Енергетичний терор: РФ знищує інфраструктуру в одній із областей України

Черінігівщина / © Associated Press

На Чернігівщині вкрай складна ситуація з електропостачанням. Найважче — на півночі області, там де громади межують з Росією. Ворог постійно їх обстрілює і прицільно б’є саме по критичній інфраструктурі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Росіяни масовано атакують Чернігівщину

Чернігівщина під масованими російськими ударами. Лише за жовтень через область пролетіла тисяча дронів, і російські атаки стали концентрованими, в одне місце одночасно запускають по два десятки безпілотників.

Їхня ціль — об’єкти енергетики. 120 годин поспіль без світла Корюківка, місто за тридцять кілометрів від російського кордону.

Голова Корюківської РДА Павло Мірошниченко каже: воду містянам подають за графіком на альтернативних джерелах. На генераторах також працюють лікарні, місцевий бізнес, інші комунальні та соціальні служби.

Масовано знищувати енергооб’єкти Чернігівщини росіяни почали першого жовтня. Вже тоді Чернігів та частина області занурилися в темряву. Після повторних обстрілів 19 жовтня — у Чернігові знову блекаут.

На прикордонні, каже технічний експерт АТ «Чернігівобленерго» Сергій Переверза, енергетикам працювати надто складно. Розвідувальні та ударні безпілотники постійно висять над об’єктами. 10 жовтня на прикордонні росіяни скинули дрона на машину ремонтної бригади енергетиків, коли ті поверталися з відновлюваних робіт. Двоє загинули.

Що відбувається у Чернігові

У Корюківці вже не витримують навіть генератори.

«Чи потребуємо ми генераторів? Так, на сьогодні ми потребуємо резервних генераторів на випадок, якщо основні генератори встановлені на системах енергозабезпечення можуть вийти з ладу чи ще щось трапиться. Ви ж бачите що ворог в рази збільшив кількість атак. Ми маємо зробити все, щоб якомога ефективніше боротися з наслідками цих обстрілів і зробити все, щоб покращувати систему захисту як фізичного так і протиповітряного», — каже голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У Чернігові електропостачання вже відновлено. Але діють погодинні графіки відімкнення світла.

Пані Марина каже, що вона загартована весною двадцять другого року. Тоді місто було ледь не місяць без світла. Найгірше тим, хто живе у багатоповерхівках, з електроплитами. Пані Алла каже: вийшла на вулицю зігрітися, бо вдома промерзає до кісток.

Тим часом у Чернігові вже запустили тролейбуси на більшості маршрутів. І лише там, де не вистачає напруги — їх замінено на автобуси. По всій області розгорнуто «пункти незламності», вони працюють цілодобово. Там можна зігрітися і підзарядити гаджети.

