Енергетичне роззброєння Росії: як нафтове ембарго позбавить країну грошей на війну проти України

Енергетичне роззброєння Росії почалось. Від початку цього тижня Європа, а також країни "Великої сімки" та Австралія відмовилися від купівлі російської нафти. Європейці обмежили максимальну ціну для інших покупців у 60 дол. Путін у відповідь образився і заявив, що Росія сама не буде постачати нафту європейцям, а пошукає покупців в інших країнах.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Перші наслідки нафтового ембарго: у Босфорі вишуковується черга з десятків танкерів з російською нафтою. Туреччина вимагає від перевізників доказів того, що їхній вантаж застрахований. Адже європейці заборонили страховим компаніям страхувати танкери з російською нафтою, якщо її ціна перевищує встановлену ними цінову стелю у 60 дол. за барель. Це має відбити бажання купувати російську Urals у тих покупців, які не планували підтримувати санкції та відмовлятись від неї.

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"Євросоюз, який має найпотужніші у світі страхові компанії та шипінгові перевезення, по суті, створив контроль над 100% світу. Сидять в Босфорі і бояться того, що завтра перестануть діяти угоди на рахунок страхування", – розповів голова правління Асоціації "Нафта і газ України" Андрій Закревський.

Російська нафта і далі тектиме до Європи через трубопроводи. Для Словаччини, Угорщини і Чехії в ЄС зробили виняток. Їхні нафтопереробні заводи технологічно налаштовані саме під російську Urals і в Брюсселі погодились, що на переобладнання знадобиться час.

Тривалі дискусії про те, якою має бути гранична ціна на російську нафту, також завершились компромісним рішенням – стеля у 60 дол. в купі з іншими обмеженнями позбавить Росію значної частки її доходів від нафти, але водночас не дасть розбалансувати світовий ринок.

"Моє головне послання таке: ми маємо набратись терпіння, тому що немає санкцій, які могли б відключити Росію в один момент. Це неможливо. Тому ми не маємо цього домагатись. Нам слід бути дуже методичними і терплячими у своїх рішеннях", – розповіла прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте.

"Європейські чиновники мали якийсь баланс знайти, щоби і ефект був, і зберігся баланс. Щоб не вийшло так, що з'явиться можливість розростися чорному ринку. Навіть для нас, хоча нам треба, звичайно, щоби максимально вдарили Росію, навіть для нас тут є певна обережність, тому що східноєвропейські НПЗ – багато з них працюють на російській нафті, а це – звідки до нас йде бензин і дизель. Повторення паливної кризи весінньої ми не хочемо", – розповів економіст Павло Кухта.

Цінову стелю переглядатимуть щодва місяці, коригуючи її відповідно до змін на ринку. Попри зваженість рішення європейців, нафтове ембарго стане болісним для Росії. Адже доходи від Urals – головна стаття російських прибутків, з яких Кремль оплачує війну в Україні. Прогнозують, що експорт російської нафти зменшиться вдвічі, а доходи російського бюджету впадуть на третину.

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