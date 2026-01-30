"Енергетичне перемир'я": що відомо про заяву Трампа та доки Путін пообіцяв не обстрілювати Україну

Трамп заявив, що домовився про енергетичне перемир'я / © ТСН

Речник Путіна Пєсков заявив, що країна-агресорка на прохання Дональда Трампа не обстрілюватиме нашу державу до 1 лютого. Сам же 47-й президент США стверджує: він особисто попросив главу Кремля про «гуманітарну паузу», поки в Україні лютують екстремальні холоди.

Чи справді РФ дотримається обіцянки та що кажуть у Києві — у матеріалі ТСН.

«Я особисто попросив»: заява Дональда Трампа

За словами президента США, він закликав Володимира Путіна зупинити ракетні нальоти на українські міста та енергосистему упродовж тижня. Причиною стала рекордна негода, яка накрила не лише Україну, а й частину Сполучених Штатів — у Вашингтоні стовпчики термометрів опустилися до -25°C.

Дональд Трамп, президент США: «Ситуація надзвичайна. Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. І він погодився це зробити. Ми дуже раді, бо Україна дуже потерпає. Багато людей казали — ти нічого не досягнеш, але він це зробив. Я вважаю, що це дуже добре».

Відповідь Зеленського: «Реальність покажуть дні»

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що питання енергетичного перемир'я дійсно обговорювалося минулої п'ятниці під час переговорів у ОАЕ. Глава держави подякував Трампу за зусилля, проте залишився стриманим у прогнозах щодо чесності російської сторони.

Володимир Зеленський, президент України: «Дякую американській стороні за зусилля, щоб у цей час зупинити удари по енергетиці. Сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити. Але реальна ситуація на наших об’єктах енергетики у наших містах цими днями все покаже».

Зеленський наголосив, що для Києва та інших міст це можливість безпеки, проте чітких гарантій виконання домовленостей росіянами наразі немає.

Давос, Абу-Дабі та нові переговори

Контекст цієї домовленості став результатом детального інформування Трампа про критичний стан української енергетики. Минулого тижня в Давосі український лідер надав американському колезі повний звіт про наслідки російських нальотів.

Наступний етап вирішення цього питання відбудеться вже цієї неділі в Абу-Дабі. Це буде черговий раунд тристоронніх переговорів (Україна — США — Росія). За словами держсекретаря США Марко Рубіо, представники Штатів будуть присутні на зустрічі, проте склад делегації зміниться — Стівен Віткофф та Джаред Кушнер цього разу участі не братимуть.

Чи стане ця домовленість фундаментом для більш тривалого перемир'я, чи залишиться лише коротким «температурним» компромісом — стане зрозуміло вже до кінця поточного тижня.

