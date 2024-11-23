Енергетики розповіли, по скільки годин не буде світла взимку

В Україні за різними сценаріями може не бути світла від 12 до 20 годин на добу.

Зима вже зовсім на носі, рашисти фактично щодня обстрілюють Україну, до холодів окупанти накопичили ракет, тож атаки, вочевидь, будуть регулярними. А усе для того - аби залишити українців без світла якомога надовше. Наші енергетики іноді роблять неможливі речі, однак без електрики сидіти доведеться скоріш за все усім. Який зараз стан нашої енергосистеми і до чого готуватися українцям — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

До чого готуватися українцям?

Постійні обстріли і зима. Стан української енергосистеми постійно погіршується, енергетики нині досліджують ситуацію зі світлом та як не крути, відключень не уникнути. Про це зокрема заявив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в етері КИЇВ24. Він пояснив, що внаслідок обстрілів зменшилась здатність системи передавати електроенергію в деякі регіони. Крім того, змінюється погода і це також ускладнює процес ремонту.

У зимовий період 2024–2025 років в Україні за різними сценаріями може не бути світла від 12 до 20 годин на добу. Про це попередили у Центрі протидії дезінформації. Там пояснили, що Загалом Об’єднана енергетична система України складається із 76-ти гідроелектростанцій та гідроакумулюючих станції, 26-ти теплових електростанцій і теплоцентралей, 4-х АЕС, 12-ти сонячних і 8-ми вітряних електростанцій, об’єднаних магістральних ліній електропередач протяжністю 22,5 тис. км і 135 трансформаторних підстанцій для них. Особливістю української Об’єднаної енергетичної системи є необхідність дотримуватися постійного балансу між виробництвом і споживанням електроенергії. Зараз Україна генерує до 11,5 гігават на годину, а споживає понад 13 гігаватів, до слова, минулої зими на піку попиту було взагалі близько 18 гігаватів. Тому розрив між тим, що може виробляти наша система, і попитом у пікові години зберігається на рівні 2,4 гігавата на годину. Частково цей дефіцит покривається імпортом електроенергії, але це не завжди рятує, адже максимально таким шляхом можна отримати лише 1,7 гігавата.

Нині тривають переговори, аби збільшити імпортні потужності до 2,2 гігавата, але і цього не вистачатиме, щоб компенсувати знищені або пошкоджені російськими ударами ТЕС і ГЕС, які були маневровою генерацією в українській енергосистемі. Заявлений кількома місяцями раніше Президентом України 1 гігават нових потужностей за рахунок будівництва малих газопоршневих чи більших газотурбінних електростанцій стабілізує ситуацію лише в перспективі, адже на запуск їх у такі стислі терміни до початку опалювального сезону цього року сподіватися не варто.

На відновлення підуть роки!

Наприклад, НЕК "Енергоатом" знадобилося 16 місяців, щоб запустити в роботу мобільну електростанцію потужністю лише 28 мегаватів, подаровану USAID на початку 2023 року і привезену в Україну у лютому того ж року, пишуть експерти ринку. Тож якщо брати ситуацію ту, яка є зараз, існує кілька варіантів сценаріїв життя українців взимку.

Оптимістичний і найгірший сценарії на цю зиму!

Зокрема, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук залежно від розвитку подій ще на початку вересня прогнозував декілька сценаріїв ситуації в енергетиці в осінньо-зимовий період. За оптимістичним прогнозом, якщо на стабільній основі працюватимуть 8–9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів, планується відновлення близько 3 гігават із пошкодженої потужності. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу. І так, це ще оптимістичний варіант. А ось більш песимістичний сценарій передбачає, що вдасться відновити лише близько 2000 мегаватів потужності, разом з тим і кількість робочих блоків АЕС буде меншою - 6–7 і при цьому зима буде холодною. Ось за таких умов система опиниться в кризовій ситуації. Але є ще гірший сценарій.

Якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення. За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу – приблизно 10 годин – перебуватимуть без світла.

Що впливає на енергозабезпечення країни?

Загалом є 4 фактори, які впливають на надійність енергозабезпечення країни. По-перше, це знову ж таки російські атаки на критичну інфраструктуру, а, як бачимо, вони щодня намагаються по ній влупити, ці удари Росія робить не лише для того, щоб вивести з ладу інфраструктуру — це один із способів кремля посіяти хаос серед населення та занурити Україну в енергетичну кризу. Наша енергетична інфраструктура вже зазнала таких масштабів руйнувань, що на повне відновлення чи відбудову знадобиться далеко не один рік. По факту, нині все залежатиме від спроможності ППО захистити енергетичні об’єкти від ракетних атак, а енергокомпаній – мінімізувати наслідки ймовірних влучань. Але тут варто не забувати дякувати нашим захисникам неба та енергетикам, які вже понад тисячу днів роблять усе можливе, аби світло в домівках було якомога довше, а руйнувань менше. Але ППО і енергетики не Боги, це теж треба пам’ятати. За словами члена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка, в середині 2023 року "Укренерго" вдалося захистити обладнання своїх найбільших підстанцій спорудами першого рівня захисту, зараз будується другий рівень – бетонні саркофаги, деякі, до речі, уже готові. Відтак, ситуація вимагає кардинального посилення протиповітряної оборони енергетичних об’єктів, проте повністю захистити всю енергосистему від масованих ракетних ударів практично неможливо.

По-друге, з 1 вересня в ремонті перебували два енергоблоки АЕС, один з яких — енергоблок потужністю 440 мегаватів. Але за даними АТ "НАЕК "Енергоатом" починаючи з 20 жовтня і до кінця лютого 2025 року в роботі будуть всі 9 енергоблоків АЕС. По-третє, енергобаланс зимою суттєво залежить від погодних умов. Під час морозів та несприятливої погоди дефіцит потужностей у системі лише зростає. По-четверте, додаткові труднощі для стабільної роботи енергосистеми створюють відсутність належної кількості накопичувачів електроенергії для покриття пікових навантажень та перебування більшості відновлюваних джерел енергії, мова йде про вітрові та сонячні електростанції, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Відключень не уникнути!

Таким чином, повністю виключити можливість тривалих відключень побутових та промислових споживачів неможливо, адже важко передбачити наслідки можливих нових російських ударів або точно спрогнозувати погодні умови. Тож, якщо російські обстріли будуть не такими результативними, зима – теплою, а енергетикам вдасться відновити чи ввести в дію певну кількість нової генерації, ймовірні регулярні відключення світла цієї зими будуть максимально короткостроковими. Великі надії зберігаються і на західну допомогу. Нагадаю, що напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що за останній час було більше, ніж 220 цілеспрямованих російських атак проти об'єктів генерації електроенергії. Він також повідомив, що Росія окупувала близько 18 гігаватів енергетичної потужності України. Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росія окупувала близько 18 гігават енергопотужності в Україні. Оце по-їхньому війна. Війна проти людей, проти світла. Але наші люди роблять все, щоб не допустити темряви в Україні: для всіх нас, для сімей, для дітей", - заявив глава держави.

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Президент зазначив, що є завдання адаптуватись до енергетичного терору й додав, що до кінця року вперше будуть підготовлені паспорти "енергетичної стійкості" українських регіонів.

"Це вперше в Україні для всіх областей буде напрацьована основа для кожної з областей витримати усі виклики в енергетиці. У наступному році ми будемо імплементувати паспорти з точки зору генерації", - зауважив Зеленський.

Завчасно підготуйтеся!

Та як би там не було, як би не старалися енергетики та сили ППО, варто подбати про сценарії для себе на випадок тривалих відключень, нехай воно не знадобиться, але план має бути. Ну й у пікові години варто дослуховуватися до порад енергетиків і заощадливо ставитися до використання електрики, аби не напружувати усім одночасно і без того втомлену енергосистему.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗИМА БЛИЗЬКО! ЕНЕРГЕТИКИ Б’ЮТЬ НА СПОЛОХ — блекаутів не уникнути!

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