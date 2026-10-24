Енергетичне перемир’я між Україною та РФ: Жданов дав прогноз, чи можливе воно цього року

Олег Жданов / © ТСН

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Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, чи є перспективи енергетичного перемир’я між Україною та РФ до кінця 2026 року та як Кремль планує використовувати обстріли для тиску на Україну.

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За його словами, перспективи енергетичного перемир’я до кінця року залишаються примарними. Росія не відмовиться від спроб знищити українську енергетичну інфраструктуру, поки вважає такі атаки інструментом політичного тиску.

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«Ні, на енергетичне перемир’я ви навіть не розраховуйте. Я би взагалі оптимізму не мав», — заявив військовий експерт.

За його словами, російська армія намагатиметься завдавати нових ударів у межах своїх можливостей, щоб змусити Україну погодитися на припинення вогню на умовах Москви.

Жданов також пов’язав посилення військового тиску з політичними процесами у США. Він нагадав про своє попереднє припущення, що Росія намагатиметься посилювати обстріли перед виборами у США.

«Так. Вони будуть дотискати у міру можливості. Будуть дотискати, щоб ми погодилися», — сказав експерт.

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Він вважає, що і Володимир Путін, і Дональд Трамп зацікавлені в тому, щоб Україна погодилася на припинення вогню на російських умовах.

«І Путіну, і Трампу треба, щоб ми сказали: так, ми готові припинити вогонь на умовах Російської Федерації. Тому що їм треба», — зазначив військовий експерт.

Жданов припустив, що відповідна заява могла б пролунати 3 листопада, у день виборів у США.

«І якщо 3 листопада зранку, як відкриються там дільниці, виборчі дільниці, Трамп вийде із заявою, припустимо, по національному телебаченню скаже, що я зупинив війну, вже Україна готова припинити вогонь і підписати на умовах Росії. Росія теж готова. Ну, це ж буде ефект. Навіть в ситуації того, що вибори вже будуть тривати», — пояснив Жданов.

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Таким чином, експерт розглядає удари по енергетиці як один зі способів посилити тиск на Україну та домогтися політичних поступок. Водночас масштаб майбутніх атак залежатиме від запасів озброєння та можливостей російської армії.

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