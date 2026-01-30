- Дата публікації
"Енергетичне перемир'я": що відомо про заяву Трампа та доки Путін пообіцяв не обстрілювати Україну
Дональд Трамп попросив главу Кремля не бити по українській енергетиці під час морозів. Зеленський підтвердив обговорення цього питання. Що відомо про «тишу» до 1 лютого.
Речник Путіна Пєсков заявив, що країна-агресорка на прохання Дональда Трампа не обстрілюватиме нашу державу до 1 лютого. Сам же 47-й президент США стверджує: він особисто попросив главу Кремля про «гуманітарну паузу», поки в Україні лютують екстремальні холоди.
Чи справді РФ дотримається обіцянки та що кажуть у Києві — у матеріалі ТСН.
«Я особисто попросив»: заява Дональда Трампа
За словами президента США, він закликав Володимира Путіна зупинити ракетні нальоти на українські міста та енергосистему упродовж тижня. Причиною стала рекордна негода, яка накрила не лише Україну, а й частину Сполучених Штатів — у Вашингтоні стовпчики термометрів опустилися до -25°C.
Дональд Трамп, президент США: «Ситуація надзвичайна. Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. І він погодився це зробити. Ми дуже раді, бо Україна дуже потерпає. Багато людей казали — ти нічого не досягнеш, але він це зробив. Я вважаю, що це дуже добре».
Відповідь Зеленського: «Реальність покажуть дні»
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що питання енергетичного перемир'я дійсно обговорювалося минулої п'ятниці під час переговорів у ОАЕ. Глава держави подякував Трампу за зусилля, проте залишився стриманим у прогнозах щодо чесності російської сторони.
Володимир Зеленський, президент України: «Дякую американській стороні за зусилля, щоб у цей час зупинити удари по енергетиці. Сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити. Але реальна ситуація на наших об’єктах енергетики у наших містах цими днями все покаже».
Зеленський наголосив, що для Києва та інших міст це можливість безпеки, проте чітких гарантій виконання домовленостей росіянами наразі немає.
Давос, Абу-Дабі та нові переговори
Контекст цієї домовленості став результатом детального інформування Трампа про критичний стан української енергетики. Минулого тижня в Давосі український лідер надав американському колезі повний звіт про наслідки російських нальотів.
Наступний етап вирішення цього питання відбудеться вже цієї неділі в Абу-Дабі. Це буде черговий раунд тристоронніх переговорів (Україна — США — Росія). За словами держсекретаря США Марко Рубіо, представники Штатів будуть присутні на зустрічі, проте склад делегації зміниться — Стівен Віткофф та Джаред Кушнер цього разу участі не братимуть.
Чи стане ця домовленість фундаментом для більш тривалого перемир'я, чи залишиться лише коротким «температурним» компромісом — стане зрозуміло вже до кінця поточного тижня.
