а не енергетична. До енергетичної стосується лише частина, коли йдеться про бази зберігання пального, бо пальне використовується як енергоресурс. Але все що пов’язано з виробництвом пального – це промислова інфраструктура і аж ніяк не енергетична", – зазначає Михайло Гончар.

Перемир’я без гарантій

Тим не менше, росіяни внесли НПЗ до переліку недоторканих, бо це для них найболючіше місце, на яке останнім часом добряче тиснуть наші ракети та дрони.

"Якщо ми погоджуємося з таким підходом, то фактично закриваємо для себе можливість тиснути на це чутливе місце Росії. Путін, не без допомоги США, намагається себе повністю убезпечити по всьому комплексу питань. Нещодавно росіяни завдали ракетного удару по нашій газовидобувній інфраструктурі. І дуже сумнівно, що такі удари не повторяться. Зараз вони начебто обіцяють не бити по газокомпресорних станціях, трубопроводах та іншій інфраструктурі. А як щодо місць видобутку газу? Наразі не відомо, чи буде цей момент відображено або ж ні, у документах щодо енергетичного перемир’я. І схожих питань багато. Щоб об’єктивно все оцінити треба бачити сам документ і він, до речі, має бути у відкритому доступі", – зазначає Михайло Гончар.

Наслідки атаки на об'єкт енергетики у Харкові. / Фото: Associated Press

"Шпаринки", якими скористається ворог

Експерт додає, що поки складно сказати про що йдеться у документі, не маючи його на руках. Зараз з боку росіян та американців все подається так, що сторони нібито вже все вирішили, але насправді це не так.

"Ми навіть не знаємо, хто були ті експерти, яких залучали до підготовки наших побажань та пропозицій. А визначення "експерти від енергетики" дуже загальне та не відображає всього спектру фахівців, яких залучали до цього питання, невідомо, чи були серед них представники відповідних енергетичних компаній. Бо коли ми говоримо про увесь енергетичний комплекс, то у ньому не буває дрібниць. Якщо ми щось пропустимо, то ворог цим обов’язково скористається і буде бити туди ракетами, посилаючись на те, що даний об’єкт у переліку відсутній", – пояснює експерт з енергетичної безпеки.

До цього Михайло Гончар додає, в документі про енергетичне перемир’я важливим є геть усе і тут категорично не можна узагальнюватися визначенням "енергетична інфраструктура", а має бути чітко викладено те, що туди входить і те, що сторони погодили, а не просто залишилися кожна зі своїм визначенням.

"Звісно, що росіяни у притаманній для них манері будуть використовувати все для того, щоб звинуватити нас у порушеннях та не виконанні умов перемир’я. Якщо ми не побачимо чітких визначень, які були покладені в основу цих домовленостей і власне самих домовленостей, то це питання кожен буде тлумачити так, як він хоче. Тут наша влада має дати чіткі відповіді. Бо поки вона мовчить, у медіапросторі домінуватимуть наративи, які з свого боку запустить Росія чи наш посередник", – зазначає Михайло Гончар.

Провокації від Росії

До речі, експерт не сумнівається, що росіяни будуть влаштовувати провокації. Вони вже скаржаться, що нібито українці 26 березня атакували дронами Крим, а ціллю атаки було обладнання Глібовського сховища газу.

За словами Михайла Гончара, такі звинувачення росіян є безпідставними. Крим – це територія України, тому, якщо навіть уявити, що ми завдали цей удар, то не по території Росії.

"Це якраз гарний тест для американців. Бо у них є думка, при обговоренні територіальних питань, що Крим має відійти Росії. Звісно, що це не припустимо ні з нашої позиції, ні з точки зору міжнародного права, бо Крим – це Україна. Тому попри домовленості, які обговорювалися у Саудівській Аравії, що сторони відмовляються від завдавання повітряних ударів одна по одній, ми зберігаємо повне право, попри досягнені домовленості, вражати там все, що вважаємо за потрібне", – зазначає Михайло Гончар.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що Зеленський назвав дату запропонованого перемир`я.

Одеса здригається - вибухи за вибухами! Росіяни били по енергетиці - що там зараз?

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