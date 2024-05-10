Енергетичний терор Росії: чому він ще більш руйнівний та чи очікувати підвищення тарифів на електрику

В Україні через ракетні удари Росії можливе відключення світла. Ремонт зруйнованого обладнання, яке постраждало під час масованих обстрілів, зокрема і цього тижня, коштує шалених грошей. Тож в Уряді не відкидають, що невдовзі українцям піднімуть тариф.

Чому кожне нове заживлення міст дається енергетикам дедалі важче - бачила кореспондентка ТСН Ірина Прокоф’єва.

Російські терористи знищили енергооб'єкти у Харкові

Харків - місто, яке живе під щоденними обстрілами, де не світять вуличні ліхтарі, є графіки подачі електрики в житлові квартали. Але яке не зупиняється ні на мить. Навіть без світла тут можна отримати будь-яку послугу - випити кави, зробити зачіску, відправити посилку.

Відключення світла у Харкові

Підтримувати місто в ідеальній чистоті і красі - це їхній спосіб протистояти, каже флористка Ірина. Та попри показовий оптимізм, є дещо, що дійсно турбує харків’ян: як місто-мільйонник житиме вже взимку?

Його очільник Ігор Тєрєхов каже - це непросте завдання.

"У нас зруйновані всі ТЕЦи, всі трансформаторні підстанції і всі генеруючі системи. ситуація дуже складна. Є графіки відключення і житлових будинків, і виробництва, і бізнесу", - каже міський голова Харкова Ігор Терехов.

Ігор Терехов

Окупанти змінили тактику ракетних ударів

Весняна хвиля енергетичного терору росіян - потужніша за попередню. Ворог змінив тактику, збільшив кількість ракет та дронів на один удар. І вибив з нашої енергосистеми - вісім гігават потужностей. Така кількість електрики могла б живити три Молдови.

"Ситуація складна, ми бачимо, що ворог прицілився на наші генеруючі потужності. в основному маневрові потужності. однак енергетики щодня цілодобово працюють без вихідних, щоб заживти систему", - каже заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Маневрові потужності - це теплові електростанції, електроцентралі, гідроелектростанції. Зазвичай вони вмикаються у години пік - тобто вранці та ввечері, коли зростає споживання. Тепер від них фактично нічого не залишилося.

"На цій електростанції досі розбирають завали після прильоту місяць тому. Удар знищив важливе обладнання, обвалив дах і це призвело до нових руйнувань", - каже кореспондентка ТСН.

Наслідки ударів РФ

Скільки шкоди завдали останні удари росіян по українській енергосистемі? Остаточного підрахунку ще немає. Однак, наслідки відчуває на собі кожен. В системі значний дефіцит, на графіки відімкнень вже переходить промисловість та бізнес. Щоб не відключати житлові квартали по всій країні, як це нині відбувається в Харкові, Україна просить аварійну допомогу в сусідів чи купує дорогий імпорт. Однак, всі розуміють, що це рішення тимчасові. А до наступної зими лишається все менше часу.

Російський терор

Нова ремонтна кампанія може обійтися в десятки мільярдів гривень. Торік кожен українець долучився до відновлення за рахунок підняття тарифів. Подібний варіант в уряді розглядають і зараз.

Харків

Коли варто бути готовим, за прогнозами експертів, до відключення світла, як діятимуть графіки та яка ситуація в енергосистемі станом на 9 травня – читайте в матеріалі ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 20:00 за 10 травня 2024 року | Новини України

Читайте також: