Енергетичний терор Росії: як місто-мільйонник виживає без світла і чому наслідки ударів стають ще гіршими

Російські окупанти вчергове атакували українську енергетичну інфраструктуру. Росіяни обстріляли об'єкти в Полтавській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Фахівці вже підраховують збитки і працюють над поновленням енергопостачання.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Харків - місто, яке від весняної хвилі російського енерготерору постраждало найбільше. Але яке в черговий раз прилаштувалося жити за графіками світла.

Харків

"Чому у Харкові досі перебої з електрикою - найпростіше зрозуміти ось тут на одній з підстанцій. Тут чесно кажучи складно дихати, адже запах гару досі у повітрі. Пряме влучання ракети знищило ось цей трансформатор і позбавило півмільйона харків’ян світла. Місто-мільйонник тепер і без власної генерації. Ворог знищив усе, що може давати світло у житлові квартали", - каже Ірина Прокоф’єва, кореспондентка ТСН.

Знищений енергетичний об'єкт у Харкові

Ремонт обладнання енергетикам дається усе складніше буквально по усій країні. Інколи він стає просто неможливим. Максим Рогов під час руйнівного прильоту у березні якраз був на зміні. Як тільки тривога закінчилась - на власні очі побачив на що перетворилось його робоче місце.

"Це обладнання, яке я крутив своїми руками, оце все зруйновано. дуже-дуже печально і болісно на це дивитись", - каже він.

Нова хвиля російських ударів по українській енергетиці є потужнішою за ту, що розпочалася восени 2022 року. Самі удари - стали точніші, а наслідки більш руйнівними. Відновити її хоча б у тому вигляді, що був на початку опалювального сезону - буде вкрай важко.

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Нагадаємо, 8 травня ввечері, а саме від 18 до 23 години, по всій Україні можуть запровадити графіки відключення світла через російські атаки по енергооб'єктах.

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