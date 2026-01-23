Енергетичне перемир’я чи право сильного: подробиці переговорів України, США, РФ та «холодного» Давоса

Зеленський у Давосі / © Associated Press

Сьогодні в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочалися безпрецедентні тристоронні переговори у форматі Україна-США-Росія. Про це напередодні, підбиваючи підсумки Всесвітнього економічного форуму в Давосі, заявив Володимир Зеленський. Поки українська делегація вже вирушила на зустріч, посланці Дональда Трампа встигли відвідати Москву для нічних перемовин із Путіним. На кону — так зване «енергетичне перемир’я».

Про найскандальніший саміт десятиліття розповідає власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко.

Давос у лещатах «Гренландської кризи»

Цьогорічний прийом Дональда Трампа в Давосі можна описати двома словами: урочисто, але холодно. Напередодні форуму президент США зумисно розпалив кризу довкола Гренландії. Його наміри прибрати острів до рук та погрози запровадити нові тарифи для європейських партнерів з 1 лютого, якщо ті чинитимуть опір, збурили світову спільноту.

Марк Карні, прем’єр-міністр Канади: «Нам щодня нагадують, що ми живемо в епоху суперництва великих держав. Що лад, заснований на правилах, занепадає. Що сильні можуть робити те, що можуть, а слабкі повинні страждати. Сподіватися, що дотримання правил дасть безпеку, більше не варто».

«Торговельна базука» Макрона та помилки Трампа

За даними Politico, президент Франції Еммануель Макрон кулуарно запропонував лідерам ЄС застосувати проти США «торговельну базуку» — дзеркальне обмеження імпорту американських товарів.

Атмосфера була настільки напруженою, що під час вечері, де міністр торгівлі США Латнік «розпікав» Європу, директорка ЄЦБ Крістін Лагард та інші лідери демонстративно залишили залу ще до десерту. Коли Трамп нарешті вийшов на трибуну, він виглядав скоріше ображеним, ніж войовничим. Кілька разів помилково назвавши Гренландію Ісландією, він запевнив, що не застосовуватиме силу.

Дональд Трамп, президент США: «Поки я не сказав їм про Ісландію (Гренландію), вони мене любили. Вони називали мене „татком“. Але тепер я прошу шматок криги. Холодний і невдало розташований, який може відіграти роль у захисті світу. Це невелике прохання порівняно з тим, що ми давали їм десятиліттями».

Україна на другому плані?

Тема війни в Україні в Давосі дещо відійшла на другий план через гренландські суперечки. Генсек НАТО Марк Рютте став тим, хто повернув фокус на головну проблему безпеки. Саме він зміг переконати Трампа відтермінувати тарифи для ЄС, запропонувавши розмістити в Гренландії елементи американської ППО «Золотий купол».

Марк Рютте, Генсек НАТО: «Ми втрачаємо з поля зору, що українці не мають достатньо перехоплювачів та американського обладнання. Фокус на Україні має бути головним пріоритетом, а вже потім ми можемо обговорювати Гренландію».

Зустріч Зеленського з Трампом та шлях до ОАЕ

Інтригу щодо поїздки Володимира Зеленського в Давос поламав сам Трамп, заздалегідь анонсувавши зустріч. Розмова тривала близько години за зачиненими дверима. Головний підсумок — домовленість про тристоронні переговори в ОАЕ.

За даними Financial Times, в Еміратах обговорюватимуть енергетичне перемир’я: Росія має припинити удари по українській енергосистемі в обмін на припинення атак України на російські НПЗ та тіньовий флот. Трамп вперше емоційно прокоментував українські блекаути:

Дональд Трамп, президент США: «Народу України насправді важко. Вони живуть без опалення при -20 градусах. Я запитав Зеленського, як вони це роблять. Те, що вони роблять, щоб жити — це неймовірно. Так жити неможливо».

Заклик Зеленського до Європи: «Він не зміниться»

Виступ українського президента в Давосі був жорстким. Він закликав Європу створити власні об’єднані збройні сили, не покладаючись на НАТО, та перестати оглядатися на Трампа.

Володимир Зеленський, президент України: «Замість того, щоб стати глобальною силою, Європа залишається роздробленим калейдоскопом. Вона намагається переконати президента США змінити ставлення. Але він не зміниться. Він не буде слухати таку Європу».

Щодо гарантій безпеки, Зеленський підтвердив: документ готовий і знаходиться в обох президентів, проте ратифікований він буде лише після завершення війни.

Нагадаємо, в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори між делегаціями США, України та Росії. Американська сторона натякає, що угода може бути близько, адже розбіжності зведені до «одного питання». Проте Київ зберігає скептицизм, підозрюючи Москву в маніпуляціях.

