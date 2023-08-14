"Епіцентр" звинуватили у торгівлі секондхендом: деталі скандалу (відео)

Більшість користувачів шокована продажем вживаних речей у ТЦ, а в "Епіцентрі" цю інформацію назвали вкидом для розбрату.

У соцмережах вибухнув скандал: кияни обговорюють продаж у мережі "Епіцентр" нібито гуманітарної допомоги. Один з користувачів виклав відео з магазину на вулиці Полярній, де, на його думку, продають вживані речі, які є гуманітарною допомогою.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, що ж насправді продають в пакунках і що кажуть про це у торгівельній мережі.

Штанці якраз на вас

Автор відео каже, що він почув, що в мережі продають гуманітарну допомогу і вирішив сам у цьому переконатися.

Чоловік показує вітрину, де продається запакований в пакунках одяг - на цінниках вказана вартість від 250 до 338 гривень. На пакетах написана вага - 10 кг, а сам товар називається "ганчір’ям".

Автор відео просить потримати телефон і береться розпаковувати пакет з одягом. Він спілкується з відвідувачем магазину стверджуючи, що в пакеті продають гуманітарну допомогу, але той відповідає, що йому це нецікаво – гуманітарка має роздаватися безкоштовно.

На відео видно, що одяг щільно спресований, витягнути його досить складно. Чоловік висмикує з пакунку двоє штанів та жилетку. Всі речі цілі і не порізані.

"Дивіться, штанці. Як вам? Якраз на вас, приміряйте", - каже чоловік відвідувачу.

Але той відмовляється, мовляв, ви й міряйте, бо в шортах, то вам, напевно, треба.

Але автор відео каже, що чоловік надто перебірливий, а йому такі штани не личать, бо він худенький.

"Дивіться - піджачок! Цілий. Якраз на вас", - каже він відвідувачу.

Чоловік на відео закликає людей приходити до супермаркету і запитувати у керівництва – що це таке і як таке може бути? Чому гуманітарна допомога продаються у цьому магазині.

Епіцентр Опубліковано Логиновом Владиславом Субота, 12 серпня 2023 р.

Що кажуть люди

Під відео розгорнулись словесні баталії дописувачів. Більшість шокована продажем вживаних речей і погоджуються, що це "гуманітарка".

Але чимало користувачів Мережі пишуть, що таке ганчір’я продавалося в "Епіцентрі" і до війни, мовляв, тоді на це ніхто не звертав уваги, а тепер чомусь підняли ґвалт.

Люди переконують, що такі речі дуже корисні при ремонті, щоб витирати фарбу та інше забруднення. Їх використовують на будівництві, в майстернях та СТО.

Інші зазначають, що якби продавалося дійсно ганчір’я, то і питань би не виникало, а так продають речі, які ще можуть носити люди, які у цих речах мають гостру потребу, а таких через війну нині дуже багато.

Що кажуть у "Епіцентрі"

У пресслужбі супермаркету сайту ТСН.ua пояснили, що чоловік не мав права розпаковувати товар. Більше того – це була спланована акція аби розігнати "зраду". А пост в соціальних мережах опублікував черговий бот зі своєї фейкової сторінки, на якій постить тільки зраду та повідомлення розбрату для українського народу.

"На жаль, пояснення нашого представника у соціальних мережах ніхто не взяв до уваги – зрада понеслася, мов ворожа куля. Камери спостереження "Епіцентру" на Полярній зафіксували, як підставна група осіб 40 хвилин цілеспрямовано шукала, де в ТЦ викладено товар "ганчір’я", потім швидко зняла ролик за чотири хвилини і оперативно втекла з місця правопорушення (а правопорушення – це псування товару). Імена правопорушників нам вже відомі, тож ми подаємо заяву до правоохоронних органів", - зазначають у пресслужбі "Епіцентр К".

Там додають, що всі товари в мережі продаються тільки відповідно до дозвільних документів, видаткових та податкових накладних та згідно із законодавством.

Фото: Магазин "Епіцентр"

"Товари надходять до нас виключно в межах законодавства, та ніяким чином не можуть бути гуманітарною допомогою. Згаданий товар продається в мережі більше п'яти років, виробником є ТОВ "Захід-Схід Транс Груп". Це відсортований вживаний одяг, який продається саме як ганчір’я, порізане або ціле. Постачається в нашу мережу на комерційних умовах з усіма необхідними документами. Цей товар до гуманітарної допомоги, як і вся решта товару в нашій мережі, не має жодного відношення. Вороги України не пропустять жодної можливості розігнати "зраду". Але перевірка фактів, критичне мислення, довіра одне до одного та відкритість – це потужна зброя проти ІПСОшників", - пояснили сайту ТСН.ua в пресслужбі "Епіцентр К".

Нагадаємо, програміст "Епіцентру" на Київщині вкрав 23 комп'ютери з місця роботи, продав їх за безцінь і програв гроші в онлайн-казино. Чоловік завдав збитків компанії на суму понад 340 тисяч гривень.

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