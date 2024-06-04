Енергетичний армагедон: будинок "житиме" лише 36 годин – як пережити блекаут взимку

В Україні тривають відключення споживачів від електроенергії через руйнування російськими ракетами значної частини об’єктів генерації.

Експерти прогнозують ще довші відключення у найспекотніші літні місяці, коли споживання електроенергії зростатиме. Ймовірно, що кількість годин без світла у липні та серпні буде збільшуватися. Можна лише уявити, що ж буде взимку, коли для обігріву помешкань українців потрібно буде ще більше електроенергії.

ТСН.ua поцікавився у експерта, чи зможемо ми пережити цю зиму і чи є варіанти аби змінити ситуацію на краще.

Відключення світла 2024: на що розраховувати українцям

Українці у своїй більшості намагаються максимально заощаджувати електроенергію. Світло вже не горить у квартирах, як у безтурботні довоєнні роки. Але на думку експерта, дуже сумнівно, що громадяни самотужки зможуть впоратися з проблемою відсутності електроенергії, особливо взимку.

"Самостійно ми не зможемо змінити ситуацію, як би не намагалися економити світло чи шукати альтернативні варіанти її отримання. Цього ми в умовах війни не зможемо зробити без відповідної державної політики. Бо саме держава – це основа будь-яких рушійних сил у енергетиці або в іншій галузі. Громадянин може лише спробувати забезпечити себе електрикою самостійно, але чи вдасться це зробити – велике питання", - розповідає ТСН.ua Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт сфери ЖКГ.

Світло будуть вимикати надовше / Фото: Associated Press

Біда для мешканців багатоповерхівок на електриці

Експерт додає, що особливо важко взимку буде мешканцям багатоповерхівок.

"Люди, які проживають у багатоквартирних будинках, особливо у тих, які обладнанні електричним опаленням та електроплитами, змушені будуть жити у надскладних умовах. А у тих містах, де ворогом поруйновані об’єкти Теплокомуненерго та ТЕЦ, мешканці, на жаль, практично нічим не зможуть себе захистити. Там просто відсутні варіанти, що б це зробити", - зауважує Олег Попенко.

Він додає, що на кожному багатоквартирному будинку не встановиш генератор. А для того, щоб працювали усі насоси, функціонувала підкачка та постачання опалення, потрібно закільцювати генераторами кожен багатоповерховий будинок. Зробити це майже нереально.

"Проблема значно ширша, бо у нас деякі міста свідомо перейшли на електоопалення. Це трапилося ще за часів, коли уряд очолював прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, саме тоді уряд це рекомендував і впроваджував – декілька міст повністю перейшли на електроопалення. У таких містах взагалі немає центрального теплопостачання. Тому пережити зиму у таких містах та багатоквартирних будинках без світла буде дуже і дуже складно. Особливо у старих будинках, наприклад, у "хрущівках", де тонкі стіни – зима там буде дуже складною", - зауважує Олег Попенко.

Експерт додає, що за 6-8 годин без електроенергії багатоквартирні будинки будуть переохолоджуватися, а грітися людям буде просто нічим.

Простіше вижити у приватному секторі

Трохи простіше буде у приватному секторі. Там проблему відсутності електроенергії можна вирішити самостійно, але за значні кошти.

"Якщо у приватному будинку немає газу, власник може встановити твердопаливний котел та закупити дрова для обігріву помешкання. Якщо немає коштів на дрова – можна опалювати зібраним хмизом. Тобто є шанс вирішити питання з обігрівом. Якщо немає електроенергії можна придбати та встановити інвертор напруги або генератор. Правда, до нього потрібен певний запас бензину чи дизельного палива. А це значні кошти. Щоб усе це закупити потрібно мати щонайменше 200-250 тисяч гривень", - зауважує Олег Попенко.

Щоб обладнати приватний будинок до блекауту потрібно витратити 200-250 тисяч гривень / колаж ТСН.ua

Люди будуть від’їжджати з міст

Фахівець прогнозує, що у разі тривалої відсутності електропостачання взимку, слід очікувати масового від’їзду з міст мешканців багатоповерхівок.

"Якщо будинок буде не готовий до проходження опалювального сезону, людям буде потрібно кудись переїжджати. Наприклад, до будинків у приватному секторі, проситися тимчасово пожити до друзів чи родичів, які мають власний будинок. Шукати можливість переїхати до іншого міста, де ситуація буде більш-менш простішою з електропостачанням", - розповідає Олег Попенко.

Відключення світла в Україні взимку / Фото: Getty Images

Зима стане випробуванням для Харкова

Експерт прогнозує, що Харків навряд чи пройде цей опалювальний сезон без критичних ситуацій.

"Важко повірити, що це вдасться з тими руйнуваннями, яких вже зазнав Харків. Адже ворог продовжує обстріли і ситуація лише погіршується. Об’єкти генерації тепла та електроенергії у регіоні зруйновані, а 23% будинків у Харкові обладнанні електричними плитами, люди там не витримають три зимові місяці, бо навіть їжу не зможуть приготувати", - запевняє Олег Попенко.

За його словами, саме тому мешканцям міст потрібно вже зараз думати, куди краще переїжджати, щоб безпечно пережити зимові місяці.

"Це, до речі, стосується не лише Харкова, а й багато інших міст, які не мають централізованого теплопостачання, наприклад, Нікополь та інші міста, які і до цього не мали централізованого теплопостачання. Там все на електроенергії і люди фізично не зможуть по 8-10 годин сидіти у холоді. До речі, багато залежить від погоди. Якщо на вулиці будуть триматися морози у 10-15 градусів, то в холодному будинку довго не затримаєшся. Помешкання стануть непридатними для проживання, бо за 36 годин у такий мороз – замерзає каналізаційна система", - додає Олег Попенко.

Чого чекати від держави?

Експерт переконаний, що саме держава має звернути увагу на вирішення цих складних питань у сфері ЖКГ.

"На державному рівні підготовка до опалювального сезону, була провалена у минулі сезони під час війни, нас фактично рятували теплі зими. Зараз ситуація не краща. Чиновники, замість того, щоб ще у 2022 році почати будувати розподільчу генерацію і таким чином готуватися до можливого руйнування ворогом української генерації, нічого не робили. Хоча кошти на це є, їх постійно надають іноземні партнери до фонду енергетики. Більше того, їх постійно збільшують. На сьогодні там за моєю інформацією 480 мільйонів євро, а це 20 мільярдів гривень", - зауважує Олег Попенко.

Він вважає, що у цій складній ситуації, було б правильним будувати нову систему розподільчої генерації, створювати децентралізовану систему теплопостачання.

"Я почав про це говорити ще у 2014-2015 роках, зауважуючи, що нам потрібно змінювати систему розподільчої генерації та будувати абсолютно нову. Це потрібно було робити, але, на жаль, у цьому напрямку майже нічого не робиться. Хіба, зовсім таємно, чи так, що ми про це нічого не знаємо. Але судячи, по темпах монтажу та запуску "Енергоатомом" великої та потужної газопоршневої станції, яку нам надали американці, у це дуже складно повірити. Її встановлення тривало 8 місяців і до кінця не відомо – запрацювала вона чи ні. А, наприклад, газопоршневу станцію у Бучі встановили ще 1,5 року тому, але вона до цього часу не працює. Чому так, для мене загадка", - каже Олег Попенко.

Експерт розповів, як довго триватимуть відключення світла в Україні / колаж ТСН.ua

Маємо обладнання та не встановлюємо

Експерт додає, що підприємства Теплокомуненерго отримали від USAID 90 газопоршневих станцій різної потужності, але понад половина з них не встановлені з різних причини. До речі, газопоршневі установки можуть виробляти електроенергію та постачати тепло до багатоповерхівок. Вони невеликі за розмірами, мають різну потужність і можуть забезпечувати населення електроенергією.

"Зрозуміло, що не кожна міська рада має кошти на їх встановлення або ж не вистачає фахівців, щоб це зробити. Звісно, це можна назвати об’єктивними причинами. Але погодьтеся, ситуація виглядає дещо абсурдно. Ми маємо потрібне обладнання, яке рятуватиме людей взимку, але воно чомусь не встановлюється. І я вважаю, що головна причина та проблема – відсутність контролю держави за встановленням необхідного обладнання, а саме газопоршневих та газотурбінних установок", - запевняє Олег Попенко.

Він додає, що процес встановлення установок віддали у сферу управління органів місцевого самоврядування, але далеко не всі вони розуміють, що з цим робити, деякі не готові до такого, а дехто відверто не хоче цим займатися. Хоча все просто – потрібно віднайти кошти, розробити проєкт, провести підключення та налагоджувальні роботи.

"Замість цього, вони рік чекають невідомо на що, і не можуть встановити та запустити у роботу те, що стане для людей порятунком під час морозів. Як на мене, то це зовсім ненормально. За цим має чітко та жорстко слідкувати держава, а органи місцевого самоврядування повинні нести відповідальність за бездіяльність", - зазначає Олег Попенко.

Чи порятують Київ міні-ТЕЦ

До речі, в Києві планують встановити у кожному районі автономні міні-теплоелектростанції. Про такі наміри заявили у КМДА.

"Київ планує закупити 10 станцій різної потужності, щоб забезпечити 10% киян електроенергією. На фоні затяжних блекаутів, які можуть чекати на нас взимку, це звісно великий плюс. Мені, завжди хотілося запитати у відповідальних осіб: чому цього раніше не робили? Наприклад, ще у 2023 році. Рештою, це потрібний та нормальний проєкт, над ним потрібно працювати. У разі тривалої відсутності електроенергії, такі міні-ТЕЦ зможуть забезпечити мешканців електрикою та теплом. Це дуже непогана ідея, але подивимося, як вона буде реалізована", - зауважує Олег Попенко.

Чи врятують українців сонячні електростанції

Сонячні електростанції на дахах

Дехто з українців вже всерйоз роздумує над встановленням на даху будинку сонячних електростанцій.

"Це звісно може частково бути виходом. Я б навіть радив їх встановлювати. Підкреслюю, що програму підтримки багатоквартирних будинків зі встановлення сонячних електростанцій, держава повинна субсидіювати, щоб люди могли максимально себе забезпечити електроенергією", - зазначає експерт.

Він додає, що особливо корисно встановлювати сонячні електростанції у містах на півдні країни, де сонячних днів набагато більше.

"На півдні України станції мають працювати і такі програми варто розвивати. Але якщо проаналізувати кількість сонячних днів у січні в західній та північній частині країни, то максимальна кількість сонячних днів у цьому місяці – 9. Буває, що й лише 2 сонячні дні у січні. Така ж ситуація у грудні та лютому – максимум 11 сонячних днів. На жаль, у інші дні сонце не буде нас виручати. Але навіть ці 9 або 11 днів на місяць – це значна допомога людям, які проживають у багатоквартирних будинках", - підсумовує Олег Попенко.

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